«Манчестер Сити» — «Базель». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов 7-го марта

«Манчестер Сити»

Учитывая групповой этап, «Манчестер Сити» трижды забивал по четыре гола в одном матче. Все эти матчи были выездными. Всего за текущий розыгрыш Лиги чемпионов команда Гвардиолы забила 13 голов на чужих стадионах (в среднем 3,25 за игру).

На родном «Этихаде» «городская машина» не показывала такой результативности –пять мячей в сумме. И только донецкий «Шахтер» она обыграла на «Этихаде» с разницей в два гола. Остальные команды, гостившие в Манчестере, навязывали борьбу и уступали всего в один мяч.

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В Премьер-лиге статистика обратная: из 83-х забитых голов на домашние матчи пришелся 51. На чужом газоне игроки «Манчестер Сити» отличались 32 раза.

Но последний матч Премьер-лиги стал подтверждением, что Гвардиола грамотно распределяет силы своей команды – «горожане» обыграли «Челси» тоже в один мяч (1:0).

«Базель»

После зимнего перерыва у швейцарской команды дела не идут. В пяти официальных матчах нового года команда Рафаэля Викки добыла всего одну победу – над предпоследней командой швейцарской Суперлиги.

Последняя игра «Базеля» — полуфинал Кубка страны против «Янг Бойз». «Бебби» играли отвратительно – всего один удар по воротам соперника за первый тайм, и тот – мимо.

За вторые 45 минут «Базель» смог пробить еще дважды, но на большее его не хватило. Итог – проигрыш 0:2 и вылет из турнира.

На групповом этапе швейцарцы уже приезжали в Манчестер, только к другой команде. Тогда «RotBlau» тоже не смогли доставить много проблем «Ман Юнайтед» и проиграли 0:3.

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В первом же матче против команды Гвардиолы «Базель» испугался стартового натиска «горожан» и пропустил три гола уже к средине первого тайма.

Прогноз

Хосеп Гвардиола зарекомендовал себя как дотошный специалист. А любой педант грамотно подходит к расчету затрачиваемых сил и получаемого результата.

В первом матче «манкунианцы» разгромно выиграли (4:0), смысла рвать жилы и рисковать игроками не видим.

1,84«1Х+ТМ 3,5»

Потому особой результативности в этом поединке не ждем. Ставим «1Х+ТМ 3,5» за 1,84.

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