Топ-5 работяг в Лиге чемпионов

5 место: Адриан Рабьо, «ПСЖ»
22-летний полузащитник парижского гранда только с сезона 13/14 стал регулярно появляться в составе. И совсем недавно оклемался от свежей травмы. Но за нынешний сезон Лиги чемпионов он успел отыграть 587 минут, причем вышел во всех семи матчах.
4 место: Мохамед Эльюнусси, «Базель»
Молодой марокканский норвежец опередил полузащитника «ПСЖ» всего на 172 метра. Только потратил на свои 74 869 метров меньше времени: Эльюнусси отыграл 551 минуту в «зачетной» части Лиги чемпионов.
Благодаря своей позиции Мохамед имеет шанс чаще бить по воротам, чем покорители вершины нашего ТОПа. Всего за семь матчей полузащитник сборной Норвегии 11 раз тревожил вратарей своих соперников. Но только однажды это принесло результат.
3 место: Алекс Сандро, «Ювентус»
Открывает тройку лучших левый защитник «Старой Синьоры» Алекс Сандро. Как и вся тройка лидеров нашего ТОПа, краёк «бьянконери» отыграл полностью все семь матчей нынешнего розыгрыша ЛЧ. За это время его суммарная дистанция составила 75 668 метров.
2 место: Дани Алвес, «ПСЖ»
Как бы к нему не относились, а только в любом клубе он желанный гость. И ценный игрок для тренера. Регулярная игра в основе похоже только помогает 34-летнему бразильцу держать себя в тонусе. За семь матчей в ЛЧ 17/18 Дани пробежал 76 601 метр.
1 место: Михаэль Ланг, «Базель»
И замыкает наш ТОП еще один представитель «Базеля». Правый защитник сборной Швейцарии сыграл все семь матчей от звонка до звонка. За 630 сыгранных минут бровочник намотал 77 076 метров. Можно назвать такую беготню бестолковой, но главный тренер «RotBlau» Рафаэль Вики так не считает.