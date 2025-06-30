Руне — Харри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Датчанин Хольгер Руне сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер ранее в этом месяце принял участие лишь в одном подготовительном турнире перед Уимблдоном.

Теннисист из Дании, как и в прошлом году, сыграл на турнире в Лондоне.

На этот раз Руне выступил значительно лучше, дойдя до четвертьфинала. Правда, осадок все равно остался: в 1/4-й Хольгер проиграл 37-летнему Роберто Баутисте-Агуту.

Прогнозы на теннис

Кроме того, во втором круге Руне отдал сет американцу Маккензи Макдональду.

В прошлом году Руне дошел на Уимблдоне до четвертого круга, а в 2023-м — до четвертьфинала.

Харри

Николас тем временем пробился в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.

В решающем отборочном матче чилийский теннисист уверенно обыграл словака Лукаша Клейна.

В остальных раундах Харри выиграл у россиянина Павла Котова (7:6, 6:1) и словака Йозефа Ковалика.

В июне Харри также успел сыграть на трех травяных турнирах. Латиноамериканец не прошел квалификацию в Галле и выиграл по одному матчу в Бирмингеме и Хертогенбосе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.31, победу Харри букмекеры предлагают за 3.45.

Прогноз: пожалуй, здесь можно сказать, что Руне достался непростой соперник. У чилийца хорошая первая подача, поэтому нет никаких сомнений в том, что датчанина ждет непростой матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,0 за 1.92.