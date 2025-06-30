Кэмерон Норри
Роберто Баутиста-Агут
Норри
Кэмерон впервые за долгое время не выиграл ни одного матча на траве перед Уимблдоном.
Ранее в этом месяце британский теннисист не прошел ни одного раунда на турнирах в Лондоне и Истборне.
В первом случае Норри проиграл чеху Якубу Меншику, а во втором уступил соотечественнику Билли Харрису (142-я ракетка мира).
Свои лучшие результаты в этом сезоне Норри до сих пор демонстрировал на грунте.
При этом стоит обратить внимание, что после 2018 года Кэм ни разу не проигрывал в первом раунде Уимблдона.
Баутиста-Агут
У Роберто получилась отличная подготовка к британскому мэйджору.
На неделе перед Уимблдоном испанец дошел до четвертьфинала на Мальорке.
Но его главным успехом стал выход в полуфинал турнира в Лондоне. На этом «пятисотнике» Баутиста-Агут обыграл Нуну Боржеша, Якуба Меншика и Хольгера Руне, после чего проиграл Карлосу Алькарасу.
Еще в одном матче 37-летний теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу на старте турнира в Хертогенбосе.
После 2012 года Баутиста-Агут лишь однажды не смог пройти первый раунд на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Норри, и на победу Баутисты-Агута можно поставить за 1.91.
Прогноз: Кэмерон ранее ни разу не проигрывал испанскому теннисисту, однако сейчас британец, похоже, далек от своей оптимальной формы, тогда как его соперник в последнее время демонстрировал очень солидный уровень.
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Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-1,5) за 2.08.