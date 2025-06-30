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    Серундоло снова обыграет Боржеша на старте Уимблдона?

    Серундоло — Боржеш. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Боржеш
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Боржеш, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •  Франсиско Черундоло 15:00 Нуну Боржес

    Нуну Боржес

  • Португалия
    •

    Серундоло

    Франсиско ранее в этом месяце провел на траве лишь один матч.

    В середине июня аргентинский теннисист проиграл американцу Алексу Микельсену на старте «пятисотника» в Галле.

    Похоже, Серундоло решил сбавить обороты после чересчур насыщенной первой половины сезона.

    Весной Серундоло успел сыграть на всех основных грунтовых турнирах, но при этом явно не рассчитал свои силы.

    В конце мая латиноамериканец сенсационно проиграл канадцу Габриэлю Диалло в первом круге Ролан Гаррос.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но в целом Серундоло здорово проводит сезон. Достаточно сказать, что после выхода в полуфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде он вернулся в топ-20.

    Боржеш

    Нуну тем временем успел сыграть на трех травяных турнирах.

    В Хертогенбосе португалец дошел до четвертьфинала, где уступил Юго Эмберу. Правда, здесь он выиграл лишь один матч: после победы над Нишешем Басаваредди должен был встретиться с Отто Виртаненом, но финн в последний момент снялся из-за травмы.

    На «пятисотнике» в Лондоне Боржеш проиграл в первом круге 37-летнему Роберто Баутисте-Агуту.

    В Истборне Боржеш с трудом обыграл 282-ю ракетку мира Джека Пиннингтона-Джонса, после чего потерпел поражение от американца Дженсона Бруксби.

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    Также важно добавить, что Боржеш в предыдущих сезонах не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.50, победу Боржеша букмекеры предлагают за 2.59.

    Прогноз: два года назад пути аргентинца и португальца тоже пересеклись на старте Уимблдона. В том матче Серундоло одержал волевую победу над Боржешем — 5:7, 6:3, 6:3, 6:4. Скорее всего, латиноамериканец снова обыграет Нуну с разницей как минимум в два сета.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по сетам (-1,5) за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серундоло — Боржеш?

    Матч Серундоло — Боржеш состоится 30 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серундоло — Боржеш?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Серундоло с форой по сетам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серундоло — Боржеш?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Серундоло с форой по сетам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Боржеш?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Боржеш?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.50, победу Боржеша букмекеры предлагают за 2.59.

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    Серундоло — Боржеш: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 30.06.202515:00. Серундоло снова обыграет Боржеша на старте Уимблдона?
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