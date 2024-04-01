В рамках 40-го тура чемпионата Англии 1 апреля пройдет матч «Ипсвич» — «Саутгемптон». Начало — 19:30 (мск). «Ипсвич» — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» в нынешнем сезоне сражаются за прямой выход в АПЛ. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ипсвич» лишь на 1 пункт опережает идущий следом «Лидс». А вот «Лестер» в случае победы обгонит «трактористов».

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Ипсвич» минимально переиграл «Блэкберн».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ипсвич» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Причем «трактористы» выиграли в 2 своих последних матчах. Более того, ворота команды в тех поединках остались сухими.

Не сыграют: Уэс Бернс, Брендон Уильямс, Джодж Хирст — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ипсвич» выглядит весьма впечатляюще. «Трактористы» максимально настроены остаться в дуэте лидеров.

Матчи против «Саутгемптона» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ипсвич» выиграл один раз при двух коллизиях.

При этом «Ипсвич» в первом круге минимально одолел «святых». Да и вообще, последние матчи между этими соперниками не отличались высокой результативностью.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» в нынешнем сезоне сражаются за возвращение в элиту. На текущий момент команда пребывает на 4 строчке таблицы.

Причем «Саутгемптон» уже вряд ли угодит в АПЛ напрямую. Зато в плей-офф шансы у опытной команды вполне себе рабочие!

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Саутгемптон» дома расписал мировую с «Мидлсбро» (1:1).

Более того, в 5 последних поединках команда выиграла 2 раза. В этих матчах было забито 10 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

В трех своих последних поединках «Саутгемптон» добыл 2 виктории при одной ничьей. Правда, обыграны были не самые сильные оппоненты.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Саутгемптон» смотрятся довольно выгодно. Между тем, пробраться в тройку лидеров вряд ли получится.

Да и с надежностью тылов у команды все складывается недостаточно позитивно. «Святые» пропустили 48 мячей в 37 матчах.

А вот с реализацией у команды полный порядок: 74 мяча в 37 поединках. Причем 19 из них забил Адам Армстронг.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Саутгемптон» силен, и способен обыграть кого угодно.

Статистика для ставок

«Святые» не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Ипсвич» выиграл и не пропустил в 2 своих последних поединках

«Ипсвич» имеет сильнейшую атаку в лиге — 81 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.63 и 2.29.

Прогноз: «Трактористы» стремятся сохранить лидерство, к тому же играют на своем поле.

«Ипсвич» в последних матчах заметно прибавил, да и «Саутгемптон» недостаточно стабилен.

Ставка: Победа «Ипсвича» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.29