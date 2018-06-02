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    Прервут ли бельгийцы безвыигрышную серию против португальцев?

    Бельгия — Португалия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 2 июня

    Прогноз на Бельгия — Португалия
    Кевин де Брейне
    В субботу, 2 мая, национальная команда Бельгии на своем поле примет сборную Португалии в товарищеском матче. Встреча, которая состоится в Брюсселе, начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Бельгия — Португалия.
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    Бельгия

    Подопечные Роберто Мартинеса с легкостью выиграли свою отборочную группу. В 10-ти поединках квалификации бельгийцы 9-ть матчей выиграли и 1-н сыграли вничью.

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    Потеряла очки Бельгия только в домашней игре против Греции (1:1), сумев отыграться за минуту до конца основного времени. В других встречах были добыты победы с общим счетом 42:5.

    В финальной части ЧМ «красные дьяволы» возьмут старт 18 июня в игре против сборной Панамы. Также в одном квартете с ними находятся еще Тунис и Англия.

    После завершения отборочных матчей бельгийцы провели 3-и контрольных поединка. В ноябре прошлого года в 2-х домашних встречах они расписали мировую с Мексикой (3:3) и переиграли Японию (1:0). А в марте этого года Бельгия на родной арене нанесла поражение еще одному участнику ЧМ-2018 сборной Саудовской Аравии со счетом 4:0.

    Португалия

    Сборная Португалии, как и их предстоящий соперник, в квалификации одержала 9-ть побед в 10-ти матчах. Еще 1-у игру португальцы проиграли (на старте отбора Швейцарии — 0:2).

    В заключительном туре своей группы Роналду и Ко взяли реванш у швейцарцев (2:0) и потеснили их с первого места, т.с. завоевав прямую путевку на ЧМ.

    «Команда избранных» успела провести уже 5-ть товарищеских матчей. В конце 2017 годе на своем поле она переиграла Саудовскую Аравию (3:0) и сыграла вничью с США (1:1).

    В марте этого года на нейтральном поле португальцы переиграли Египет (2:1) и уступили Голландии (0:3). А несколько дней тому назад они в домашней игре не смогли обыграть Тунис (2:2).

    Последний раз оппоненты встречались в 2016 году в контрольном поединке. Тогда португальцы на своем поле взяли верх над бельгийцами со счетом 2:1. Бельгия не может обыграть Португалию уже 29-ть лет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Бельгии – 1,95, победа сборной Португалии – 4,35, ничья – 3,40.

    Скорее всего, что Криштиану Роналду не будет играть в этой встрече. А без него Португалия – это совсем другая команда. Поэтому, в предстоящем поединке, как мы считаем, победу одержит Бельгия. Фактор своего поля и желание победить противника, первый раз почти за 30-ть лет, должен придать хозяевам дополнительный стимул.

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