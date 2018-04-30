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    Выездной ужас «шершней» продолжится

    «Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 30 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Уотфорд Календарь АПЛ
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    Том Клеверли
    Том Клеверли
    Swansea City
    В 36-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Уотфорд». Матч состоится 30 апреля и начнется в 22:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Уотфорд».

    «Тоттенхэм»

    У команды Маурисио Почеттино есть шансы как финишировать в тройке призеров чемпионата, так и вылететь из «лигочемпионской» четверки. Отставание от «Ливерпуля» составляет всего три очка, а преимущество перед «Челси» — пять.

    И тот, и тот задел легко ликвидируется – все зависит от игры футболистов «Тоттенхэма». А с этим в последнее время проблемы. С учетом Кубка Англии «шпоры» уже третий матч без побед. Но даже проигрыш можно принять, если он достойный.

    Все прогнозы на АПЛ

    Принимать поражения «Тоттенхэма» не хочется, ведь в двух играх из трех последних «шпоры» даже трети из своих ударов не направляли в створ. В матче против «Манчестер Сити» (1:3) — 3 из 8-ми ударов, в игре против «Манчестер Юнайтед» (1:2) – 2 из 13-ти.

    «Уотфорд»

    У «золотых парней» девять очков задела перед «Саутгемптоном» из зоны вылета. Это 99% гарантии прописки на следующий сезон. Вряд ли подопечные Хавьера Грасии проиграют все оставшиеся игры, а «Саутгемптон» внезапно их выиграет.

    Ближайшие события

    Хотя 1% сомнений остается, ведь форма у футболистов «Уотфорда» откровенно плохая – шесть матчей без побед. За эту серию «шершни» потерпели четыре поражения, два из них – разгромы от «Арсенала» (0:3) и «Ливерпуля» (0:5).

    В последнем матче удалось отстоять нулевую ничью в матче против «Кристал Пэлас». По игре ребята Хавьера Грасии превосходили соперника: 14-6 по ударам, 4-1 по попаданиям в створ, 27-16 по отборам.

    Но футбол – это не только цифры. Доказал это матч против «Хаддерсфилда», в котором «терьеры» всего раз попали по воротам «Уотфорда», а выиграли (1:0). А они, между прочим, занимают предпоследнее место по количеству ударов в АПЛ.

    Прогноз

    1,75«сухая» победа «Тоттенхэма»

    Гости обескровлены потерями. Как минимум трое потенциально основных игроков выбыли на неопределенный срок (Клеверли, Окака-Чука, Перейра). Плюс еще два, которые могли бы усилить игру с лавочки. Возможно, этим и обусловлена выездная статистика «Уотфорда».

    А она у «золотых парней» просто ужасна. В восьми матчах из последних десяти на чужих стадионах «Уотфорд» не забивал. Последняя выездная победа была еще в старом году. Единственное, что может помешать «Тоттенхэму» взять максимум – это недооценка.

    Но мы думаем, что «шпоры» должны собраться после своих неудач и не задерут нос слишком высоко. Ставим на «сухую» победу «Тоттенхэма» за 1,75.

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