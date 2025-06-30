Грачёва — Саснович. Ставка (к. 2.45) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Беларуска Александра Саснович сыграет против Варвары Грачёвой из Франции в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грачёва — Саснович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грачёва

Прервалась пятиматчевая победная серия Варвары Грачёвой, на турнире в Истбурне французская теннисистка дошла до полуфинала, на этой стадии спортсменка уступила Александре Эалы из Филиппин (5:7, 6:2, 3:6).

На корте теннисистки провели 2 часа 23 минуты, Грачева в этой встрече провели три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

Варвара Грачёва в победной серии обыграла Крейчикову из Чехии, Шрамкову из Словакии, Осорио Серрано из Колумбии , швейцарку Голубич и американку Долхайд.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Варвара Грачёва занимает 111 место в рейтинге WTA.

Саснович

Чтобы оказаться в основной сетке Уимблдона Александре Саснович пришлось сыграть три матча квалификации.

В отборочных играх беларуска нанесла поражения испанской сопернице Мартинес Сирес (6:0, 6:0), россиянке Оксане Селехметьевой (6:2, 6:3).

В финале квалификации Соснович оказалась сильнее латвийки Дарьи Семенистой (7:5, 6:3).

Александра Саснович занимает 108 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Саснович в этом матче можно поставить за 1.80, на победу Грачёвой букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: Александра Саснович прошла сложный путь, чтобы попасть в основную сетку Уимблдона. Данный факт может помочь беларуске в предстоящей игре, набрав игровую форму, Саснович вполне способна обыграть французскую теннисистку. Ставим на проход теннисистки из Беларуси во второй круг турнира Большого шлема.

Рекомендуемая ставка: Фора Саснович (-3.5) с коэффициентом 2.45.