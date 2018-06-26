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    «Линкольн Ред Импс» отправит «Ла Фиориту» в Лигу Европы

    «Линкольн Ред Импс» — «Ла Фиорита». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов по футболу 26 июня

    Лига чемпионов
    Прогноз на «Линкольн Ред Импс» — «Ла Фиорита»
    Фрагмент матча «Селтик» — «Линкольн Ред Импс»
    Во вторник, 26 июня, возьмет старт новый сезон в Лиги чемпионов. В предварительном квалификационном раунде чемпион Гибралтара сразится с победителем чемпионата Сан-Марино. Встреча, которая пройдет в Гибралтаре на стадионе «Виктория», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Линкольн Ред Импс» — «Ла Фиорита».
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    «Линкольн Ред Импс»

    Предварительный квалификационный раунд ЛЧ будет состоять из двух этапов. В полуфинальной стадии сыграют четыре клуба, победители выйдут в финал мини турнира, где поспорят за попадание в первый квалификационный раунд, а проигравшие переместятся в Лигу Европы. Примечательно, что в этом турнире команды проведут по одному матчу на каждой стадии.

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    «Линкольн Ред Импс» примет участие в Лиги чемпионов уже четвертый раз. После принятия Гибралтара в УЕФА, «красные черти» в первом своем выступлении (сезон 2014/15) закончили борьбу на первом отборочном раунде, проиграв чемпиону Фарерских островов «ЕБ/Стреймуру» (1:1 и 2:5).

    В следующем розыгрыше 23-кратный чемпион Гибралтара смог преодолеть первый квалификационный этап, переиграв «Санта-Колому» из Андорры, но на следующем этапе уступил датскому «Мидтьюлланду» (0:1 и 0:2).

    В сезоне 2016/17 «Линкольн Ред Импс» также преодолел первый этап, выбив из борьбы эстонскую Флору (2:0 и 1:2). Во втором раунде гибралтарцы сотворили мини сенсацию одолев в первом матче «Селтик» со счетом 1:0, но в ответной игре шотландцы взяли реванш — 0:3.

    В прошлом сезоне «красно-черные» выступали в Лиге Европы, где на первой стадии турнира проиграли кипрскому АЕКу (1:1 и 0:5).

    «Ла Фиорита»

    5-кратный чемпион Сан-Марино будет принимать участие уже в третий раз в Лиги чемпионов. В своем дебютном выступлении (сезон 2014/15) «Ла Фиорита» в первом отборочном раунде проиграла в двух поединках эстонской «Левадии» (0:1 и 0:7).

    В прошлом розыгрыше ЛЧ клуб из Монтеджардино тоже не смог преодолеть первый этап отбора, уступив по сумме двух матчей североирландскому «Линфилду» (0:0 и 0:1).

    Также «желто-синие» брали участие в четырех розыгрышах Лиги Европы, где заканчивали выступления уже на первой стадии турнира, проиграв все поединки с общим счетом 1:27.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Линкольн Ред Импс», оценивая победу хозяев в основное время с коэффициентом 1,70.

    За успех «Ла Фиориты» предлагают 5,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,00.

    Учитывая, что поединок состоится в Гибралтаре можно смело ставить на победу «Линкольн Ред Импс», т.к. «Ла Фиорита» во всех своих гостевых еврокубковых матчах только проигрывала, забив в шести играх один гол при этом пропустив в свои 20 мячей.

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    Футбол. Прогноз на «Линкольн Ред Импс» — «Ла Фиорита». Во вторник, 26 июня, возьмет старт новый сезон в Лиги чемпионов. В предварительном квалификационном раунде чемпион Гибралтара сразится с победителем чемпионата Сан-Марино. Встреча, которая пройдет в Гибралтаре на стадионе «Виктория», начнется в 22:00 по мск.
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