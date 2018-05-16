ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Смогут ли уругвайцы догнать парагвайцев?

    «Дефенсор Спортинг» — «Серро Портеньо». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая

    Латинская Америка
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Дефенсор Спортинг»
    Футболисты «Дефенсор Спортинг»
    defensorsporting.com.uy
    В среду, 16 мая, в 5-м туре группового этапа Кубка Либертадорес уругвайский «Дефенсор Спортинг» на своем поле примет парагвайский «Серро Портеньо». Встреча начнется в 01:15 по московскому времени. Прогноз на «Дефенсор Спортинг» — «Серро Портеньо».

    «Дефенсор Спортинг»

    Уругвайская команда после 4-х матчей группового турнира КЛ занимает 3-е место, имея в своем активе 4-е очка, при разнице мячей — 5:5.

    Все прогнозы на футбол

    Стартовали футболисты Эдуардо Асеведо в своем квартете ничьей с бразильским «Гремио» (1:1) дома. В следующей игре проиграли в гостях своему предстоящему сопернику — 1:2.

    В заключительной игре первого круга на своем поле одержали победу над «Монагас СК» из Венесуэлы со счетом 3:1. Начали второй круг поражением от венесуэльцев — 0:1.

    Ближайшие события

    В чемпионате Уругвая на стадии регулярного первенства «Дефенсор Спортинг» занял 4-е место, добыв в 15-ти поединках 30-ть баллов и отстав от первого места на 8-мь пунктов.

    На следующем этапе уругвайского чемпионата «фиолетовые» проиграли в 2-х поединках подряд и с 0 очков замыкают свою группу.

    «Серро Портеньо»

    «Сине-гранатовые» в своем квартете расположились на 2-й строке (7-мь очков) и опережают своего предстоящего соперника на 3-и балла.

    Начали парагвайцы групповой раунд КЛ с 2-х побед кряду. Сначала на выезде переиграли «Монагас СК» из Венесуэлы со счетом 2:0 и на своем поле одолели «Дефенсор Спортинг» — 2:1.

    Затем на своей арене расписали мировую с бразильским «Гремио» (0:0), а на выезде были разгромлены клубом из Бразилии со счетом 0:5.

    1,91победа «Дефенсор Спортинг»

    После 17-ти поединков чемпионата Парагвая «циклоны» занимают 2-е место, имея на своем счету 31-н пункт и уступая первой «Олимпии» — 9-ть очков.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Дефенсор Спортинг» — 1,91, победа «Серро Портеньо» — 4,80, ничья – 3,20.

    На своем поле уругвайцы выступают значительно сильнее чем на выезде. В этом розыгрыше КЛ на родной арене они добыли — 4-е балла. Парагвайцы на выезде одолели только аутсайдера своей группы (2:0), а в Бразилии были разгромлены (0:5).

    К тому же, хозяевам для выхода в плей-офф КЛ нужно обязательно брать 3-и очка в предстоящем поединке. Наш прогноз — победа «Дефенсор Спортинг» за 1,91.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
    «Гремио» решит все вопросы с выходом в следующий раунд «Монагас СК» — «Гремио». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Фулхэм» приблизится к выходу в АПЛ
  • 4,25
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИХарри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Комментарии
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов