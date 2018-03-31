«Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 30-го тура Серии А 31 марта

«Ювентус»

Туринский клуб последнее поражение потерпел еще в ноябре 2017 года, после чего выдал 24-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, лишь 4 раза сыграв вничью.

В Серии А туринцы выиграли 12 матчей подряд, в последних встречах обыграв «Торино» (1:0) и «Лацио» (1:0) на выезде, а на своем поле разобравшись с «Удинезе» (2:0) и «Аталантой» (2:0).

4,20Ничья и ТМ 2,5 Победная серия в Серии А и Кубке Италии для подопечных Аллегри прервалась в последнем матче, когда они на выезде сыграли вничью 0:0 с одним из аутсайдеров лиги СПАЛом.

Отметим, что в этом году в национальных турнирах туринцы еще не пропускали. Распечатать ворота Буффона удалось лишь «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов.

«Ювентус» с 75 очками возглавляет таблицу Серии А, на 2 очка опережая «Наполи». Разница мячей 67-15 — у туринцев лучшая атака и лучшая защита в лиге.

Лучший нападающий команды Пауло Дибала с 17 голами и 3 передачами, у Гонсало Игуаина 15 голов и 6 ассистов. Лучший распасовщик команды Миралем Пьянич с 9 ассистами и 4 голами.

«Милан»

После того, как после увольнения Винченцо Монтеллы в ноябре Дженнаро Гаттузо встал у руля основной команды, результаты россонери заметно улучшились.

Хотя миланцы и вылетели в марте из Лиги Европы, после двух поражений от лондонского «Арсенала» (0:2 дома и 1:3 в гостях), в национальных турнирах дело обстоит лучше.

2,05«Милан» не забьет В Кубке Италии «Милан» выщел в финал, обыграв по пенальти «Лацио» — 0:0 (5:4), а в Серии А «россонери» не проигрывают с декабря, выиграв пять последних матчей.

Накануне встречи с «Юве» были обыграны «Рома» (2:0) и «Дженоа» (1:0) на выезде, а на своем поле миланцы победили «Сампдорию» (1:)) и в последнем матче справились с «Кьево» (1:0).

«Милан» с 50 очками на 6-м месте, на 4 очка отставая от «Лацио» и зоны еврокубков. Разница мячей 41-32.

Лучший бомбардир команды — Патрик Кутроне с 7 голами, у Сусо 6 голов и 9 ассистов.

В матче не сыграют травмированные полузащитники Джакомо Бонавентура и Риккардо Монтоливо, а также защитник Давиде Калабрия.

В первом круге «Ювентус» одержал гостевую победу со счетом 2:0. В прошлом сезоны команды встречались 4 раза. «Юве» победи в домашнем матче Серии А (4:1) и в домашнем матче Кубка Италии — 2:1.

«Милан» в домашнем матче Серии одержал победу со счетом 1:0, а в Суперкубке Италии добился победы в серии пенальти — 1:1 (4:3).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ювентус», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,6.

За успех «Милана» предлагают 6,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

1,95«Ювентус» не пропустит Обе команды в последних матчах надежно играют в обороне и редко забивают больше одного мяча. Учитывая, что «Юве» ждут важнейшие матчи с «Реалом» в Лиге чемпионов, туринцы могут поберечь силы. Встреча скорее всего закончится вничью, возможно и без забитых голов.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,66 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,65, а также европейский гандикап «победа "Милана" +1 гол» за 2,20.

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