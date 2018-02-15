«Спартак» — «Атлетик». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля

«Спартак»

Столичный клуб завершил 2017-й год унизительным поражением от «Ливерпуля» (0:7) на «Энфилде» в рамках Лиги чемпионов и крупной победой над ЦСКА (3:0) в матче РФПЛ, немного скрасившей это фиаско.

После небольшого отпуска, игроки «Спартака» отправились на тренировочный сбор в ОАЭ, где провели первый контрольный матч с китайским клубом «Шанхай Теллэйс», за который выступают бразильцы Халк и Оскар, и португалец Рикардо Карвальо.

Встреча для красно-белых сложилась не очень удачно — они проиграли со счетом 0:1, красную карточку получил защитник Кутепов, а другой защитник — Георгий Джикия, получил тяжелую травму, выбившую его из строя как минимум до конца сезона.

Массимо Каррере пришлось укреплять защитную линию, арендовав у «Наполи» сербского защитника Николу Максимовича.

3,00«Атлетик» не забьет Во втором контрольном матче, с софийским ЦСКА, армейцы не проиграли, но и счет команды не открыли, разойдясь миром — 0:0.

Вторая встреча с китайскими клубами на сборах закончилась вторым поражением — «Спартак» уступил «Хэбэй Чайна Форчун». Китайцы победили со счетом 2:1 благодаря голу Жервиньо на 86-й минуте.

В заключительном матче сборов, за неделю до встречи с басками в еврокубках, «Спартак» наконец одержал победу, обыграв пражскую «Спарту» со счетом 2:1 благодаря голу на 82-й минуте.

«Атлетик»

Баски начали 2018-й год с домашней победы над «Алавесом» (2:0) в рамках Примеры, после чего выдали пятиматчевую серию без побед в в официальных матчах.

На выезде «Атлетик» поделил очки с «Эспаньолом» (1:1) и «Хетафе» (2:2), затем вернулся в Бильбао, где провел товарищеский матч с хорватским «Рудешем» (0:0).

В рамках чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1), после чего на выезде проиграл «Жироне» (0:2).

1,53Тотал «Спартака» меньше 1,5 В последнем матче, на своем поле, баски разошлись миром с «Лас-Пальмасом» — 0:0.

В чемпионат Испании клуб из Бильбао занимает 13-е место с 28 очками и разницей мячей 24-25. Лучший бомбардир с 8 голами Ариц Адурис, по 5 мячей забили Иньяки Уильямс и Рауль Гарсия.

Из-за травм могут не сыграть защитники Микель Баленсиага и Ерай Лопес, а также нападающий Икер Муньяин.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Спартак», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,40.

За успех «Атлетика» предлагают 3,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,20.

2,10Гол с 76-й минуты и до конца матча «Спартак» не слишком результативно провел контрольные матчи на сборах, и вряд ли успел раскачаться к первому еврокубковому матчу, к тому же «Атлетик» мало пропускает, так что отличиться «Спартаку» вряд ли удастся. Подопечные Карреры постараются удержать свои ворота в неприкосновенности, рассчитывая на выездной гол, так что матч скорее всего закончится вничью Но не будем забывать и про тенденцию красно-белых терять концентрацию в концовках матчей.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,95 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,75, а также европейский гандикап «победа "Атлетика" +1 гол» — за 1,53.

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