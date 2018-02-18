Топ-5 работяг в Лиге чемпионов

5 место: Адриан Рабьо, «ПСЖ»

22-летний полузащитник парижского гранда только с сезона 13/14 стал регулярно появляться в составе. И совсем недавно оклемался от свежей травмы. Но за нынешний сезон Лиги чемпионов он успел отыграть 587 минут, причем вышел во всех семи матчах.

Адриан Рабьо Фото: GettyImages

За такое доверие Адриан платит главному тренеру самоотдачей – он регулярно наматывает свыше 10 километров за матч. Всего в нынешней ЛЧпробежалметров. Очень приличный показатель, учитывая его рост – 188 см.

4 место: Мохамед Эльюнусси, «Базель»

Молодой марокканский норвежец опередил полузащитника «ПСЖ» всего на 172 метра. Только потратил на свои 74 869 метров меньше времени: Эльюнусси отыграл 551 минуту в «зачетной» части Лиги чемпионов.

Мохамед Эльюнусси Фото: Stavanger Aftenblad

Благодаря своей позиции Мохамед имеет шанс чаще бить по воротам, чем покорители вершины нашего ТОПа. Всего за семь матчей полузащитник сборной Норвегии 11 раз тревожил вратарей своих соперников. Но только однажды это принесло результат.

3 место: Алекс Сандро, «Ювентус»

Открывает тройку лучших левый защитник «Старой Синьоры» Алекс Сандро. Как и вся тройка лидеров нашего ТОПа, краёк «бьянконери» отыграл полностью все семь матчей нынешнего розыгрыша ЛЧ. За это время его суммарная дистанция составила 75 668 метров.

Алекс Сандро Фото: GettyImages

Правда, пока что такой бег приносит бразильцу только кубики на животе. За семь матчей Сандро ни разу не попал по воротам и выполнил всего три точных прострела из 16-ти. Но Аллегри ценит защитника не за это, а за надежность – показатель точных передач у бразильского крайнего бэка составляет 87%.

2 место: Дани Алвес, «ПСЖ»

Как бы к нему не относились, а только в любом клубе он желанный гость. И ценный игрок для тренера. Регулярная игра в основе похоже только помогает 34-летнему бразильцу держать себя в тонусе. За семь матчей в ЛЧ 17/18 Дани пробежал 76 601 метр.

Дани Алвес Фото: GettyImages

Смотря на количество его ударов по воротам (всего 2), может сложиться ошибочное впечатление, что бразилец своим бегом пытается компенсировать недостаток футбольной остроты. Но его задача в «ПСЖ» совершенно другая – именно Дани лидирует по количеству прострелов среди участников нашего сегодняшнего ТОПа. Их у32.

1 место: Михаэль Ланг, «Базель»

И замыкает наш ТОП еще один представитель «Базеля». Правый защитник сборной Швейцарии сыграл все семь матчей от звонка до звонка. За 630 сыгранных минут бровочник намотал 77 076 метров. Можно назвать такую беготню бестолковой, но главный тренер «RotBlau» Рафаэль Вики так не считает.

Михаэль Ланг Фото: GettyImages

С момента прихода в команду в 2015 годурегулярно попадает в состав. И даром времени не проводит – как для защитника он имеет неплохую результативность. Работоспособность этого парня принесла ему два гола в этом розыгрыше Лиги чемпионов, столько же в Кубке Швейцарии и четыре – в чемпионате своей страны.