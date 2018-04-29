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    Нас ждет результативная игра на «Стадио Олимпико»

    «Торино» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 апреля

    Серия A Футбол Италии Торино Лацио Календарь Серии А
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    В воскресенье, 29 апреля, «Торино» на своем поле примет «Лацио» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Стадио Олимпико», начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Торино» — «Лацио».

    «Торино»

    «Бордовые» за 4-е тура до конца чемпионата расположились на 10-й строке в турнирной таблице. В 34-х матчах они заработали 47-м очков. Отставание от зоны еврокубков составляет 8-мь баллов.

    Подопечные Вальтера Мадзарри не могут одержать победу уже в 3-х поединках кряду. После виктории в 31-м туре над «Интером» (1:0) дома, «быки» затем 2-е игры сыграли вничью и одну проиграли.

    Поделили очки на выезде с «Кьево» — 0:0 и на своем поле с «Миланом» — 1:1. В последнем игровом дне проиграли в Бергамо «Аталанте» со счетом 1:2.

    Ближайшие события

    В домашних играх этого сезона «Торино» одержал победы в 7-и поединках, 6-ть игр сыграл вничью и 4-е матча проиграл, разница мячей — 24:16.

    Не поможет в этой игре защитник Кристиан Ансальди (22/1). Защитник Антонио Баррека (9/0), полузащитники Жоэл Оби (22/5) и Яго Фальке (33/11) имеет шанс еще успеть восстановиться к предстоящему поединку.

    «Лацио»

    «Орлята» в 34-х встречах завоевали 67-мь баллов, что позволяет им находится на 4-й строке в турнирной таблице Серии А. «Лацио» только на один пункт опережает 5-й «Интер».

    Все прогнозы на Серию А

    «Бело-голубые» на данный момент в итальянском первенстве имеют 7-ми матчевую серию без поражений. В последних 5-ти матчах они одержали 4-е победы при одной ничьей.

    В последних турах команда Симоне Индзаги выиграла у «Фиорентины» (4:3) в гостях и на своем поле одолела «Сампдорию» — 4:0.

    Этот сезон принес «орлятам» 11-ть выездных побед, 3-и ничьи и 3-и поражения, разница забитых и пропущенных — 41:26.

    Отбывает дисквалификацию полузащитник Алессандро Мурджа (12/0).

    3,10обе забьют и победит «Лацио»

    В Турине последние 2-а поединка оппоненты свели вничью (2:2 и 1:1), в первом круге «Торино» выиграл в Риме со счетом 3:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лацио» — 1,67, победа «Торино» — 4,90, ничья – 4,10.

    «Быки» уже доигрывают сезон, а «Лацио» ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Римляне набрали хороший ход в последнее время. В 2-х последних играх Серии А они забили 8-мь голов. И от предстоящей встречи можно ждать результативного матча и победы гостей.

    В этом поединке мы предлагаем поставить на — обе забьют и победит «Лацио» за 3,10.

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