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    Сможет ли Саснович пройти во второй круг Уимблдона?

    Грачёва — Саснович. Ставка (к. 2.45) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грачёва — Саснович
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    Александра Саснович
    Беларуска Александра Саснович сыграет против Варвары Грачёвой из Франции в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грачёва — Саснович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Варвара Грачёва

  • Россия
    •  Варвара Грачёва 15:00 Александра Саснович

    Александра Саснович

  • Белоруссия
    •

    Грачёва

    Прервалась пятиматчевая победная серия Варвары Грачёвой, на турнире в Истбурне французская теннисистка дошла до полуфинала, на этой стадии спортсменка уступила Александре Эалы из Филиппин (5:7, 6:2, 3:6).

    На корте теннисистки провели 2 часа 23 минуты, Грачева в этой встрече провели три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

    Варвара Грачёва в победной серии обыграла Крейчикову из Чехии, Шрамкову из Словакии, Осорио Серрано из Колумбии , швейцарку Голубич и американку Долхайд.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Варвара Грачёва занимает 111 место в рейтинге WTA.

    Саснович

    Чтобы оказаться в основной сетке Уимблдона Александре Саснович пришлось сыграть три матча квалификации.

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    • В отборочных играх беларуска нанесла поражения испанской сопернице Мартинес Сирес (6:0, 6:0), россиянке Оксане Селехметьевой (6:2, 6:3).

    В финале квалификации Соснович оказалась сильнее латвийки Дарьи Семенистой (7:5, 6:3).

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    Александра Саснович занимает 108 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Саснович в этом матче можно поставить за 1.80, на победу Грачёвой букмекеры предлагают за 2.13.

    Прогноз: Александра Саснович прошла сложный путь, чтобы попасть в основную сетку Уимблдона. Данный факт может помочь беларуске в предстоящей игре, набрав игровую форму, Саснович вполне способна обыграть французскую теннисистку. Ставим на проход теннисистки из Беларуси во второй круг турнира Большого шлема.

    Рекомендуемая ставка: Фора Саснович (-3.5) с коэффициентом 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грачёва — Саснович?

    Матч Грачёва — Саснович состоится 30 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грачёва — Саснович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Саснович (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грачёва — Саснович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Саснович (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грачёва — Саснович?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грачёва — Саснович?

    Коэффициенты букмекеров: : На Саснович в этом матче можно поставить за 1.80, на победу Грачёвой букмекеры предлагают за 2.13.

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    Грачёва — Саснович: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 30.06.202515:00. Сможет ли Саснович пройти во второй круг Уимблдона?
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