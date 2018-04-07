«Барселона» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 7 апреля

«Барселона»

Пара фактов: 37 матчей без поражений (новый рекорд «Барселоны»), девять очков разницы перед ближайшим преследователем («Атлетико»), наряду с мадридским «Реалом» является самой забивной командой Примеры – 76 голов. Это все о каталонском монстре.

Но мы сегодня не о пустой хвальбе. Это все к тому, что проблемы у «блаугранас» возникнуть не должны. Не должны, но вполне могут быть. Ведь в последний день марта «Барселона» выдала невероятный камбэк против «Севильи», отыграв два мяча после 88-й минуты (2:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

Потом возвращение домой и внешне легкий, но фактически тяжелый матч против «Ромы» в Лиге чемпионов (4:1). Не забываем, что второй тайм «волки» и вовсе давили каталонцев (11 ударов, 6 угловых, 5 штрафных).

«Леганес»

За последние десять матчей с учетом Кубка короля «Леганес» выиграл всего два. Плюс не удалось реализовать свои моменты с «Лас-Пальмасом», и матч закончился вничью (0:0).

Все это безобразие кроет победа над «Севильей» (2:1) в 29-м туре. Вполне заслуженная победа. «Лега» с первых минут отдал мяч сопернику и надеялся на контратаки. И надежда сбылась – девять раз игроки Асьера Гаритано ловили «нервионцев» на ошибках. И это только в первом тайме.

Правда, выжать удалось только два гола – по одному в каждой половине матча. Да и постоянные нарушения с боку «Леганеса» (13 фолов) мешали нормально развивать атаку футболистам «Севильи». Ждем, что подобная тактика будет и в матче с «блаугранас».

Прогноз

2,18«Тотал матча: 2-3 гола»

После такого напряжения «Барселоне» нужна передышка. Мы не говорим о потере очков каталонцами, но вполне вероятно, что счет матча с «Леганесом» не будет крупным.

«Ставка-верняк» на этот матч – это «Фолы: П2». Но пока не можем дать Вам коэффициенты ввиду их отсутствия в линиях контор. Ближе к самому матчу или в лайве – вполне возможно поискать. Вряд ли кэф будет большим, но зато большой будет уверенность.

А пока предлагаем поставить на «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,18.

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