Последняя репетиция сербов перед мундиалем

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    Сербия – Боливия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 9 июня

    Прогноз на Сербия – Боливия
    Сборная Сербии
    В субботу, 9 июня, сборная Сербии в Австрии сыграет с командой Боливии в контрольном поединке. Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Сербия – Боливия.
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    Сербия

    Дружина Младена Крстаича матчем с южноамериканцами заканчивает свою подготовку к финальному этапу чемпионата мира. И уже 17 июня она будет играть против Коста-Рики на ЧМ.

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    Сербы смогли выиграть свою подгруппу в квалификации, одержав в 10-ти поединках 6-ть побед, 3-и раза сыграв вничью и проиграв только в 1-м поединке, разница мячей — 20:10.

    Уже после завершения отборочной компании «белые орлы» еще в прошлом году в товарищеских матчах сначала обыграли Китай (2:0), а потом сыграли вничью с Кореей (1:1).

    В новом году сборная Сербии в Италии проиграла Марокко (1:2), а затем в Лондоне переиграла команду Нигерии (2:0). Несколько дней тому назад балканцы уступили Чили со счетом 0:1 (поединок прошел в Австрии).

    Боливия

    Боливийцы провалили отбор в зоне КОНМЕБОЛ, заняв 9-е место из 10-ти команд. В 18-ти встречах «зеленые» победили только в 4-х играх, 2-а матча свели вничью и 12-ть поединков проиграли, забили 16 мячей, а пропустили 38.

    Примечательно, что все выездные квалификационные матчи принесли боливийцам только поражения. В 9-ти поединках они смогли забить всего лишь 4-е мяча, пропусти при этом — 26.

    Подопечные Маурисио Сории после завершения отбора провели 4-е контрольные игры. 2-е из них свели вничью — с Кюрасао (1:1) и Ю.Кореей (0:0), в недавнем поединке.

    Еще 2-е встречи они проиграл. Уступили Кюрасао (0:1) и команде США (0:3).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Сербию, оценивая их победу с коэффициентом 1,23.

    За успех Боливии предлагают 12,50, а ничью оценивают с коэффициентом 6,00.

    Скорее всего, сборная Боливии не сможет составить конкуренцию Сербии и проиграет в предстоящем поединке с разницей в 2-3 мяча. Поэтому, рекомендуем поставить — победа Сербии с форой (-1,5) за 1,77.

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    1,77
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  • Сегодня в 20:00
    •  1,41
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  • Сегодня в 20:30
    •  8,50
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  • Сегодня в 21:45
    •  1,95
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  • Завтра в 04:00
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