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    Сложится ли паззл интересной игры?

    «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 6 мая

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    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон
    The Liverpool Offside
    В 37-м туре АПЛ в гости к «Челси» 6 мая приедет «Ливерпуль». Матч стартует в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль».

    «Челси»

    Подопечные Антонио Конте потихоньку снова нащупывают свою игру. С учетом Кубка Англии «Челси» добыл уже четыре победы кряду. Они были минимальными и натужными, но три очка есть три очка.

    Свое турнирное положение лондонский клуб уже вряд ли изменит: до четвертого «Тоттенхэма» еще пять очков, а отрыв от «Арсенала» – девять очков. В календаре значатся матчи против «Хаддерсфилда» и «Ньюкасла» – не гарантированные очки, но и не гарантированная потеря.

    Последние четыре матча показали, что «синим» просто нужна мотивация. Ведь в полуфинале Кубка Англии против «Саутгемптона» «Челси» играл на порядок лучше (победа 2:0), чем в недавнем матче чемпионата с тем же соперником (победа 3:2).

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    Особенность игры. Во вторых таймах последних четырех противостояний команда Антонио Конте играла сильнее. Так, в уже упомянутом матче против «святых» в чемпионате «пенсионеры» за первую половину ни разу не попали в створ, тогда как во второй 45-минутке отквитали пропущенные голы и вышли вперед.

    «Ливерпуль»

    Сейчас вся Европа аплодирует команде Клоппа. Даже в проигранном ответном матче против «Ромы» (2:4) «мерсисайдцы» смотрелись здорово. По крайней мере, первый тайм.

    Ближайшие события

    Некоторое «отпускание» соперника во вторых половинах матчей – характерная черта «Ливерпуля» на выезде. За последние пять игр на чужом поле «мерсисайдцы» в среднем после перерыва пробивали в 2-2,5 раза меньше, чем до перерыва.

    Статистика пропущенных голов за сезон тоже подтверждает склонность «красных» к передышке во вторые 45 минут. Ведь в первых таймах «Ливерпуль» пропустил 16 голов, а во вторых – 21 гол. Причем наиболее часто «мерсисайдцы» пропускали в стартовые (46-60) и завершающие (75-90) минуты второй половины.

    Прогноз

    2,50«ТБ 2,5 + больше 9,5 угловых»

    Обе команды входят в топ-4 самых «бьющих» в английской Премьер-лиге. «Мерсисайдцы» в среднем пробивают 16,7 раз за матч, «аристократы» – 16 раз. Также отметим, что усталость команды Клоппа и восстановление неплохой формы «пенсионеров» могут стать тем паззлом, который совпадет и сформирует картинку интересной игры.

    Интересно, что «Челси» на своем поле реализует кардинально меньше ударов, чем на выезде (8,8% против 13,1%). «Ливерпуль», в свою очередь, тоже на выезде более эффективен (14,8% против 12,2%).

    Наиболее выгодными ставками на этот матч видим «Офсайды: П1» («Челси» — лидер по этому показателю в АПЛ) и «ТБ 2,5 + больше 9,5 угловых» за 2,50. Обе команды входят в топ-5 по среднему количеству корнеров в матче.

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