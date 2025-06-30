Серундоло — Боржеш. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Франсиско Черундоло
Нуну Боржес
Серундоло
Франсиско ранее в этом месяце провел на траве лишь один матч.
В середине июня аргентинский теннисист проиграл американцу Алексу Микельсену на старте «пятисотника» в Галле.
Похоже, Серундоло решил сбавить обороты после чересчур насыщенной первой половины сезона.
Весной Серундоло успел сыграть на всех основных грунтовых турнирах, но при этом явно не рассчитал свои силы.
В конце мая латиноамериканец сенсационно проиграл канадцу Габриэлю Диалло в первом круге Ролан Гаррос.
Но в целом Серундоло здорово проводит сезон. Достаточно сказать, что после выхода в полуфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде он вернулся в топ-20.
Боржеш
Нуну тем временем успел сыграть на трех травяных турнирах.
В Хертогенбосе португалец дошел до четвертьфинала, где уступил Юго Эмберу. Правда, здесь он выиграл лишь один матч: после победы над Нишешем Басаваредди должен был встретиться с Отто Виртаненом, но финн в последний момент снялся из-за травмы.
На «пятисотнике» в Лондоне Боржеш проиграл в первом круге 37-летнему Роберто Баутисте-Агуту.
В Истборне Боржеш с трудом обыграл 282-ю ракетку мира Джека Пиннингтона-Джонса, после чего потерпел поражение от американца Дженсона Бруксби.
Также важно добавить, что Боржеш в предыдущих сезонах не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.50, победу Боржеша букмекеры предлагают за 2.59.
Прогноз: два года назад пути аргентинца и португальца тоже пересеклись на старте Уимблдона. В том матче Серундоло одержал волевую победу над Боржешем — 5:7, 6:3, 6:3, 6:4. Скорее всего, латиноамериканец снова обыграет Нуну с разницей как минимум в два сета.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по сетам (-1,5) за 1.96.