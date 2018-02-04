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    Сможет ли «Лион» вновь победить на стадионе «Луи II»?

    «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 февраля

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    Мемфис Депай
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    В воскресенье, 4 февраля, «Монако» примет «Лион» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Лион».

    «Монако»

    Футболисты «Монако» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 47 очков.

    «Монегаски» на один балл отстают от «Лиона», на четыре – от «Марселя», на двенадцать – от лидирующего «Пари Сен-Жермен». В то же время ближайший преследователь находится на расстоянии десяти очков.

    Беспроигрышная серия подопечных Леонарду Жардима в национальном первенстве насчитывает восемь игр. В трех последних «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2) и «Марселем» (2:2), а также обыграл «Метц» (3:1).

    В лазарете команды находятся Жюльен Серрано, Адама Траоре, Диего Бенальо, Рашид Геззал, Адама Диахаби и Тома Лемар.

    «Лион»

    Ближайшие события

    Футболисты «Лиона» идут третьими в турнирной таблице французской Лиги 1. На их счету 48 набранных очков по итогам 23 сыгранных туров.

    В случае победы «ткачи» могут сравняться по набранным очкам с «Марселем», а вот если проиграют, то пропустят вперед «Монако».

    В своем последнем матче команда Бруно Женезио потерпела поражение от «Бордо» (1:3), хотя перед этим долгое время не проигрывала, успев обыграть в январе «Генгам» (2:0) и «Пари Сен-Жермен» (2:1).

    Среди травмированных у «Лиона» значатся Муктар Диахаби и Лукас Тузар.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 2,34, победа «Лиона» — 3,10, ничья – 3,60.

    2,25Победа «Лиона» с форой 0

    Действительно, беспроигрышная серия «монегасков» впечатляет, однако нас настораживает большое количество ничейных результатов, тогда как «ткачи» хоть и проиграли «Бордо» накануне, но побеждали значительно чаще.

    Кроме того, несколько дней назад команды уже встречались на стадионе «Луи II» в рамках Кубка Франции. Победу тогда одержал «Лион» со счетом 3:2.

    Раз уж «ткачи» побеждали соперника на его поле в прошлом месяце, то почему бы не повторить этот успех в начале февраля? Предлагаем ставить на «победу "Лиона" с форой 0» за 2,25.

    1,66Тотал голов больше 2,5

    Также можно взять «тотал голов больше 2,5» за 1,66, тем более что команды в этом сезоне играют очень результативно.

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