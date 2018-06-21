ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего КостаС Испанией можно играть. Доказано Ираном ПепеДневник ЧМ-2018. Первые вылетевшие, симулянт Пепе и рекорд Роналду Александр ОвечкинВасилевский остался без «Везины». НХЛ вручила призы
    Короче, ЧМ. 20 и 21 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 10:14
    • В России исчез еще один футбольный клуб
  • 08:48
    • Ингасон останется в «Ростове»
  • 08:23
    • Семаку нужно время, чтобы определиться с составом, заявил Дюков
  • 08:01
    • Кучеров попал в символическую сборную прошлого сезона
  • 22:53
    • Сборная Испании с минимальным счетом одолела Иран     Короче, ЧМ. 19 и 20 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Все новости спорта

    Месси откроет счет голам на ЧМ-2018

    Аргентина — Хорватия. Прогноз на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 21 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Хорватии
    Прогноз на Аргентина — Хорватия
    Лионель Месси
    В четверг, 21 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура группы D, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Хорватия.
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Аргентина

    Один из фаворитов ЧМ-2018, Аргентина, оступилась уже в стартовом матче мундиаля, расписав результативную ничью с Исландией (1:1).

    Подопечные Хорхе Сампаоли действовали активно и вышли вперед на 19-й минуте усилиями Куна Агуэро, однако исландцы даже после пропущенного гола не собирались наглухо закрываться — мяч почти все время (74% в первом тайме) был у Аргентины, но она толком не знала, что с ним делать. Островитяне перекрыли кислород Месси, и при полнейшем отсутствии креатива полузащиты Лео был вынужден опускаться за мячом до центра поля. Это ни к чему не привело.

    Более того, в одном из эпизодов аргентинцы позволили сопернику восстановить паритет. К середине второй 45-минутки Аргентина и Месси вдавили исландцев в их штрафную — к голу были близки Месси и вышедший на замену Павон, который к тому же имел все основания заработать пенальти, когда был сбит Сайварссоном. Последний момент матча также был у Месси, когда тот классно пробил с 20 метров рядом со штангой.

  • Почему фавориты ЧМ-2018 теряют очки
  • Ищем закономерности, если они вообще есть
  • 18/06/2018

    • Итог — сенсационные 1:1, за которые все почему-то принялись винить Месси. Хотя вина Лео в другом — многие убеждены, что он в одиночку должен тащить сборную. Так было в квалификации, но так не может продолжаться вечно.

    Вопросов к главному тренеру должно быть больше, ведь поставленной игры в атаке у «альбиселесте» почему-то не видно, хотя она настолько богата исполнителями, что Дибале и Игуаину не хватает места в стартовом составе, а Икарди – в заявке. Почему командная скорость не выше, чем у скромной Исландии? Почему неоднократно можно было видеть верховые подачи? Там был Игуаин? Он вышел на замену на 84-й минуте и попросту не успел что-либо изменить.

    Очевидно, что в матче против Хорватии Сампаоли что-то изменит.

    Хорватия

    Хорватии в первом матче не пришлось напрягаться — Нигерия не сделала ровным счетом ничего, чтобы отобрать очки у «шашечных». Особенно — после второго пропущенного мяча, когда «суперорлы» превратились в типичную африканскую команду, где каждый играет сам за себя. Потери, нелепые срезки, передачи в пятки — «африканские бразильцы» Гернота Рора откровенно разочаровали.

    Хорватам даже не пришлось напрягаться в обороне, чтобы сохранить ворота сухими. Более того, дважды они должны были делать счет крупным, но сначала прострел Перишича Ребич не сумел занести в створ с пяти метров, а уже в компенсированное время вышедший на замену Ковачич пожадничал и не отдал тому же Перишичу на пустые ворота.

  • Кто к нам с мячом придет? Аргентина
  • Месси, Кемпес, Марадона, «Рука Бога» и победы на чемпионатах мира 1978 и 1986 годов. История сборной Аргентины на чемпионатах мира
  • 16/06/2018

    • Впрочем, из-за итоговых 2:0 хорваты не слишком расстроились. Как и из-за изгнания из команды форварда Николы Калинича, который только по известным ему причинам отказался выходить на замену на 84-й минуте, за что и был отправлен восвояси. Отсутствие Калинича — не проблема при живых и здоровых Манджукиче и Крамариче.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Вопросы к тренерскому штабу могут быть только по игре Модрича и Ракитича. Златко Далич, кажется, перемудрил с тактикой, оттянув Луку в опорную, да и Иван не всегда оказывался близок к чужой штрафной. Из-за позиционные атаки не шли и быстро разваливались у чужой штрафной.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение Аргентине — 2,03. На победу Хорватии можно поставить с коэффициентом 4,20, ничья оценивается в 3,40.

    Команду Сампаоли сегодня устроит только победа, а это значит, что от «альбиселесте» следует ждать активности впереди — компанию Месси и Агуэро должны составить не Билья и Ди Мария, а Банега и Павон, которые умеют «вскрывать» плотную оборону. Вида и Стринич — не сильнейшая связка в сборной Хорватии, а потому мы ждем дебютного гола Месси на ЧМ и ставим на индивидуальный тотал Аргентины больше 1 за 1,48. Еще один любопытный вариант — обе забьют за 2,05.

    В 2014-м Аргентина выиграла у Хорватии 2:1 с голом Месси? ТБ 2,5 за 2,34.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3,46
  • Дания — Австралия
  • Сегодня в 15:00
    •  9,10
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 15:00
    •  1,87
  • Франция — Перу
  • Сегодня в 18:00
    •  2,04
  • Франция — Перу
  • Сегодня в 18:00
    •  2,10
  • Аргентина — Хорватия
  • Сегодня в 21:00
    •  1,73
  • Бразилия – Коста-Рика
  • Завтра в 15:00
    •  1,71
  • Нигерия — Исландия
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    Самые надёжные люксовые автомобили 2018 годаСамые популярные бюджетные кроссоверы в России
    Самое популярное
    Гарри Кейн
  • Дневник ЧМ-2018. Бельгийский десерт, типичная Англия и необыкновенный Кейн
    • 01:36 19/06/2018     Сборная Испании не удержала победу
  • Испания и Португалия показали, что такое мировой уровень
    • 02:14 16/06/2018     Футболисты «Амкара»
  • Покойся с миром, «Амкар»
    • 14:15 19/06/2018
    Футбол. Прогноз на Аргентина — Хорватия. В четверг, 21 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча второго тура группы D, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 21:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Сезон-мечта Салаха завершился кошмаром Футбол Салах потерпел неудачу на ЧМ-2018 еще в КиевеРеакция прессы на фиаско Мохамеда Салаха и сборной Египта в матче против России Вчера в 17:550
  • 23:06
    • У Салаха возник конфликт с федерацией
  • 22:25
    • Табарес: Надо выиграть матч против России или умереть
  • 22:16
    • Полузащитник ЦСКА получил серьезную травму
    Фотогалерея ЧМ-2018. Иран — Испания 0:1В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Испания в упорном поединке с командой из Ирана одержала победу с минимальным счетом. Гол в ворота иранцев забил Диего Коста Вчера в 23:22
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Погба против Фарфана в Екатеринбурге
  • 9,10
    •
  • 09:41
    • «Дакар» в следующем году может не состояться
  • 09:19
    • СМИ: «Интер» попытается обменять Мариу на Арнаутовича
  • 09:02
    • Газинский оплатил мемориальную доску Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре
    Луис Суарес Футбол Уругвай играет скучно, но обольщаться России не стоитСкромная победа уругвайцев над Саудовской Аравией — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:140
  • 19:52
    • Гол Суареса вывел сборную Уругвая в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 17:00
    • Роналду принес Португалии победу над Марокко
  • 09:01
    • Гретцки станет лицом специальных изданий игры NHL 19
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие