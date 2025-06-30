Фоньини — Алькарас. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фоньини

Фабио занимает в рейтинге всего лишь 130-е место, но ему повезло избежать участия в квалификации.

Ранее в этом месяце итальянец сыграл на трех травяных турнирах. Правда, ни на одном из них ему так и не удалось пройти хотя бы первый круг.

В Штутгарте Фоньини проиграл французу Корантену Муте, а на «челленджере» в Ноттингеме — Артуру Фери.

На Мальорке бывшая девятая ракетка мира уступил немцу Даниэлю Альтмайеру.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В прошлом году Фоньини сенсационно прошел два раунда на Уимблдоне, обыграв Люку Ван Аша и Каспера Рууда.

Алькарас

Карлос тем временем приехал на британский мэйджор за третьим титулом.

В прошлом году, как и в 2023-м, испанец обыграл в финале семикратного чемпиона Уимблдона Новака Джоковича.

Текущая победная серия Алькараса составляет уже 18 матчей.

В мае Алькарас выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме, а в начале июня защитил титул на Ролан Гаррос.

За неделю до Уимблдона действующий чемпион турнира выиграл «пятисотник» в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На Фоньини можно поставить за 18.75.

Прогноз: единственный вопрос здесь заключается в том, сможет ли Карлос разгромить 38-летнего итальянца. Наше мнение — да, сможет.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-10,0) за 2.03.