«Ипсвич»
Турнирное положение: «Трактористы» в нынешнем сезоне сражаются за прямой выход в АПЛ. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Ипсвич» лишь на 1 пункт опережает идущий следом «Лидс». А вот «Лестер» в случае победы обгонит «трактористов».
Ипсвич Таун — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Ипсвич» минимально переиграл «Блэкберн».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ипсвич» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Причем «трактористы» выиграли в 2 своих последних матчах. Более того, ворота команды в тех поединках остались сухими.
Не сыграют: Уэс Бернс, Брендон Уильямс, Джодж Хирст — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ипсвич» выглядит весьма впечатляюще. «Трактористы» максимально настроены остаться в дуэте лидеров.
Матчи против «Саутгемптона» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ипсвич» выиграл один раз при двух коллизиях.
При этом «Ипсвич» в первом круге минимально одолел «святых». Да и вообще, последние матчи между этими соперниками не отличались высокой результативностью.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» в нынешнем сезоне сражаются за возвращение в элиту. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке таблицы.
Причем «Саутгемптон» уже вряд ли угодит в АПЛ напрямую. Зато в плей-офф шансы у опытной команды вполне себе рабочие!
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Саутгемптон» дома расписал мировую с «Мидлсбро» (1:1).
Более того, в 5 последних поединках команда выиграла 2 раза. В этих матчах было забито 10 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
В трех своих последних поединках «Саутгемптон» добыл 2 виктории при одной ничьей. Правда, обыграны были не самые сильные оппоненты.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Саутгемптон» смотрятся довольно выгодно. Между тем, пробраться в тройку лидеров вряд ли получится.
Да и с надежностью тылов у команды все складывается недостаточно позитивно. «Святые» пропустили 48 мячей в 37 матчах.
А вот с реализацией у команды полный порядок: 74 мяча в 37 поединках. Причем 19 из них забил Адам Армстронг.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Саутгемптон» силен, и способен обыграть кого угодно.
Статистика для ставок
- «Святые» не проигрывали в 3 своих последних матчах
- «Ипсвич» выиграл и не пропустил в 2 своих последних поединках
- «Ипсвич» имеет сильнейшую атаку в лиге — 81 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.63 и 2.29.
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Прогноз: «Трактористы» стремятся сохранить лидерство, к тому же играют на своем поле.
«Ипсвич» в последних матчах заметно прибавил, да и «Саутгемптон» недостаточно стабилен.
Ставка: Победа «Ипсвича» за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.29