«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» проводит хороший сезон. Команде по силам завоевать путевку в Лиге чемпионов. Сейчас идет активная борьба за попадание в топ-4.
На данный момент «Болонья» занимает 4-е место в таблице Серии А. Набрано 54 очка в 29 встречах.
Болонья — Салернитана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В текущем месяце «Болонья» набрала 6 очков. Из трех мартовских матчей команда выиграла два.
Ранее удалось одолеть «Аталанту» (2:1) и «Эмполи» (1:0). Поражение было одно — 9 марта от «Интера» со счетом 0:1.
Не сыграют: Сумаоро (травма), Зиркзе, Карлссон (под вопросом).
Состояние команды: После увольнения Синиши Михайловича «Болонья» заметно прибавила. С приходом Тиаго Мотты команда раскрылась и теперь даже может попасть в Лигу чемпионов.
Результаты в последних играх действительно впечатляют. Из предыдущих семи встреч выиграны шесть. Клуб уступил только лидирующему «Интеру».
«Салернитана»
Турнирное положение: Перед «Салернитаной» уже не стоит каких-то задач. Команда просто доигрывает сезон, стараясь хоть чем-то радовать своих фанатов.
Никто не сомневается, что «Салернитана» по итогам нынешнего сезона вылетит из Серии А. Клуб в 29 матчах набрал лишь 14 очков и занимает последнее, 20-е место.
Последние матчи: В марте главный аутсайдер Серии А проиграл два матча из трех. «Салернитана» уступила «Кальяри» (2:4) и «Лечче» (0:1).
В текущем месяце удалось завоевать очки только в одной встрече. 2 марта была зафиксирована ничья с «Болоньей» (1:1).
Не сыграют: Кастанос (травма), Пьероцци (под вопросом).
Состояние команды: После увольнения Филиппо Индзаги ситуация у «Салернитаны» лучше не стала. Сейчас команде надо выигрывать в каждой встрече, но побед нет с конца декабря 2023 года.
Кажется, падение «Салернитаны» в Серию В неизбежно. Осталось дождаться момента, когда это случится официально.
В последних десяти матчах «Салернитана» потерпела 8 поражений. Дважды команде удалось сыграть вничью.
Статистика для ставок
- «Салернитана» не выигрывает в Серии А с 30 декабря 2023 года
- «Болонья» в предыдущих восьми матчах Серии А одержала семь побед
- В первом круге «Болонья» взяла верх над соперником со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 1.28, а на «Салернитану» — 12.0. Ничью букмекеры оценивают в 5.80.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 2.07, а тотал больше 2,5 идет за 1.75.
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Прогноз: «Болонья» в предыдущих матчах выигрывала с минимальной разницей голов. Вряд ли стоит ждать разгром гостей. Тем более, у «Болоньи» под вопросом выход на поле главного бомбардира Зиркзе.
Ставка: победа «Салернитаны» с форой (+1.5) за 1.99.
Прогноз: «Салернитана», несмотря на статус главного аутсайдера Серии А, не будет сдаваться раньше времени. Гости должны забить, как и хозяева, которые являются безоговорочными фаворитами.
Ставка: обе команды забьют за 2.38.