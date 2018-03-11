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    Станет ли «Ювентус» промежуточным лидером?

    «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 марта

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    Футболисты «Ювентуса»
    goal.com
    В воскресенье, 11 марта, «Ювентус» на своем поле примет «Удинезе» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Удинезе».

    «Ювентус»

    Туринский «Ювентус» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 68 очков.

    «Старая синьора» всего на один балл отстает от лидирующего «Наполи», но у нее есть игра в запасе.

    В активе подопечных Массимилиано Аллегри серия побед из десяти матчей, которая началась еще 17 декабря прошлого года.

    Все прогнозы на Серию А

    В середине недели «Юве» в гостях одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» (2:1) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Среди травмированных у туринцев значатся Федерико Бернардески, Хуан Куадрадо и Марио Манджукич. Из-за перебора желтых карточек сыграть не смогут Алекс Сандро и Стефан Лихтштафнер.

    «Удинезе»

    Футболисты «Удинезе» идут 11-ми в турнирной таблице итальянского первенства. На их счету 33 набранных очка в 26 сыгранных турах.

    Ближайшие события

    Команда Массимо Оддо оказалась в таком положении, что имеет примерно одинаковое расстояние, как до зоны вылета, так и до зоны еврокубков.

    Три предыдущие встречи «зебры» проиграли, уступив «Торино» (0:2), «Роме» (0:2) и «Сампдории» (1:2).

    На прошлой неделе «Удинезе» должен был принять на своем поле «Фиорентину», но из-за смерти капитана «фиалок» Давиде Астори игру пришлось перенести.

    В лазарете команды находятся Данило, Кевин Лазанья и Валон Бехрами.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1,25, победа «Удинезе» — 17,00, ничья – 6,00.

    1,81«Ювентус» победит и не пропустит

    Действительно, «старая синьора» отлично играет в национальном первенстве, а ее недавний успех в Лиге чемпионов должен только прибавить команде веры в себя.

    Хотелось бы обратить внимание на то, как мало пропускает «Юве». В 13 последних матчах Серии А подопечные Массимилиано Аллегри позволили соперникам забить всего один мяч, что говорит о высокой надежности обороны.

    В данном случае мы бы присмотрелись к ставке «хозяева победят и не пропустят», которая принимается с коэффициентом 1,81.

    2,05Тотал меньше 2,5

    Также можно поставить на «тотал меньше 2,5» за 2,05. Не ждем от «Ювентуса» большого количества голов, так как футболисты все-таки потеряли много сил на «Энфилде» в середине недели.

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