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    Команды обменяются голами

    «Болонья» — «Салернитана». Ставка (к. 2.38) и прогноз на чемпионат Италии, 30 марта 2024 года

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    «Болонья»
    «Болонья» — «Салернитана». Матч пройдет 1 апреля в рамках 30-го тура итальянской Серии А, начало — в 14:30 мск. «Болонья» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Апреля 2024 года
    Болонья
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    •  Болонья 13:30 Салернитана Салернитана
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» проводит хороший сезон. Команде по силам завоевать путевку в Лиге чемпионов. Сейчас идет активная борьба за попадание в топ-4.

    На данный момент «Болонья» занимает 4-е место в таблице Серии А. Набрано 54 очка в 29 встречах.

    Болонья — Салернитана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В текущем месяце «Болонья» набрала 6 очков. Из трех мартовских матчей команда выиграла два.

    Ранее удалось одолеть «Аталанту» (2:1) и «Эмполи» (1:0). Поражение было одно — 9 марта от «Интера» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Сумаоро (травма), Зиркзе, Карлссон (под вопросом).

    Состояние команды: После увольнения Синиши Михайловича «Болонья» заметно прибавила. С приходом Тиаго Мотты команда раскрылась и теперь даже может попасть в Лигу чемпионов.

    Результаты в последних играх действительно впечатляют. Из предыдущих семи встреч выиграны шесть. Клуб уступил только лидирующему «Интеру».

    «Салернитана»

    Турнирное положение: Перед «Салернитаной» уже не стоит каких-то задач. Команда просто доигрывает сезон, стараясь хоть чем-то радовать своих фанатов.

    Никто не сомневается, что «Салернитана» по итогам нынешнего сезона вылетит из Серии А. Клуб в 29 матчах набрал лишь 14 очков и занимает последнее, 20-е место.

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    • Последние матчи: В марте главный аутсайдер Серии А проиграл два матча из трех. «Салернитана» уступила «Кальяри» (2:4) и «Лечче» (0:1).

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    В текущем месяце удалось завоевать очки только в одной встрече. 2 марта была зафиксирована ничья с «Болоньей» (1:1).

    Не сыграют: Кастанос (травма), Пьероцци (под вопросом).

    Состояние команды: После увольнения Филиппо Индзаги ситуация у «Салернитаны» лучше не стала. Сейчас команде надо выигрывать в каждой встрече, но побед нет с конца декабря 2023 года.

    Кажется, падение «Салернитаны» в Серию В неизбежно. Осталось дождаться момента, когда это случится официально.

    В последних десяти матчах «Салернитана» потерпела 8 поражений. Дважды команде удалось сыграть вничью.

    Статистика для ставок

    • «Салернитана» не выигрывает в Серии А с 30 декабря 2023 года

    • «Болонья» в предыдущих восьми матчах Серии А одержала семь побед

    • В первом круге «Болонья» взяла верх над соперником со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 1.28, а на «Салернитану» — 12.0. Ничью букмекеры оценивают в 5.80.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 2.07, а тотал больше 2,5 идет за 1.75.

    Прогноз: «Болонья» в предыдущих матчах выигрывала с минимальной разницей голов. Вряд ли стоит ждать разгром гостей. Тем более, у «Болоньи» под вопросом выход на поле главного бомбардира Зиркзе.

    Ставка: победа «Салернитаны» с форой (+1.5) за 1.99.

    Прогноз: «Салернитана», несмотря на статус главного аутсайдера Серии А, не будет сдаваться раньше времени. Гости должны забить, как и хозяева, которые являются безоговорочными фаворитами.

    Ставка: обе команды забьют за 2.38.

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    Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Салернитана» с коэффициентом 1.99. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
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