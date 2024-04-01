«Болонья» — «Салернитана». Матч пройдет 1 апреля в рамках 30-го тура итальянской Серии А, начало — в 14:30 мск. «Болонья» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» проводит хороший сезон. Команде по силам завоевать путевку в Лиге чемпионов. Сейчас идет активная борьба за попадание в топ-4.

На данный момент «Болонья» занимает 4-е место в таблице Серии А. Набрано 54 очка в 29 встречах.

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Последние матчи: В текущем месяце «Болонья» набрала 6 очков. Из трех мартовских матчей команда выиграла два.

Ранее удалось одолеть «Аталанту» (2:1) и «Эмполи» (1:0). Поражение было одно — 9 марта от «Интера» со счетом 0:1.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Сумаоро (травма), Зиркзе, Карлссон (под вопросом).

Состояние команды: После увольнения Синиши Михайловича «Болонья» заметно прибавила. С приходом Тиаго Мотты команда раскрылась и теперь даже может попасть в Лигу чемпионов.

Результаты в последних играх действительно впечатляют. Из предыдущих семи встреч выиграны шесть. Клуб уступил только лидирующему «Интеру».

«Салернитана»

Турнирное положение: Перед «Салернитаной» уже не стоит каких-то задач. Команда просто доигрывает сезон, стараясь хоть чем-то радовать своих фанатов.

Никто не сомневается, что «Салернитана» по итогам нынешнего сезона вылетит из Серии А. Клуб в 29 матчах набрал лишь 14 очков и занимает последнее, 20-е место.

Последние матчи: В марте главный аутсайдер Серии А проиграл два матча из трех. «Салернитана» уступила «Кальяри» (2:4) и «Лечче» (0:1).

В текущем месяце удалось завоевать очки только в одной встрече. 2 марта была зафиксирована ничья с «Болоньей» (1:1).

Не сыграют: Кастанос (травма), Пьероцци (под вопросом).

Состояние команды: После увольнения Филиппо Индзаги ситуация у «Салернитаны» лучше не стала. Сейчас команде надо выигрывать в каждой встрече, но побед нет с конца декабря 2023 года.

Кажется, падение «Салернитаны» в Серию В неизбежно. Осталось дождаться момента, когда это случится официально.

В последних десяти матчах «Салернитана» потерпела 8 поражений. Дважды команде удалось сыграть вничью.

Статистика для ставок

«Салернитана» не выигрывает в Серии А с 30 декабря 2023 года

«Болонья» в предыдущих восьми матчах Серии А одержала семь побед

В первом круге «Болонья» взяла верх над соперником со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 1.28, а на «Салернитану» — 12.0. Ничью букмекеры оценивают в 5.80.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 2.07, а тотал больше 2,5 идет за 1.75.

Прогноз: «Болонья» в предыдущих матчах выигрывала с минимальной разницей голов. Вряд ли стоит ждать разгром гостей. Тем более, у «Болоньи» под вопросом выход на поле главного бомбардира Зиркзе.

Ставка: победа «Салернитаны» с форой (+1.5) за 1.99.

Прогноз: «Салернитана», несмотря на статус главного аутсайдера Серии А, не будет сдаваться раньше времени. Гости должны забить, как и хозяева, которые являются безоговорочными фаворитами.

Ставка: обе команды забьют за 2.38.