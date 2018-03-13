«Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» в десяти последних матчах во всех турнирах допустили два проигрыша. Это серьезные осечки для такого клуба. Но последние два важных матча в чемпионате Англии против «Челси» и «Ливерпуля» «Юнайтед» выиграл.

В последнем поединке против «мерсисайдцев» команде Моуринью удалось забить два гола до средины первого тайма. Две длинные передачи и успешная борьба на втором этаже от Ромелу Лукаку привели к реализации этих самых опасных моментов. Вторую половину «Манчестер Юнайтед» «сушил» как мог. Автогол Байи не помешал «манкунианцам» выиграть – 2:1.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Примечательно, что «Ливерпуль» нанес порядочное количество ударов – 14. Но грамотное расположение «красных дьяволов» на поле вынуждало «мерсисайдцев» бить издали – девять дальних ударов. Потому не удивительно, что команда Клоппа, которая до 30-го тура занимала второе место в АПЛ по ударам в створ, попала в рамку всего два раза.

«Севилья»

В испанском противостоянии с подопечными Жозе Моуринью «Севилья» выглядела лучше по все цифрам. Вдуматься только: 25-6 по ударам. Но в створ пришлось только восемь. Ведь «манкунианцы» приехали добывать минимальный результат и очень качественно отрабатывали в защите – восемь заблокированных ударов.

«Нервионцы» старались играть на высоких скоростях, что заставляло соперника много фолить – 22 нарушения на хозяевах первого матча. Стандарты тоже лучше использовала команда Монтеллы: 23 штрафных и 12 угловых против 14-ти и 4-х у соперника. Но забить так и не удалось, равно как и пропустить – 0:0.

Последний матч в своем чемпионате «Севилья» проиграла. Приехавшая на «Рамон Санчес Писхуан» «Валенсия» выиграла 2:0, хоть тоже была не так активна, как «нервионцы». Севильцев снова подвела реализация: из 21-го удара только пять прилетели в цель, 11 – ушло в молоко, еще пять были заблокированы.

Прогноз

Есть подозрения, что португальский наставник «красных дьяволов» не изменит своему стилю и сыграет игру, наподобие противостояния с «Ливерпулем»: начальный прессинг, острые контратаки, быстрый гол и уход в защиту.

1,74«1 тайм: "Манчестер Юнайтед" забьет»

«Валенсия» показала, что забить «Севилье» относительно ранний мяч – это не сверхзадача («летучие мыши» отличились на 25-й минуте). Потому есть все основания полагать, что «манкунианцы» смогут сыграть в свою силу. Ставим «1 тайм: "Манчестер Юнайтед" забьет» за 1,74.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram