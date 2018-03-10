ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»

    Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дубль Рашфорда принес «МЮ» важные три очка
    Дубль Рашфорда принес «МЮ» важные три очка
    The Guardian
    В центральном матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил на своем поле «Ливерпуль» со счетом 2:1. С помощью СМИ анализируем события на поле.

    «МЮ» использовал уязвимость системы «Ливерпуля»

    «Манчестер Юнайтед» в течение 10-ти минут — с 14-й по 24-ю включительно — совершил нужный задел на итоговой победы, когда провел два своих гола. В обоих случаях манкунианцы использовали верную тактику, когда центрбеки «Ливерпуля» неудачно разменивали оппонента в лице Ромелу Лукаку, в результате чего тому дважды неудачно противостоял Деян Ловрен, который хуже своего партнера по обороне Вирджила ван Дейка играет наверху. Как следствие, бельгиец выходил победителем из этих воздушных единоборств, а Маркус Рашфорд, получавший мяч после скидки или вслед за неудачным блоком, который, в свою очередь, случился после еще одной такой скидки, имел достаточно времени и пространства, чтобы нанести точный удар в сетку.

    «Это была еще одна игра, в которой мерсисайдцы пропустили голы, ставшие возможными из-за неудачных действий хорвата, потому не приходилось сомневаться, что менеджер хозяев Жозе Моуринью изолирует эту слабость соперника, а его команда безжалостно ее использует... Это, возможно, и есть простая сущность современного футбола: есть увлечение, желание всегда играть вперед, что создает приоритет определенному типу защитника, который может высоко прессинговать и пасовать, и необязательно настолько хорош в более традиционных аспектах обороны. Позиционное чутье и скорость заменили умение выигрывать единоборства и воздушные дуэли, потому в какой-то степени коллективы, играющие с высоким прессингом — не только "Ливерпуль", но также "Манчестер Сити", "Наполи" и даже, вероятно, "Тоттенхэм" — имеют одинаковую уязвимость, которая проявляется в способности огорчить оппонентов, но налететь на них так сильно, что в этом и заключается их хрупкость», — отмечает на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

    «Ловрен будет всегда — это не обязательно будет именно хорватский защитник, но в системе игры, которую используют "Красные", всегда будет защитник, которого можно изолировать, и это тот риск, на который Юрген Клопп идет в каждом матче. Между тем, Моуринью будет рад, что всегда будет Скотт Мактоминай: это не обязательно будет именно шотландец, но в системе игры, которую используют "Дьяволы", всегда будет хавбек, который будет выполнять роль щита перед собственной обороной. Это та безопасность, к которой стремится португалец в каждом поединке».

    «МЮ» отключил питание атаке «Ливерпуля»

    Данное стремление в первую очередь обезопасить собственные тылы предполагает организованную, дисциплинированую и самоотверженную работу всей группы обороны. Убийственное нападение мерсисайдцев, составленное из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, забило на троих в текущем сезоне АПЛ 45 голов, поэтому «Юнайтед» было необходимо во что бы то ни стало нейтрализовать этот треугольник, каждая вершина которого может самостоятельно решить исход любой игры.

    «Дабы сохранять надежду на победу, манкунианцам просто нужно было отыскать способ заставить замолчать эту троицу — задача, оказавшаяся под силу только считанным клубам, однако "МЮ" это удалось за счет перекрытия каналов поставки им мячей, в то время, как в центре поля полузащитники гостей проигрывали свои дуэли. Вместе с тем, столь успешные форварды "Ливерпуля" облегчили задачу сопернику, потому что никто из них не был готов опуститься ниже в поисках мяча», — анализирует тактические нюансы битвы Марк Огден в материале на портале ESPN.

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда «Красные дьяволы» оторвались от мерсисайдцев на пять очков «Если Салах, Фирмино и Мане не получают мяч, тогда они не хотят приложить усилия, чтобы увеличить численное преимущество своей команды в центре поля, и это должно беспокоить Клоппа, особенно если у "Красных" есть амбиции успешного выступления в Лиге чемпионов. Топ-команды заметят, как "Дьяволы" нейтрализовали угрозу со стороны этих форвардов и скопируют эту модель, при том, что "Юнайтед" также глубоко опускался назад, чаще всего защищая подступы к своей штрафной, дабы у Мане и Салаха не было возможности разогнаться. С таким количеством команд, сосредоточенных сейчас только на атаке, подход Жозе Моуринью напоминал о важности безопасного оборонительного плана, а тот факт, что единственный гол гостей случился после срезки от Эрика Байи в собственные ворота, только подчеркивает успех подхода хозяев».

    Моуринью трудно критиковать, пока он побеждает

    Менежер «МЮ» Жозе Моуринью совершенно прав, когда в послематчевом комментарии заявил, что если кто-то не считает эту победу заслуженной, ему все равно, поскольку сколь много ни было разговоров о его негативной тактике, она приносит результат, ведь именно его команда, игравшая от обороны, забила больше соперника. Определенный вес этот выигрыш принес ему и в его попытках повлиять на Поля Погба, который недостаточно хорош в отборе, как должен быть, и сейчас француз, оставшийся вне заявки на матч вследстие травмы, должен увидеть, что требования к нему со стороны наставника — это не просто прихоть, а залог успеха.

    Топ-3 различий между Клоппом и Моуриньо Перед центральным матчем 30-го тура АПЛ мы сравниваем особенности стиля каждого тренера «Таковы методы Моуринью — выступление согласно сопернику и тому, что происходит на поле, и, похоже, вряд ли он когда-нибудь отойдет от такого плана на игру, неважно, как долго он будет работать на "Олд Траффорд". Местная публика любит атакующий футбол, но больше, чем что-либо еще, она любит приходить домой после победы над "Ливерпулем", а сеу Жозе дал им это в первый раз за время своего тренерства в Манчестере. Наконец, не стало и проблемой то, что в пятницу травмировался Погба, поэтому не оказался даже в запасе», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

    «Поясняя, почему он заменил автора двух мячей к явному недовольству болельщиков, Моуринью заявил, что опасался второго предупреждения для Маркуса Рашфорда. Он также добавил, что волновался тому, что арбитр Крэйг Паусон мог услышать комментарий эксперта Sky Sports Гари Нэвилла, который в перерыве заявил, что форварда "МЮ" следовало удалить. Это те самые дни, когда менеджер "Юнайтед" триумфует, и он также чувствует, что его подопечные могут ответить на любые сомнения в его методах работы, которые тоже могут быть правильными — пока он побеждает».

    Прагматичность помешает Моуриньо«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу 10-го марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-3 различий между Клоппом и Моуриньо
  • Перед центральным матчем 30-го тура АПЛ мы сравниваем особенности стиля каждого тренера
    •
  • АПЛ. «МЮ» выиграл у «Ливерпуля», «Челси» справился с «Кристал Пэлас»
  • Подробности матчей 30-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 10/03
    • «Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»
  • 10/03
    • «Лестер» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»
  • 10/03
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда
  • 09/03
    • Ваньяма забил самый красивый гол февраля в АПЛ
  • 08/03
    • «Реал» поспорит с «Ювентусом» за Джана
  • 08/03
    • Миньоле готов летом покинуть «Ливерпуль»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера
    Подробный разбор
  • На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии
  • Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»
    •
  • Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве
  • «Армейцы» не впечатлили в атаке
    •
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    •
  • Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус»
  • Почеттино нужно сделать правильные выводы
    •
  • Карраско, Халк и многие другие: за кем следить в китайской Суперлиге-2018
  • Феррейра-Карраско перебрался в Китай, чтобы развивать футбол, Халк надеется на победу в чемпионате, а Каннаваро вместе с родным братом попытается привести «Гуанчжоу Эвергранд» к очередному титулу
    •
  • Эксперименты Гвардиолы. «МанСити» — в четвертьфинале
  • «Горожане» проиграли на своем поле, но вышли в следующий раунд
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Даллас» может остановить победную серию «Питтсбурга»
  • «Питтсбург» — «Даллас» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 марта
  • 2,61
    •
  • Макарова не сможет остановить Кербер
  • Екатерина Макарова — Анжелик Кербер. Прогноз и ставки на теннисный матч 11 марта
  • 1,81
    •
    Футбол. Главное
  • Примера. Победный дубль Роналду, «Севилья» уступила «Валенсии», «Барселона» в гостях у «Малаги»
  • Подробности матчей 28-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • АПЛ. «МЮ» выиграл у «Ливерпуля», «Челси» справился с «Кристал Пэлас»
  • Подробности матчей 30-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • РФПЛ. «Ростов» примет «Зенит», ЦСКА в Грозном, «Локомотив» сыграет с «Уралом»
  • Обзор матчей 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги
    •
  • 22:39
    • «Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 22:20
    • «Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас»
  • 21:33
    • СМИ: Неймар отказывается выступать за ПСЖ
  • 21:08
    • ПСЖ забил пять мячей «Мецу»
  • 20:53
    • «Тосно» уступил «Рубину»
  • 20:23
    • Дубль Родриго принес «Валенсии» победу над «Севильей»
  • 20:00
    • «Лестер» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»
  • 19:27
    • «Бавария» разгромила «Гамбург», Левандовски забил три мяча
  • 18:21
    • «Динамо» и «Краснодар» голов не забили
  • 17:36
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда
    Весь футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус