«Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля

«Севилья»

После того как «нервионцев» пошатало в декабре и начале января, их игра стабилизировалась. За последние десять матчей во всех турнирах подопечные Винченцо Монтеллы проиграли только два раза. Последний проигрыш (1:5 от «Эйбара») должен был больно отозваться на самолюбии «красно-белых».

Но сильной гордости «Севилья» не демонстрирует. Последние две победы в чемпионате Испании были минимальными. Причем и против «Жироны» (1:0), и против «Лас-Пальмаса» (2:1) была равная игра. А в некоторых моментах «нервионцы» даже уступали соперникам.

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«Севилья» попала в группу с сумасшедшим «Ливерпулем» Клоппа. Очные матчи против «мерсисайдцев» наверняка войдут в список «must watch» этого сезона. В Англии команды на двоих забили четыре гола (2:2), в Испании – шесть (3:3).

Всего за весь групповой этап «Севилья» пропустила 12 мячей. Это самый большой показатель среди прошедших в плей-офф.

«Манчестер Юнайтед»

Из-за осечки в последнем туре на поле «Ньюкасла» (проигрыш 0:1) команда Моуриньо очень близко подпустила к себе как раз сумасшедших ребят Юргена Клоппа. Сейчас между историческими соперниками всего два очка. «Манчестер Юнайтед» тоже колбасило в декабре.

Можно было бы сказать, что сейчас «красные дьяволы» нащупали свою игру, если бы не два поражения за последние три матча в АПЛ. Помимо «Ньюкасла» «манкунианцы» проиграли еще и «Тоттенхэму» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» выиграл свою группу в Лиге чемпионов с отрывом в три очка от «Базеля». Именно со швейцарцами случилась пока единственная осечка команды Моуриньо в этом розыгрыше (поражение 0:1). За шесть групповых матчей «МЮ» забил столько же, сколько и «Севилья» — 12.

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Но пропустил гораздо меньше: соперники англичан оставляли «роспись» в воротах британского гранда только три раза. Дважды это удалось московскому ЦСКА.

Прогноз

Единственный матч между собой команды провели в 2013 году. «Севилья» победила тогда 3:1, но матч был товарищеским и серьезно учитывать его не стоит. Обязательно учесть надо потери команд. Британские газеты нагоняют туману слухами, что помимо Ибрагимовича, Феллайни и Байи не сможет сыграть в первом матче 1/8-й Поль Погба. Под вопросом также находится Андер Эррера, которого испанские власти хотят засадить за решетку.

2,12«Тотал матча: 2-3 гола»

У испанцев потери еще серьезнее: Банега и Корреа получили одинаковые травмы, Крон-Дели поменял клубную прописку, а Коршья не сможет усилить игру с лавочки из-за проблем с бедром. Но в любом случае севильцы будут играть на атаку – публика на «Писхуане» другого не поймет.

Помня о прагматичности футбола Моуриньо, предлагаем поставить на «П1 по ударам». Кэфы – ближе к началу матча. Сейчас рекомендуем присмотреться к ставке «тотал матча: 2-3 гола» за 2,12.

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