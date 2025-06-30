Соболенко — Брэнстин. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Беларуска Арина Соболенко сыграет против канадки Карсон Брэнстин в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Брэнстин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Буквально недавно первая ракетка мира выступила на травяном покрытии в Берлине. В Германии Арина Соболенко одержала победы над соперницами из Швейцарии и Казахстана.

Соболенко сначала выиграла у швейцарки Ребеки Машаровой (6:2, 7:6) и казашки Елены Рыбакиной (7:6, 3:6, 7:6).

В Берлине Арина Соболенко проиграла в матче против чешки Маркеты Вондроушовой (2:6, 4:6).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На последнем турнире серии Большого шлема Соболенко дошла до финала. На Ролан Гаррос беларуска уступила в решающей битве за титул Коко Гауфф из США (7:6, 2:6, 4:6).

Брэнстин

Карсон Брэнстин с трудом пробилась в основную сетку Уимблдона. В квалификации канадка добилась успеха в матчах против француженки Луи Боиссон (6:2, 6:7, 6:4) и канадки Бьянки Андрееску (7:6, 4:6, 6:1).

В финале отборочного этапа Брэнстин выиграла у Ралуки Шербан (4:6, 7:6, 6:2).

В победной встрече канадская теннисистка смогла выполнить три эйса, допустить три двойные ошибки и реализовать пять брейк-пойнтов.

Карсон Брэнстин занимает 197 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, на победу Брэнстин букмекеры предлагают за 11.00.

Прогноз: Арине Соболенко не должно составить труда, чтобы переиграть соперницу ниже классом. Беларуска джае способна на то, чтобы не проиграть ни одного сета.

Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-6.5) с коэффициентом 1.98.