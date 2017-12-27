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    Спад – не, не слышал!

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 27 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Манчестер Сити
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    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
    CEO North America
    В 20-ом туре английской Премьер-лиги в гости к «Ньюкаслу» 27декабря приедет «Манчестер Сити». Матч начнется в 22:45 мск.

    «Ньюкасл»

    Все когда-то кончается. Закончилась и безвыигрышная серия «Ньюкасла», которая длилась с конца октября – 9 матчей. За этот период команда Бенитеса набрала только одно очко – в игре с «Вест Бромвичем». Стоит отметить, что в 4-ех матчах из 9-ти «сороки» пропускали как минимум три мяча.

    Победа назревала. Ее ожидали в игре с «Эвертоном», когда «черно-белые» превзошли соперника по ударам в два раза (16). Но грамотная расстановка помогла игрокам «синих» заблокировать половину выстрелов (8). Ждали чуда в матче с «Арсеналом», когда «канониры» имели тучу моментов, но не могли довести их до ума.

    И вот – победа. Когда казалось, что ее не будет, она пришла. «Вест Хэм» полностью переиграл «Ньюкасл» по показателям. И по самой игре – моменты «молотков» выглядели острее. 63% владения хозяев вылились в 19 ударов. Но 4-ех попаданий в створ у «сорок» хватило, чтобы забить три гола и выиграть 2:3.

    «Манчестер Сити»

    За этот календарный год «Сити» забил 100 голов. До рекорда «Ливерпуля» (106 голов, 1982 год) еще совсем немного, к тому же у «горожан» два матча в запасе. Гвардиола действительно делает что-то невероятное: его команда в 10-ти матчах забивала 3 и больше голов.

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    «Сити» не разбирается – кто там соперник, именитый ли он и т.д. В последних трех играх ребята Гвардиолы забивали по 4 мяча. И неважно, что одним из соперников был «Тоттенхэм». К слову, в том матче все обратили внимание на блеск атакующей линии «горожан»: 20 ударов, 11 – в створ, 21 заработанный штрафной.

    Но защитная линия была не менее великолепна: соперник всего два раза попал в рамку и подал всего один угловой. «Борнмут» обыграли на классе. «Манчестер Сити» создал 14 голевых моментов и 5 раз попал в створ. При этом забил 4 гола и не пропустил – уровень.

    Прогноз

    1,61«П2 и ТБ 2,5»

    Глядя на то, как «горожане» громят всех без разбора, задаешься вопросом: они про спад вообще слышали? Мы несколько раз ожидали, что вот-вот и команда Гвардиолы оступится или как минимум даст себе передохнуть. Но – show must go on.

    Все же рискнем предположить, что четыре мяча «Сити» не положит. Ну, по крайней мере не больше четырех. Но «верх» определенно пробьет. Потому вполне логичной видим ставку «П2 и ТБ 2,5». За такой исход букмекеры дают 1,61.

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