«МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»

«МЮ» использовал уязвимость системы «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» в течение 10-ти минут — с 14-й по 24-ю включительно — совершил нужный задел на итоговой победы, когда провел два своих гола. В обоих случаях манкунианцы использовали верную тактику, когда центрбеки «Ливерпуля» неудачно разменивали оппонента в лице Ромелу Лукаку, в результате чего тому дважды неудачно противостоял Деян Ловрен, который хуже своего партнера по обороне Вирджила ван Дейка играет наверху. Как следствие, бельгиец выходил победителем из этих воздушных единоборств, а Маркус Рашфорд, получавший мяч после скидки или вслед за неудачным блоком, который, в свою очередь, случился после еще одной такой скидки, имел достаточно времени и пространства, чтобы нанести точный удар в сетку.

«Это была еще одна игра, в которой мерсисайдцы пропустили голы, ставшие возможными из-за неудачных действий хорвата, потому не приходилось сомневаться, что менеджер хозяев Жозе Моуринью изолирует эту слабость соперника, а его команда безжалостно ее использует... Это, возможно, и есть простая сущность современного футбола: есть увлечение, желание всегда играть вперед, что создает приоритет определенному типу защитника, который может высоко прессинговать и пасовать, и необязательно настолько хорош в более традиционных аспектах обороны. Позиционное чутье и скорость заменили умение выигрывать единоборства и воздушные дуэли, потому в какой-то степени коллективы, играющие с высоким прессингом — не только "Ливерпуль", но также "Манчестер Сити", "Наполи" и даже, вероятно, "Тоттенхэм" — имеют одинаковую уязвимость, которая проявляется в способности огорчить оппонентов, но налететь на них так сильно, что в этом и заключается их хрупкость», — отмечает на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

«Ловрен будет всегда — это не обязательно будет именно хорватский защитник, но в системе игры, которую используют "Красные", всегда будет защитник, которого можно изолировать, и это тот риск, на который Юрген Клопп идет в каждом матче. Между тем, Моуринью будет рад, что всегда будет Скотт Мактоминай: это не обязательно будет именно шотландец, но в системе игры, которую используют "Дьяволы", всегда будет хавбек, который будет выполнять роль щита перед собственной обороной. Это та безопасность, к которой стремится португалец в каждом поединке».

«МЮ» отключил питание атаке «Ливерпуля»

Данное стремление в первую очередь обезопасить собственные тылы предполагает организованную, дисциплинированую и самоотверженную работу всей группы обороны. Убийственное нападение мерсисайдцев, составленное из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, забило на троих в текущем сезоне АПЛ 45 голов, поэтому «Юнайтед» было необходимо во что бы то ни стало нейтрализовать этот треугольник, каждая вершина которого может самостоятельно решить исход любой игры.

«Дабы сохранять надежду на победу, манкунианцам просто нужно было отыскать способ заставить замолчать эту троицу — задача, оказавшаяся под силу только считанным клубам, однако "МЮ" это удалось за счет перекрытия каналов поставки им мячей, в то время, как в центре поля полузащитники гостей проигрывали свои дуэли. Вместе с тем, столь успешные форварды "Ливерпуля" облегчили задачу сопернику, потому что никто из них не был готов опуститься ниже в поисках мяча», — анализирует тактические нюансы битвы Марк Огден в материале на портале ESPN.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Рашфорда «Красные дьяволы» оторвались от мерсисайдцев на пять очков «Если Салах, Фирмино и Мане не получают мяч, тогда они не хотят приложить усилия, чтобы увеличить численное преимущество своей команды в центре поля, и это должно беспокоить Клоппа, особенно если у "Красных" есть амбиции успешного выступления в Лиге чемпионов. Топ-команды заметят, как "Дьяволы" нейтрализовали угрозу со стороны этих форвардов и скопируют эту модель, при том, что "Юнайтед" также глубоко опускался назад, чаще всего защищая подступы к своей штрафной, дабы у Мане и Салаха не было возможности разогнаться. С таким количеством команд, сосредоточенных сейчас только на атаке, подход Жозе Моуринью напоминал о важности безопасного оборонительного плана, а тот факт, что единственный гол гостей случился после срезки от Эрика Байи в собственные ворота, только подчеркивает успех подхода хозяев».

Моуринью трудно критиковать, пока он побеждает

Менежер «МЮ» Жозе Моуринью совершенно прав, когда в послематчевом комментарии заявил, что если кто-то не считает эту победу заслуженной, ему все равно, поскольку сколь много ни было разговоров о его негативной тактике, она приносит результат, ведь именно его команда, игравшая от обороны, забила больше соперника. Определенный вес этот выигрыш принес ему и в его попытках повлиять на Поля Погба, который недостаточно хорош в отборе, как должен быть, и сейчас француз, оставшийся вне заявки на матч вследстие травмы, должен увидеть, что требования к нему со стороны наставника — это не просто прихоть, а залог успеха.

Топ-3 различий между Клоппом и Моуриньо Перед центральным матчем 30-го тура АПЛ мы сравниваем особенности стиля каждого тренера «Таковы методы Моуринью — выступление согласно сопернику и тому, что происходит на поле, и, похоже, вряд ли он когда-нибудь отойдет от такого плана на игру, неважно, как долго он будет работать на "Олд Траффорд". Местная публика любит атакующий футбол, но больше, чем что-либо еще, она любит приходить домой после победы над "Ливерпулем", а сеу Жозе дал им это в первый раз за время своего тренерства в Манчестере. Наконец, не стало и проблемой то, что в пятницу травмировался Погба, поэтому не оказался даже в запасе», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Поясняя, почему он заменил автора двух мячей к явному недовольству болельщиков, Моуринью заявил, что опасался второго предупреждения для Маркуса Рашфорда. Он также добавил, что волновался тому, что арбитр Крэйг Паусон мог услышать комментарий эксперта Sky Sports Гари Нэвилла, который в перерыве заявил, что форварда "МЮ" следовало удалить. Это те самые дни, когда менеджер "Юнайтед" триумфует, и он также чувствует, что его подопечные могут ответить на любые сомнения в его методах работы, которые тоже могут быть правильными — пока он побеждает».