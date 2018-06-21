Аргентина — Хорватия. Прогноз на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 21 июня

В четверг, 21 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура группы D, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Хорватия.

Аргентина

Один из фаворитов ЧМ-2018, Аргентина, оступилась уже в стартовом матче мундиаля, расписав результативную ничью с Исландией (1:1).

Подопечные Хорхе Сампаоли действовали активно и вышли вперед на 19-й минуте усилиями Куна Агуэро, однако исландцы даже после пропущенного гола не собирались наглухо закрываться — мяч почти все время (74% в первом тайме) был у Аргентины, но она толком не знала, что с ним делать. Островитяне перекрыли кислород Месси, и при полнейшем отсутствии креатива полузащиты Лео был вынужден опускаться за мячом до центра поля. Это ни к чему не привело.

Более того, в одном из эпизодов аргентинцы позволили сопернику восстановить паритет. К середине второй 45-минутки Аргентина и Месси вдавили исландцев в их штрафную — к голу были близки Месси и вышедший на замену Павон, который к тому же имел все основания заработать пенальти, когда был сбит Сайварссоном. Последний момент матча также был у Месси, когда тот классно пробил с 20 метров рядом со штангой.

Итог — сенсационные 1:1, за которые все почему-то принялись винить Месси. Хотя вина Лео в другом — многие убеждены, что он в одиночку должен тащить сборную. Так было в квалификации, но так не может продолжаться вечно.

Вопросов к главному тренеру должно быть больше, ведь поставленной игры в атаке у «альбиселесте» почему-то не видно, хотя она настолько богата исполнителями, что Дибале и Игуаину не хватает места в стартовом составе, а Икарди – в заявке. Почему командная скорость не выше, чем у скромной Исландии? Почему неоднократно можно было видеть верховые подачи? Там был Игуаин? Он вышел на замену на 84-й минуте и попросту не успел что-либо изменить.

Очевидно, что в матче против Хорватии Сампаоли что-то изменит.

Хорватия

Хорватии в первом матче не пришлось напрягаться — Нигерия не сделала ровным счетом ничего, чтобы отобрать очки у «шашечных». Особенно — после второго пропущенного мяча, когда «суперорлы» превратились в типичную африканскую команду, где каждый играет сам за себя. Потери, нелепые срезки, передачи в пятки — «африканские бразильцы» Гернота Рора откровенно разочаровали.

Хорватам даже не пришлось напрягаться в обороне, чтобы сохранить ворота сухими. Более того, дважды они должны были делать счет крупным, но сначала прострел Перишича Ребич не сумел занести в створ с пяти метров, а уже в компенсированное время вышедший на замену Ковачич пожадничал и не отдал тому же Перишичу на пустые ворота.

Впрочем, из-за итоговых 2:0 хорваты не слишком расстроились. Как и из-за изгнания из команды форварда Николы Калинича, который только по известным ему причинам отказался выходить на замену на 84-й минуте, за что и был отправлен восвояси. Отсутствие Калинича — не проблема при живых и здоровых Манджукиче и Крамариче.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Вопросы к тренерскому штабу могут быть только по игре Модрича и Ракитича. Златко Далич, кажется, перемудрил с тактикой, оттянув Луку в опорную, да и Иван не всегда оказывался близок к чужой штрафной. Из-за позиционные атаки не шли и быстро разваливались у чужой штрафной.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение Аргентине — 2,03. На победу Хорватии можно поставить с коэффициентом 4,20, ничья оценивается в 3,40.

Команду Сампаоли сегодня устроит только победа, а это значит, что от «альбиселесте» следует ждать активности впереди — компанию Месси и Агуэро должны составить не Билья и Ди Мария, а Банега и Павон, которые умеют «вскрывать» плотную оборону. Вида и Стринич — не сильнейшая связка в сборной Хорватии, а потому мы ждем дебютного гола Месси на ЧМ и ставим на индивидуальный тотал Аргентины больше 1 за 1,48. Еще один любопытный вариант — обе забьют за 2,05.

В 2014-м Аргентина выиграла у Хорватии 2:1 с голом Месси? ТБ 2,5 за 2,34.