ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипе Луис — главный тренер «Фламенго»Феномен Филипе Луиса. Тренер «Фламенго», который делает сложную работу легкой ПаулиньоДрама в овертайме: «Палмейрас» шагнул в четвертьфинал после бразильской дуэли с «Ботафого» Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер»
    Все новости спорта

    Сможет ли Алькарас разгромить Фоньини?

    Фоньини — Алькарас. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Фабио Фоньини
    Прогноз и ставки на Фоньини — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Фабио Фоньини

  • Италия
    •  Фабио Фоньини 15:30 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Фоньини

    Фабио занимает в рейтинге всего лишь 130-е место, но ему повезло избежать участия в квалификации.

    Ранее в этом месяце итальянец сыграл на трех травяных турнирах. Правда, ни на одном из них ему так и не удалось пройти хотя бы первый круг.

    В Штутгарте Фоньини проиграл французу Корантену Муте, а на «челленджере» в Ноттингеме — Артуру Фери.

    На Мальорке бывшая девятая ракетка мира уступил немцу Даниэлю Альтмайеру.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В прошлом году Фоньини сенсационно прошел два раунда на Уимблдоне, обыграв Люку Ван Аша и Каспера Рууда.

    Алькарас

    Карлос тем временем приехал на британский мэйджор за третьим титулом.

    В прошлом году, как и в 2023-м, испанец обыграл в финале семикратного чемпиона Уимблдона Новака Джоковича.

    Текущая победная серия Алькараса составляет уже 18 матчей.

    В мае Алькарас выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме, а в начале июня защитил титул на Ролан Гаррос.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    За неделю до Уимблдона действующий чемпион турнира выиграл «пятисотник» в Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На Фоньини можно поставить за 18.75.

    Прогноз: единственный вопрос здесь заключается в том, сможет ли Карлос разгромить 38-летнего итальянца. Наше мнение — да, сможет.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-10,0) за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фоньини — Алькарас?

    Матч Фоньини — Алькарас состоится 30 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фоньини — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса с форой по геймам (-10,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фоньини — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса с форой по геймам (-10,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фоньини — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фоньини — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На Фоньини можно поставить за 18.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Енисей — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тобол — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нафтан — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайсар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фоньини — Алькарас: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 30.06.202515:30. Сможет ли Алькарас разгромить Фоньини?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры