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    Соболенко выиграет со счетом 6:0, 6:0?

    Соболенко — Брэнстин. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Брэнстин
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против канадки Карсон Брэнстин в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Брэнстин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 15:00 Carson Branstine

    Carson Branstine

  • Уимблдон. Женщины
    •

    Соболенко

    Буквально недавно первая ракетка мира выступила на травяном покрытии в Берлине. В Германии Арина Соболенко одержала победы над соперницами из Швейцарии и Казахстана.

    Соболенко сначала выиграла у швейцарки Ребеки Машаровой (6:2, 7:6) и казашки Елены Рыбакиной (7:6, 3:6, 7:6).

    В Берлине Арина Соболенко проиграла в матче против чешки Маркеты Вондроушовой (2:6, 4:6).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На последнем турнире серии Большого шлема Соболенко дошла до финала. На Ролан Гаррос беларуска уступила в решающей битве за титул Коко Гауфф из США (7:6, 2:6, 4:6).

    Брэнстин

    Карсон Брэнстин с трудом пробилась в основную сетку Уимблдона. В квалификации канадка добилась успеха в матчах против француженки Луи Боиссон (6:2, 6:7, 6:4) и канадки Бьянки Андрееску (7:6, 4:6, 6:1).

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    • В финале отборочного этапа Брэнстин выиграла у Ралуки Шербан (4:6, 7:6, 6:2).

    В победной встрече канадская теннисистка смогла выполнить три эйса, допустить три двойные ошибки и реализовать пять брейк-пойнтов.

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    Карсон Брэнстин занимает 197 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, на победу Брэнстин букмекеры предлагают за 11.00.

    Прогноз: Арине Соболенко не должно составить труда, чтобы переиграть соперницу ниже классом. Беларуска джае способна на то, чтобы не проиграть ни одного сета.

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-6.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Брэнстин?

    Матч Соболенко — Брэнстин состоится 30 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Брэнстин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Соболенко (-6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Брэнстин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Соболенко (-6.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Брэнстин?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Брэнстин?

    Коэффициенты букмекеров: : На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, на победу Брэнстин букмекеры предлагают за 11.00.

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