Панова выиграла парный титул на турнире в Бад-Хомбурге

Российская теннисисткав дуэте с китаянкойстала победительницей парного турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

В решающем матче турнира они одолели украинку Людмилу Киченок и австралийку Эллен Перес, уступив первый сет — 4:6, но затем переломив ход встречи и выиграв вторую партию на тай-брейке — 7:6 (7:4), а также матчевый супертай-брейк — 10:5.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Панова и Го подали два эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали свой единственный брейк-пойнт. Их соперницы трижды подали навылет, допустили одну двойную и использовали два из шести брейк-пойнтов.

Прогнозы на теннис

Для 36-летней Пановой это 11-й титул в парном разряде и второй в сезоне. Ранее в январе она и Го Ханьюй стали чемпионками турнира в Аделаиде.