ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Саудовская АравияДневник ЧМ-2018. Мундиаль начался голевой феерией Юрий ГазинскийКороче, ЧМ Сборная РоссииНеожиданный голевой праздник от сборной России
  • 00:28
    • «Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера
  • 23:08
    • Гризманн объявил, что остается в «Атлетико»
  • 19:56
    • Сборная России начала ЧМ-2018 с разгрома Саудовской Аравии
  • 21:59
    • Дзюба: Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся
  • 20:27
    • Денис Черышев: Впереди два тяжелых матча
  • 20:12
    • Черчесов: Мы доказали, что хотим быть достойными хозяевами ЧМ
  • 19:04
    • Врач «Динамо»: Для Дзагоева чемпионат мира закончен
    Все новости спорта

    Команды продемонстрируют «стандартную» скованность

    Аргентина – Исландия. Прогноз и ставки на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 16 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Исландии
    Прогноз на Аргентина – Исландия
    Серхио Агуэро
    16 июня в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира сборная Аргентины примет сборную Исландии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Прогноз на Аргентина – Исландия.
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • подписаться
    •

    Аргентина

    Для анализа возьмем только весенние матчи «альбиселесте». Просто два товарищеских поединка в ноябре прошлого года были больше «представительными», то есть – для заработка на бренде сборной.

    Мартовские встречи против Италии (победа 2:0) и Испании (поражение 1:6) парадоксально прошли в схожем ключе. Схожесть была: по собственному напору сборной Аргентины (больше 11-ти ударов), расстановке (4-2-3-1), действиям тренера (массовые замены после 60-й минуты) и по распределению сил (примерно равные таймы по 5-7 ударов).

  • Герой-одиночка. Последний шанс Месси принести Аргентине трофей
  • Один из лучших футболистов мира постарается привести свою команду к победе на ЧМ в России
  • 12/06/2018

    • Игра в мае против сборной Гаити была другой: аргентинцы наседали в первом тайме, взяли соперника измором и напихали ему полную кошелку в тайме втором.

    Исландия

    Теперь посмотрим на подопечных Хеймира Хадльгримссона. Они сыграли больше подготовительных матчей в новом году – шесть. Первые два январских поединка против сборной Индонезии (разгромные победы) можно не считать. Думаем, спорить тут не с чем.

    После индонезийцев последовали три подряд поражения. В каждом «стракамир оккар» пропускали три мяча. При этом сами превзошли по моментам мексиканцев (поражение 0:3) и норвежцев (поражение 2:3).

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Последний подготовительный матч был за девять дней до стартовой игры на чемпионате мира. Сборная Ганы в самой концовке смогла вырвать ничью 2:2. Что интересно, за счет усилий во втором тайме ганцы даже «перестреляли» сборную Исландии: 9-14.

    Прогноз

    С ударами у аргентинцев во время отбора было все в порядке. Парадоксально, но при одной из самых низких точностей в группе (41,2%) сборная Аргентины еще и угловых почти не подавала – в среднем 5,4 корнера за матч. Для сборной такого уровня довольно средний показатель.

  • Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2018?
  • Пока больше вопросов, чем ответов
  • 10/06/2018

    • Берем во внимание и скованность исландцев по стандартам. «Наши парни» в среднем за выездную игру в группе 3,8 раза подавали мяч с угла поля. Потому видим неплохим вариантом ставку «Угловые: ТМ 10,5» за 1,70.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,62
  • Египет – Уругвай
  • Сегодня в 15:00
    •  2,02
  • Египет – Уругвай
  • Сегодня в 15:00
    •  1,45
  • Марокко – Иран
  • Сегодня в 18:00
    •  1,95
  • Португалия – Испания
  • Сегодня в 21:00
    •  2,01
  • Франция – Австралия
  • Завтра в 13:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    Топ-10 самых мощных седанов до 40 000 долларовСамые надёжные премиальные кроссоверы 2018 года
    Самое популярное
    Бразилия мощно завершила подготовку к ЧМ-2018
  • Бразилия поняла, как будет пытаться выиграть ЧМ-2018
    • 15:24 11/06/2018     Давинсон Санчес
  • ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 3
    • 18:52 10/06/2018     Родриго Бентанкур
  • ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 4
    • 19:03 11/06/2018
    Футбол. Прогноз на Аргентина – Исландия. 16 июня в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира сборная Аргентины примет сборную Исландии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
    Тоже интересно
    Фернандо Йерро — свой человек для игроков сборной Испании Футбол Йерро может стать Зиданом сборной ИспанииРеакция прессы на приход нового наставника в сборную Испании Вчера в 23:530
  • 00:10
    • Замены Черчесова себя прекрасно оправдали, отметил Моуринью
  • 23:53
    • Кутепов: Не растрачивали силы на пустую беготню, а ждали ошибок соперника
  • 23:41
    • Головин: Слухи о переходе в другой клуб отложил в сторону
    Фотогалерея ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0Сборная России начала домашний чемпионат мира с разгромной победы над сборной Саудовской Аравии 5:0. Фотогалерея Вчера в 20:10
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Донской против Гаске
  • 5,12
    •
  • 23:20
    • Йерро: Уверены, что наши ребята могут выиграть матч с Португалией
  • 23:03
    • Жирков: Выдохнули после первого матча, все-таки на нас смотрит весь мир
  • 22:46
    • Газинский: Нужно поскорее забыть победу над Саудовской Аравией
    Тимо Вернер Футбол ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 5Пятая часть рейтинга молодых талантов, которые могут зажечь на чемпионате мира в России Вчера в 19:360
  • 16:36
    • Моуринью: Ожидания от сборной России невысоки
  • 15:02
    • «Краснодару» интересен футболист «Порту»
  • 14:19
    • Болельщики исполнили песню в поддержку сборной России
    Все новости спорта
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие