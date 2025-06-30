Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон впервые за долгое время не выиграл ни одного матча на траве перед Уимблдоном.

Ранее в этом месяце британский теннисист не прошел ни одного раунда на турнирах в Лондоне и Истборне.

В первом случае Норри проиграл чеху Якубу Меншику, а во втором уступил соотечественнику Билли Харрису (142-я ракетка мира).

Свои лучшие результаты в этом сезоне Норри до сих пор демонстрировал на грунте.

Прогнозы на теннис

При этом стоит обратить внимание, что после 2018 года Кэм ни разу не проигрывал в первом раунде Уимблдона.

Баутиста-Агут

У Роберто получилась отличная подготовка к британскому мэйджору.

На неделе перед Уимблдоном испанец дошел до четвертьфинала на Мальорке.

Но его главным успехом стал выход в полуфинал турнира в Лондоне. На этом «пятисотнике» Баутиста-Агут обыграл Нуну Боржеша, Якуба Меншика и Хольгера Руне, после чего проиграл Карлосу Алькарасу.

Еще в одном матче 37-летний теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу на старте турнира в Хертогенбосе.

После 2012 года Баутиста-Агут лишь однажды не смог пройти первый раунд на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Норри, и на победу Баутисты-Агута можно поставить за 1.91.

Прогноз: Кэмерон ранее ни разу не проигрывал испанскому теннисисту, однако сейчас британец, похоже, далек от своей оптимальной формы, тогда как его соперник в последнее время демонстрировал очень солидный уровень.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-1,5) за 2.08.