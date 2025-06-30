Руне — Харри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Хольгер Руне
Николас Джарри
Руне
Хольгер ранее в этом месяце принял участие лишь в одном подготовительном турнире перед Уимблдоном.
Теннисист из Дании, как и в прошлом году, сыграл на турнире в Лондоне.
На этот раз Руне выступил значительно лучше, дойдя до четвертьфинала. Правда, осадок все равно остался: в 1/4-й Хольгер проиграл 37-летнему Роберто Баутисте-Агуту.
Кроме того, во втором круге Руне отдал сет американцу Маккензи Макдональду.
В прошлом году Руне дошел на Уимблдоне до четвертого круга, а в 2023-м — до четвертьфинала.
Харри
Николас тем временем пробился в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.
В решающем отборочном матче чилийский теннисист уверенно обыграл словака Лукаша Клейна.
В остальных раундах Харри выиграл у россиянина Павла Котова (7:6, 6:1) и словака Йозефа Ковалика.
В июне Харри также успел сыграть на трех травяных турнирах. Латиноамериканец не прошел квалификацию в Галле и выиграл по одному матчу в Бирмингеме и Хертогенбосе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.31, победу Харри букмекеры предлагают за 3.45.
Прогноз: пожалуй, здесь можно сказать, что Руне достался непростой соперник. У чилийца хорошая первая подача, поэтому нет никаких сомнений в том, что датчанина ждет непростой матч.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,0 за 1.92.