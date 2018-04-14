«Амкар» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля

«Амкар»

Футболисты Вадима Евсеева смогли одержать победы в 2-х последних поединках РФПЛ. Сначала в Москве (но матч считался домашним) «Амкар» переиграл лидера чемпионата — «Локомотив» со счетом 2:1. Дубль оформил Аарон Оланаре, арендованный у ЦСКА до конца сезона.

В последнем туре российского первенства «красно-чёрные» увезли три очка из Хабаровска. Голы Александра Рязанцева и Михаила Костюкова помогли пермякам одолеть «СКА-Хабаровск» — 2:0.

После 24-х матчей клуб из Перми расположился на 11-й строке в турнирной таблице РФПЛ. В этих встречах «Амкар» пополнил свою копилку 28-ю баллами. Одно очко оделяет команду Евсеева от зоны переходных матчей и 4-е — от прямого вылета.

В 12-ти домашних поединках этого сезона «красно-чёрные» добыли только 3-и победы, 3-и ничьих и 6-ть игр проиграли. Разница забитых и пропущенных — 10:13.

Под вопросом принять участие в предстоящей встречи у защитника Николая Зайцева.

«Рубин»

«Рубиновые» после 25-ти поединков российского чемпионата расположились на 8-й строке турнирки и имеют в своем активе 31-но очко. От опасной зоны они оторвались только на 4-е балла.

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После зимнего перерыва подопечные Бердыева проиграли только один матч из 5-ти, уступили в 23-м туре на своем поле московскому «Спартаку» — 1:2.

Также одержали 2-е виктории и 2-е игры свели вничью. Стартовый поединок 2018 года сыграли в Махачкале с «Анжи» (1:1), в Екатеринбурге тоже расписали мировую с «Уралом» (1:1).

Одержали победы над «Тосно» со счетом 1:0 на выезде и в домашней игре одолели «Ахмат» со счетом 3:2.

12-ть выездных матчей принесли «Рубину» 3-и победы, 4-е ничьи и 5-ть поражений, разница забитых и пропущенных — 9:11. 3-и сезона подряд «Амкар» на своем поле проигрывал «Рубину» (0:3 и 1:2 — два раза). В первом круге пермяки выиграли в Казани со счетом 1:0.

1,93Рубин не проиграет и ТМ 2.5: да

Защитник Руслан Камболов еще может успеть восстановится к предстоящему поединку.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Рубина» — 2,70, победа «Амкара» — 3,10, ничья – 2,90.

При определенных раскладах «Рубин» еще может побороться за 6-е место, поэтому мы считаем, что в этой игре «рубиновые» не проиграют (они удачно проводят матчи в Перми). К тому же в поединках между собой оппоненты редко играют на ТБ 2,5. Ставим — «Рубин» не проиграет и ТМ 2.5: да за 1,93.

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