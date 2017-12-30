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    Кто взлетит выше, «чайки» или «сороки»?

    «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 30 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии
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    «Ньюкасл» — «Брайтон»
    «Ньюкасл» — «Брайтон»
    uefa.com
    Ньюкасл — Брайтон18:00
    В 21-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле 30 декабря примет «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало — в 18.00 мск.
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    Хаддерсфилд — Сток Сити1,74 Чехия – Россия1,68 Вест Бромвич — Эвертон1,79 Амур — Северсталь2,00 Борнмут — Вест Хэм1,91 Ливерпуль — Суонси2,02 Манчестер Юнайтед — Бернли2,15 Челси — Брайтон1,55 Тоттенхэм — Саутгемптон2,03 Уотфорд — Лестер1,50 Лацио — Фиорентина3,25 Денвер — Юта1,90 Авангард — Салават Юлаев2,01 Барыс — Ак Барс1,77 Ньюкасл — Манчестер Сити1,61 Милан — Интер2,12 Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион1,65 Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/181,05 Кротоне — Наполи3,45 Сент-Луис — Нэшвилл2,21 Питтсбург — Коламбус2,40 Кристал Пэлас — Арсенал1,85 Все прогнозы на спорт

    «Ньюкасл»

    К рождеству фанаты «сорок» подходили в ужасном настроении — их команда не побеждала уже девять матчей, проиграв восемь из них.

    Черная серия была поделена аккурат по экватору гостевой ничьей с «Вест Бромвичем» (2:2) в конце ноября, когда команде Бенитеса удалось вырвать ничью благодаря автоголу на последних минутах.

    После этого «Ньюкасл» на выезде проиграл «Челси» (1:3), а затем, вернувшись домой уступил на последних минутах «Лестеру» (2:3) и проиграл «Эвертону» (0:1).

    Очередной выезд в Лондон вновь завершился поражением — от «Арсенала» (0:1). Но перед Рождеством, как и положено, произошло чудо — «Ньюкасл» одержал первую за два месяца победу, обыграв в гостях «Вест Вэм» (2:3).

    1,65«Брайтон» или ничья В последнем туре подопечные Рафы Бенитеса на своем поле принимали лидирующий в чемпионате «Манчестер Сити».

    После 19 туров «Ньюкасл» с 18 очками и разницей мячей 19-29 занимает 16 месте — всего 2 очка отделяют «сорок» от зоны вылета. Лучшие бомбардиры с 3 голами — испанец Хоселу и англичанин Давид Гейл.

    В предстоящем матче могут не сыграть травмированные защитник Хесус Гамес и хавбеки Айзак Хэйден и Роландо Ааронс.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    Новички Премьер-лиги также находятся в ожидаемом кризисе. Начав ноябрь с выездной победы над залегающем на дне таблицы «Суонси» (1:0), следующие семь матче «чайки» не могли победить.

    Сыграв вничью в домашнем матче со «Сток Сити» (2:2), «Брайтон» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» из-за автогола Данка — 0:1.

    Затем на своем поле подопечные Криса Хьютона разошлись миром с «Кристал Пэласом» (0:0) и были разгромлены «Ливерпулем» (1:5), а в 16-м туре проиграли на выезде «Хаддерсфилду» (0:2).

    1,55Тотал «Ньюкасла» меньше 1,5 Выезд в гости к «Тоттенхэму» также завершился поражением со счетом 0:2, после чего на своем поле «Брайтон» разошелся миром с «Бернли» — 0:0.

    Долгожданная победа случилась в 19-м туре — на своем поле «Брайтон» с минимальным счетом одолел «Уотфорд» (1:0).

    В 20-м туре «чайки» на выезде играли с «Челси».

    После 19 туров «Брайтон» с 21 очком занимает 12-е место. Разница мячей 15-23, лучший бомбардир — Гленн Мюррей, забивший 5 мячей, еще 4 гола у Паскаля Гросса.

    В предстоящем матче могут не сыграть из-за травм защитник Эсекьель Скелотто, хавбеки Бирам Кайал, Стив Сидвелл, Соломон Марч, и форварды Сэм Бэлдок и Хосе Искьердо.

    В первом круге победу на своем поле со счетом 1:0 одержал «Брайтон». В прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа «Ньюкасл» выиграл оба матча — 2:0 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ньюкасл» оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,10.

    За успех «Брайтона» предлагают 3,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,10.

    1,85Ничья в первом тайме Обе команды мало забивают, да и с победами у них негусто. Наиболее вероятный исход матча — ничья, безголевая или с минимальным счетом.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,67 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53, а также европейский гандикап «победа "Брайтона" +1 гол» — за 1,67.

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