Грачёва — Саснович. Ставка (к. 2.45) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Варвара Грачёва
Александра Саснович
Грачёва
Прервалась пятиматчевая победная серия Варвары Грачёвой, на турнире в Истбурне французская теннисистка дошла до полуфинала, на этой стадии спортсменка уступила Александре Эалы из Филиппин (5:7, 6:2, 3:6).
На корте теннисистки провели 2 часа 23 минуты, Грачева в этой встрече провели три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.
Варвара Грачёва в победной серии обыграла Крейчикову из Чехии, Шрамкову из Словакии, Осорио Серрано из Колумбии , швейцарку Голубич и американку Долхайд.
Варвара Грачёва занимает 111 место в рейтинге WTA.
Саснович
Чтобы оказаться в основной сетке Уимблдона Александре Саснович пришлось сыграть три матча квалификации.
В отборочных играх беларуска нанесла поражения испанской сопернице Мартинес Сирес (6:0, 6:0), россиянке Оксане Селехметьевой (6:2, 6:3).
В финале квалификации Соснович оказалась сильнее латвийки Дарьи Семенистой (7:5, 6:3).
Александра Саснович занимает 108 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Саснович в этом матче можно поставить за 1.80, на победу Грачёвой букмекеры предлагают за 2.13.
Прогноз: Александра Саснович прошла сложный путь, чтобы попасть в основную сетку Уимблдона. Данный факт может помочь беларуске в предстоящей игре, набрав игровую форму, Саснович вполне способна обыграть французскую теннисистку. Ставим на проход теннисистки из Беларуси во второй круг турнира Большого шлема.
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Рекомендуемая ставка: Фора Саснович (-3.5) с коэффициентом 2.45.