ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Ферин ЛопесМолодая шпана. Ямаль, Кубарси и другие юные таланты, удерживающие «Барсу» в борьбе за трофеи Фрагмент матча «Спартак» — «Урал»Судьи снова против «Спартака». Команда Абаскаля вновь не забила и не смогла обыграть «Урал» «Крылья Советов» Холодный душ на 30-й секунде. «Зенит» не смог оторваться от конкурентов
  • 07:25
    • «Милуоки» выиграл у «Атланты», «Орландо» разгромил «Мемфис»
  • 07:07
    • «Интер Майами» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити»
  • 01:06
    • «Барселона» в большинстве минимально выиграла у «Лас-Пальмаса»
  • 01:02
    • «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед» обменялись голами в компенсированное время
  • 00:20
    • Рыбакина проиграла Коллинз в финале турнира в Майами
  • 00:16
    • Хет-трик Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таи»
    Все новости спорта

    Сумеют ли «трактористы» удержаться на вершине?

    «Ипсвич» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Ипсвич Прогнозы на Саутгемптон
    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ипсвич»
    В рамках 40-го тура чемпионата Англии 1 апреля пройдет матч «Ипсвич» — «Саутгемптон». Начало — 19:30 (мск). «Ипсвич» — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Апреля 2024 года
    Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ипсвич Таун 19:30 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Трактористы» в нынешнем сезоне сражаются за прямой выход в АПЛ. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ипсвич» лишь на 1 пункт опережает идущий следом «Лидс». А вот «Лестер» в случае победы обгонит «трактористов».

    Ипсвич Таун — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.752.60Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Ипсвич» минимально переиграл «Блэкберн».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ипсвич» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Причем «трактористы» выиграли в 2 своих последних матчах. Более того, ворота команды в тех поединках остались сухими.

    Не сыграют: Уэс Бернс, Брендон Уильямс, Джодж Хирст — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ипсвич» выглядит весьма впечатляюще. «Трактористы» максимально настроены остаться в дуэте лидеров.

    Матчи против «Саутгемптона» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ипсвич» выиграл один раз при двух коллизиях.

    При этом «Ипсвич» в первом круге минимально одолел «святых». Да и вообще, последние матчи между этими соперниками не отличались высокой результативностью.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» в нынешнем сезоне сражаются за возвращение в элиту. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке таблицы.

    Причем «Саутгемптон» уже вряд ли угодит в АПЛ напрямую. Зато в плей-офф шансы у опытной команды вполне себе рабочие!

  • Интрига закручивается. Финиш титульной гонки АПЛ потреплет нервы болельщикам
  • Изучаем ход борьбы за титул в Премьер-лиге и объясняем, почему «Арсенал» может опередить «Манчестер Сити»
  • 29/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Саутгемптон» дома расписал мировую с «Мидлсбро» (1:1).

    Более того, в 5 последних поединках команда выиграла 2 раза. В этих матчах было забито 10 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    В трех своих последних поединках «Саутгемптон» добыл 2 виктории при одной ничьей. Правда, обыграны были не самые сильные оппоненты.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Саутгемптон» смотрятся довольно выгодно. Между тем, пробраться в тройку лидеров вряд ли получится.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Да и с надежностью тылов у команды все складывается недостаточно позитивно. «Святые» пропустили 48 мячей в 37 матчах.

    А вот с реализацией у команды полный порядок: 74 мяча в 37 поединках. Причем 19 из них забил Адам Армстронг.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Саутгемптон» силен, и способен обыграть кого угодно.

    Статистика для ставок

    • «Святые» не проигрывали в 3 своих последних матчах

    • «Ипсвич» выиграл и не пропустил в 2 своих последних поединках

    • «Ипсвич» имеет сильнейшую атаку в лиге — 81 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.63 и 2.29.

    Прогноз: «Трактористы» стремятся сохранить лидерство, к тому же играют на своем поле.

    «Ипсвич» в последних матчах заметно прибавил, да и «Саутгемптон» недостаточно стабилен.

    Ставка: Победа «Ипсвича» за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.29

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Вайдман — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 06:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Люке — Бакли
  • Бои
  • Сегодня в 07:10
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ромеро — Круз
  • Бои
  • Сегодня в 07:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бланчфилд — Фиро
  • Бои
  • Сегодня в 07:40
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лорьян — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гавр — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Клермон — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рубин — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аугсбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алания — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.49. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «трактористы» удержаться на вершине?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры