Команды продемонстрируют «стандартную» скованность

16 июня в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира сборная Аргентины примет сборную Исландии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Прогноз на Аргентина – Исландия.

Аргентина

Для анализа возьмем только весенние матчи «альбиселесте». Просто два товарищеских поединка в ноябре прошлого года были больше «представительными», то есть – для заработка на бренде сборной.

Мартовские встречи против Италии (победа 2:0) и Испании (поражение 1:6) парадоксально прошли в схожем ключе. Схожесть была: по собственному напору сборной Аргентины (больше 11-ти ударов), расстановке (4-2-3-1), действиям тренера (массовые замены после 60-й минуты) и по распределению сил (примерно равные таймы по 5-7 ударов).

Игра в мае против сборной Гаити была другой: аргентинцы наседали в первом тайме, взяли соперника измором и напихали ему полную кошелку в тайме втором.

Исландия

Теперь посмотрим на подопечных Хеймира Хадльгримссона. Они сыграли больше подготовительных матчей в новом году – шесть. Первые два январских поединка против сборной Индонезии (разгромные победы) можно не считать. Думаем, спорить тут не с чем.

После индонезийцев последовали три подряд поражения. В каждом «стракамир оккар» пропускали три мяча. При этом сами превзошли по моментам мексиканцев (поражение 0:3) и норвежцев (поражение 2:3).

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Последний подготовительный матч был за девять дней до стартовой игры на чемпионате мира. Сборная Ганы в самой концовке смогла вырвать ничью 2:2. Что интересно, за счет усилий во втором тайме ганцы даже «перестреляли» сборную Исландии: 9-14.

Прогноз

С ударами у аргентинцев во время отбора было все в порядке. Парадоксально, но при одной из самых низких точностей в группе (41,2%) сборная Аргентины еще и угловых почти не подавала – в среднем 5,4 корнера за матч. Для сборной такого уровня довольно средний показатель.

Берем во внимание и скованность исландцев по стандартам. «Наши парни» в среднем за выездную игру в группе 3,8 раза подавали мяч с угла поля. Потому видим неплохим вариантом ставку «Угловые: ТМ 10,5» за 1,70.