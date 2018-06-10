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    Чья серия прервется?

    Австрия — Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 10 июня

    Прогноз на Австрия — Бразилия
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    В воскресенье, 10 июня, сборная Австрии на своем поле примет национальную команду Бразилии в контрольном поединке. Встреча, которая пройдет в Вене, начнется в 17:00 по мск. Прогноз на Австрия — Бразилия.
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    Австрия

    Сборная Австрии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. В своей отборочной группе австрийцы заняли 4-е место среди 6-ти команд.

    Все прогнозы на футбол

    В 10-ти поединках «команда» заработала 15-ть очков, одержав победы в 4-х матчах, 3-и раза сыграв вничью и столько же игр проиграв.

    После завершения квалификации Австрия одержала победы во всех своих контрольных поединках. Поочередно были обыграны Уругвай (2:1), Словения (3:0), Люксембург (4:0), Россия (1:0) и Германия (2:1).

    Беспроигрышная серия австрийской дружины насчитывает уже 8-мь поединков во всех турнирах. Последний раза она проигрывала в сентябре 2017 года (Уэльсу со счетом 0:1).

    Бразилия

    Бразильцы, в отличии от своего предстоящего соперника, без проблем пробились на чемпионат мира. Они заняли в зоне КОНМЕБОЛ 1-е место, опередив 2-й Уругвай на 10-ть очков.

    В 18-ти матчах отборочного турнира «избранные» только 1-н раз уходили с поля побежденными. Уступили Чили (0:2) в стартовом матче турнира.

    «Пентакампеонам» уже 17-го июня предстоит провести первый поединок на групповом этапе ЧМ против Швейцарии. Также у них в квартете выступают сборные Сербии и Коста-Рики.

    Бразилия имеет 10-ти матчевую серию без поражений. Последний раз она уступила аргентинцам в сентябре прошлого года со счетом 0:1.

    Контрольные поединки после отборочных матчей принесли бразильцам 4-е победы и 1-у ничью. Были повержены Япония (3:1), Россия (3:0), Германия (1:0) и Хорватия (2:0), а со сборной Англии они сыграли вничью — 0:0.

    Последняя встреча между оппонентами состоялась в ноябре 2014 года и тогда южноамериканцы в товарищеской игре победили со счетом 2:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Бразилии – 1,58, победа сборной Австрии – 6,50, ничья – 4,20.

    Оппоненты имеют длительные серии без поражений против сильных команд. Австрийцы в последней домашней встрече обыграли чемпионов мира — 2014 года сборную Германии (2:1). Будет не удивительно, если они смогут устоять и против бразильцев, которые поберегутся перед стартовой игрой на ЧМ.

    Рекомендуем в этой игре поставить на Австрию с форой (+1,5) за 1,59.

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    Футбол. Прогноз на Австрия — Бразилия. В воскресенье, 10 июня, сборная Австрии на своем поле примет национальную команду Бразилии в контрольном поединке. Встреча, которая пройдет в Вене, начнется в 17:00 по мск.
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