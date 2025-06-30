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    Руне проиграет на старте Уимблдона?

    Руне — Харри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Харри
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Хольгер Руне

  • Дания
    •  Хольгер Руне 14:30 Николас Джарри

    Николас Джарри

  • Чили
    •

    Руне

    Хольгер ранее в этом месяце принял участие лишь в одном подготовительном турнире перед Уимблдоном.

    Теннисист из Дании, как и в прошлом году, сыграл на турнире в Лондоне.

    На этот раз Руне выступил значительно лучше, дойдя до четвертьфинала. Правда, осадок все равно остался: в 1/4-й Хольгер проиграл 37-летнему Роберто Баутисте-Агуту.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, во втором круге Руне отдал сет американцу Маккензи Макдональду.

    В прошлом году Руне дошел на Уимблдоне до четвертого круга, а в 2023-м — до четвертьфинала.

    Харри

    Николас тем временем пробился в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.

    В решающем отборочном матче чилийский теннисист уверенно обыграл словака Лукаша Клейна.

    В остальных раундах Харри выиграл у россиянина Павла Котова (7:6, 6:1) и словака Йозефа Ковалика.

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    В июне Харри также успел сыграть на трех травяных турнирах. Латиноамериканец не прошел квалификацию в Галле и выиграл по одному матчу в Бирмингеме и Хертогенбосе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.31, победу Харри букмекеры предлагают за 3.45.

    Прогноз: пожалуй, здесь можно сказать, что Руне достался непростой соперник. У чилийца хорошая первая подача, поэтому нет никаких сомнений в том, что датчанина ждет непростой матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Руне — Харри?

    Матч Руне — Харри состоится 30 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Руне — Харри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 41,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Руне — Харри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 41,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Руне — Харри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Руне — Харри?

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.31, победу Харри букмекеры предлагают за 3.45.

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    Руне — Харри: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.06.202514:30. Руне проиграет на старте Уимблдона?
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