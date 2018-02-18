Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-5 работяг в Лиге чемпионов

    LiveSport.Ru выделил самых больших тружеников на футбольном поле в этом розыгрыше Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Футбол Франции ПСЖ Базель Футбол Италии Ювентус
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Трудовые будни игроков АПЛ
    Трудовые будни игроков АПЛ
    GettyImages
    Футболисты не зря получают такие деньги. Достаточно оценить их объем работы в международных соревнованиях.

    5 место: Адриан Рабьо, «ПСЖ»

    22-летний полузащитник парижского гранда только с сезона 13/14 стал регулярно появляться в составе. И совсем недавно оклемался от свежей травмы. Но за нынешний сезон Лиги чемпионов он успел отыграть 587 минут, причем вышел во всех семи матчах.

    Адриан Рабьо
    Фото: GettyImages
    За такое доверие Адриан платит главному тренеру самоотдачей – он регулярно наматывает свыше 10 километров за матч. Всего в нынешней ЛЧ Рабьо пробежал 74 697 метров. Очень приличный показатель, учитывая его рост – 188 см.

    4 место: Мохамед Эльюнусси, «Базель»

    Молодой марокканский норвежец опередил полузащитника «ПСЖ» всего на 172 метра. Только потратил на свои 74 869 метров меньше времени: Эльюнусси отыграл 551 минуту в «зачетной» части Лиги чемпионов.

    Мохамед Эльюнусси
    Фото: Stavanger Aftenblad

    Благодаря своей позиции Мохамед имеет шанс чаще бить по воротам, чем покорители вершины нашего ТОПа. Всего за семь матчей полузащитник сборной Норвегии 11 раз тревожил вратарей своих соперников. Но только однажды это принесло результат.

    3 место: Алекс Сандро, «Ювентус»

    Открывает тройку лучших левый защитник «Старой Синьоры» Алекс Сандро. Как и вся тройка лидеров нашего ТОПа, краёк «бьянконери» отыграл полностью все семь матчей нынешнего розыгрыша ЛЧ. За это время его суммарная дистанция составила 75 668 метров.

    Алекс Сандро
    Фото: GettyImages
    Правда, пока что такой бег приносит бразильцу только кубики на животе. За семь матчей Сандро ни разу не попал по воротам и выполнил всего три точных прострела из 16-ти. Но Аллегри ценит защитника не за это, а за надежность – показатель точных передач у бразильского крайнего бэка составляет 87%.

    2 место: Дани Алвес, «ПСЖ»

    Как бы к нему не относились, а только в любом клубе он желанный гость. И ценный игрок для тренера. Регулярная игра в основе похоже только помогает 34-летнему бразильцу держать себя в тонусе. За семь матчей в ЛЧ 17/18 Дани пробежал 76 601 метр.

    Дани Алвес
    Фото: GettyImages
    Смотря на количество его ударов по воротам (всего 2), может сложиться ошибочное впечатление, что бразилец своим бегом пытается компенсировать недостаток футбольной остроты. Но его задача в «ПСЖ» совершенно другая – именно Дани лидирует по количеству прострелов среди участников нашего сегодняшнего ТОПа. Их у Алвеса 32.

    1 место: Михаэль Ланг, «Базель»

    И замыкает наш ТОП еще один представитель «Базеля». Правый защитник сборной Швейцарии сыграл все семь матчей от звонка до звонка. За 630 сыгранных минут бровочник намотал 77 076 метров. Можно назвать такую беготню бестолковой, но главный тренер «RotBlau» Рафаэль Вики так не считает.

    Михаэль Ланг
    Фото: GettyImages
    С момента прихода в команду в 2015 году Ланг регулярно попадает в состав. И даром времени не проводит – как для защитника он имеет неплохую результативность. Работоспособность этого парня принесла ему два гола в этом розыгрыше Лиги чемпионов, столько же в Кубке Швейцарии и четыре – в чемпионате своей страны.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • 18/02
    • Сандро принес «Ювентусу» победу в Туринском дерби
  • 17/02
    • ПСЖ разгромил «Страсбург»
  • 16/02
    • ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат
  • 15/02
    • «Реал» вырвал волевую победу у ПСЖ
  • 15/02
    • Роналду забил 100-й и 101-й голы за «Реал» в Лиге чемпионов
  • 14/02
    • «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Базель»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Топ-5 работяг в Лиге чемпионов
  • LiveSport.Ru выделил самых больших тружеников на футбольном поле в этом розыгрыше Лиги чемпионов
    •
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    •
  • «Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану
  • Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ
    •
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Чикаго» — «Лос-Анджелес». Ждем не слишком результативный матч
  • «Чикаго» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля
  • 1,88
    •
  • Возьмет ли «Нэшвилл» реванш у «Оттавы»?
  • «Нэшвилл» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля
  • 1,83
    •
    Футбол. Главное
  • Примера. «Барселона» обыграла «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»
  • Подробности матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • 23:35
    • Ройс принес дортмундской «Боруссии» победу над менхенгладбахской
  • 21:07
    • «Лион» не справился с «Лиллем»
  • 21:00
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом» в Кубке Англии
  • 20:44
    • Гол Аллана принес «Наполи» победу над СПАЛом
  • 20:26
    • «Атлетико» обыграл «Атлетик»
  • 18:30
    • Сандро принес «Ювентусу» победу в Туринском дерби
  • 00:51
    • «Валенсия» вырвала победу у «Малаги»
  • 00:43
    • «Интер» на выезде проиграл «Дженоа»
  • 17/02
    • ПСЖ разгромил «Страсбург»
  • 17/02
    • Дубль Лукаку вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус