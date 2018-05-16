«Дефенсор Спортинг» — «Серро Портеньо». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая

«Дефенсор Спортинг»

Уругвайская команда после 4-х матчей группового турнира КЛ занимает 3-е место, имея в своем активе 4-е очка, при разнице мячей — 5:5.

Все прогнозы на футбол

Стартовали футболисты Эдуардо Асеведо в своем квартете ничьей с бразильским «Гремио» (1:1) дома. В следующей игре проиграли в гостях своему предстоящему сопернику — 1:2.

В заключительной игре первого круга на своем поле одержали победу над «Монагас СК» из Венесуэлы со счетом 3:1. Начали второй круг поражением от венесуэльцев — 0:1.

В чемпионате Уругвая на стадии регулярного первенства «Дефенсор Спортинг» занял 4-е место, добыв в 15-ти поединках 30-ть баллов и отстав от первого места на 8-мь пунктов.

На следующем этапе уругвайского чемпионата «фиолетовые» проиграли в 2-х поединках подряд и с 0 очков замыкают свою группу.

«Серро Портеньо»

«Сине-гранатовые» в своем квартете расположились на 2-й строке (7-мь очков) и опережают своего предстоящего соперника на 3-и балла.

Начали парагвайцы групповой раунд КЛ с 2-х побед кряду. Сначала на выезде переиграли «Монагас СК» из Венесуэлы со счетом 2:0 и на своем поле одолели «Дефенсор Спортинг» — 2:1.

Затем на своей арене расписали мировую с бразильским «Гремио» (0:0), а на выезде были разгромлены клубом из Бразилии со счетом 0:5.

1,91победа «Дефенсор Спортинг»

После 17-ти поединков чемпионата Парагвая «циклоны» занимают 2-е место, имея на своем счету 31-н пункт и уступая первой «Олимпии» — 9-ть очков.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Дефенсор Спортинг» — 1,91, победа «Серро Портеньо» — 4,80, ничья – 3,20.

На своем поле уругвайцы выступают значительно сильнее чем на выезде. В этом розыгрыше КЛ на родной арене они добыли — 4-е балла. Парагвайцы на выезде одолели только аутсайдера своей группы (2:0), а в Бразилии были разгромлены (0:5).

К тому же, хозяевам для выхода в плей-офф КЛ нужно обязательно брать 3-и очка в предстоящем поединке. Наш прогноз — победа «Дефенсор Спортинг» за 1,91.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен