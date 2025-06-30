Шнайдер — Учижима. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Диана Шнайдер
Моюка Учиджима
Шнайдер
Сезон на траве для Дианы Шнайдер складывается крайне неудачно, россиянка не смогла пройти первый круг в немецком Бад Хомбурге, проиграв хорватке Донне Векич (3:6, 3:6).
В рейтинговом турнире в Берлине россиянка смогла пройти лишь один раунд, выиграв у все той же самой Донны Векич (6:2, 6:4), но проиграв Маркете Вондроушовой (3:6, 7:6, 3:6).
Травяной сезон для Шнайдер стартовал с турнира в Лондоне. В столице Великобритании россиянка выиграла у Френх и Бултер, но остановилась после того, как проиграла Киз.
Диана Шнайдер занимает 12 место в рейтинге WTA.
Учижима
Моюка Учижима на траве провела всего одну встречу, было это в Истбурне. На британском корте японка проиграла хозяйке Джоди Беррейдж (3:6, 2:6).
На турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Франции японская спортсменка уступили соотечественнице Нао Хибино (1:6, 5:7).
Проигрышная серия Моюки Учижимы уже составляет три матча, спортсменка также потерпела фиаско в поединке против россиянки Камиллы Рахимовой (2:6, 1:6).
72 место в рейтинге WTA занимает Моюка Учижима.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.13, на победу Учижимы букмекеры предлагают за 6.00.
Прогноз: Диана Шнайдер — фаворит пары, россиянка спокойно разберётся со своей соперницей в стартовой игре Уимблдона.
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Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-6.5) с коэффициентом 2.19.