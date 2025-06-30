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    Российская теннисистка не оставит шанса сопернице?

    Шнайдер — Учижима. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Учижима
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против Моюки Учижимы из Японии в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Учижима, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •  Диана Шнайдер 15:00 Моюка Учиджима

    Моюка Учиджима

  • Япония
    •

    Шнайдер

    Сезон на траве для Дианы Шнайдер складывается крайне неудачно, россиянка не смогла пройти первый круг в немецком Бад Хомбурге, проиграв хорватке Донне Векич (3:6, 3:6).

    В рейтинговом турнире в Берлине россиянка смогла пройти лишь один раунд, выиграв у все той же самой Донны Векич (6:2, 6:4), но проиграв Маркете Вондроушовой (3:6, 7:6, 3:6).

    Травяной сезон для Шнайдер стартовал с турнира в Лондоне. В столице Великобритании россиянка выиграла у Френх и Бултер, но остановилась после того, как проиграла Киз.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Диана Шнайдер занимает 12 место в рейтинге WTA.

    Учижима

    Моюка Учижима на траве провела всего одну встречу, было это в Истбурне. На британском корте японка проиграла хозяйке Джоди Беррейдж (3:6, 2:6).

    На турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Франции японская спортсменка уступили соотечественнице Нао Хибино (1:6, 5:7).

    Проигрышная серия Моюки Учижимы уже составляет три матча, спортсменка также потерпела фиаско в поединке против россиянки Камиллы Рахимовой (2:6, 1:6).

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    72 место в рейтинге WTA занимает Моюка Учижима.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.13, на победу Учижимы букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: Диана Шнайдер — фаворит пары, россиянка спокойно разберётся со своей соперницей в стартовой игре Уимблдона.

    Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-6.5) с коэффициентом 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Учижима?

    Матч Шнайдер — Учижима состоится 30 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Учижима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Шнайдер (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Учижима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Шнайдер (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Учижима?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Учижима?

    Коэффициенты букмекеров: : На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.13, на победу Учижимы букмекеры предлагают за 6.00.

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    Шнайдер — Учижима: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 30.06.202515:00. Российская теннисистка не оставит шанса сопернице?
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