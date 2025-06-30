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    Баутиста-Агут впервые выиграет у Норри?

    Прогноз и ставка на матч Норри — Баутиста-Агут 30.06.2025

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    Прогноз и ставки на Норри — Баутиста-Агут
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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 14:30 Роберто Баутиста-Агут

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •

    Норри

    Кэмерон впервые за долгое время не выиграл ни одного матча на траве перед Уимблдоном.

    Ранее в этом месяце британский теннисист не прошел ни одного раунда на турнирах в Лондоне и Истборне.

    В первом случае Норри проиграл чеху Якубу Меншику, а во втором уступил соотечественнику Билли Харрису (142-я ракетка мира).

    Свои лучшие результаты в этом сезоне Норри до сих пор демонстрировал на грунте.   

    Прогнозы на теннис

    При этом стоит обратить внимание, что после 2018 года Кэм ни разу не проигрывал в первом раунде Уимблдона.

    Баутиста-Агут

    У Роберто получилась отличная подготовка к британскому мэйджору.

    На неделе перед Уимблдоном испанец дошел до четвертьфинала на Мальорке.

    Но его главным успехом стал выход в полуфинал турнира в Лондоне. На этом «пятисотнике» Баутиста-Агут обыграл Нуну Боржеша, Якуба Меншика и Хольгера Руне, после чего проиграл Карлосу Алькарасу.

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    Еще в одном матче 37-летний теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу на старте турнира в Хертогенбосе.

    После 2012 года Баутиста-Агут лишь однажды не смог пройти первый раунд на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Норри, и на победу Баутисты-Агута можно поставить за 1.91.

    Прогноз: Кэмерон ранее ни разу не проигрывал испанскому теннисисту, однако сейчас британец, похоже, далек от своей оптимальной формы, тогда как его соперник в последнее время демонстрировал очень солидный уровень.

    Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-1,5) за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норри — Баутиста-Агут?

    Матч Норри — Баутиста-Агут состоится 30 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Норри — Баутиста-Агут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норри — Баутиста-Агут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норри — Баутиста-Агут?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норри — Баутиста-Агут?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Норри, и на победу Баутисты-Агута можно поставить за 1.91.

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    Норри — Баутиста-Агут: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 30.06.202514:30. Баутиста-Агут впервые выиграет у Норри?
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