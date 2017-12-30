«Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 30 декабря

«Ньюкасл»

К рождеству фанаты «сорок» подходили в ужасном настроении — их команда не побеждала уже девять матчей, проиграв восемь из них.

Черная серия была поделена аккурат по экватору гостевой ничьей с «Вест Бромвичем» (2:2) в конце ноября, когда команде Бенитеса удалось вырвать ничью благодаря автоголу на последних минутах.

После этого «Ньюкасл» на выезде проиграл «Челси» (1:3), а затем, вернувшись домой уступил на последних минутах «Лестеру» (2:3) и проиграл «Эвертону» (0:1).

Очередной выезд в Лондон вновь завершился поражением — от «Арсенала» (0:1). Но перед Рождеством, как и положено, произошло чудо — «Ньюкасл» одержал первую за два месяца победу, обыграв в гостях «Вест Вэм» (2:3).

1,65«Брайтон» или ничья В последнем туре подопечные Рафы Бенитеса на своем поле принимали лидирующий в чемпионате «Манчестер Сити».

После 19 туров «Ньюкасл» с 18 очками и разницей мячей 19-29 занимает 16 месте — всего 2 очка отделяют «сорок» от зоны вылета. Лучшие бомбардиры с 3 голами — испанец Хоселу и англичанин Давид Гейл.

В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитник Хесус Гамес и хавбеки Айзак Хэйден и Роландо Ааронс.

«Брайтон энд Хоув Альбион»

Новички Премьер-лиги также находятся в ожидаемом кризисе. Начав ноябрь с выездной победы над залегающем на дне таблицы «Суонси» (1:0), следующие семь матче «чайки» не могли победить.

Сыграв вничью в домашнем матче со «Сток Сити» (2:2), «Брайтон» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» из-за автогола Данка — 0:1.

Затем на своем поле подопечные Криса Хьютона разошлись миром с «Кристал Пэласом» (0:0) и были разгромлены «Ливерпулем» (1:5), а в 16-м туре проиграли на выезде «Хаддерсфилду» (0:2).

1,55Тотал «Ньюкасла» меньше 1,5 Выезд в гости к «Тоттенхэму» также завершился поражением со счетом 0:2, после чего на своем поле «Брайтон» разошелся миром с «Бернли» — 0:0.

Долгожданная победа случилась в 19-м туре — на своем поле «Брайтон» с минимальным счетом одолел «Уотфорд» (1:0).

В 20-м туре «чайки» на выезде играли с «Челси».

После 19 туров «Брайтон» с 21 очком занимает 12-е место. Разница мячей 15-23, лучший бомбардир — Гленн Мюррей, забивший 5 мячей, еще 4 гола у Паскаля Гросса.

В предстоящем матче могут не сыграть из-за травм защитник Эсекьель Скелотто, хавбеки Бирам Кайал, Стив Сидвелл, Соломон Марч, и форварды Сэм Бэлдок и Хосе Искьердо.

В первом круге победу на своем поле со счетом 1:0 одержал «Брайтон». В прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа «Ньюкасл» выиграл оба матча — 2:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ньюкасл» оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,10.

За успех «Брайтона» предлагают 3,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,10.

1,85Ничья в первом тайме Обе команды мало забивают, да и с победами у них негусто. Наиболее вероятный исход матча — ничья, безголевая или с минимальным счетом.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,67 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53, а также европейский гандикап «победа "Брайтона" +1 гол» — за 1,67.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook