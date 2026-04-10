В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Татьяны Суарес и Лупиты Годинес в женском минимальном весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Суарес — Годинес с коэффициентом для ставки за 1.58.
Татьяна Суарес
Турнирное положение: Татьяна Суарес занимает вторую строчку в рейтинге минимального дивизиона. В недавнем прошлом она дралась за титул, но стать чемпионкой не смогла.
Последние бои: К этому поединку американка подходит после победы по очкам над Амандой Лемос. Ранее Суарес потерпела поражение решением от Вэйли Чжан в феврале 2025-го в битве за титул. До этого она одолела сабмишеном Джессику Андраде во втором раунде и взяла верх в битве с Монтаной Де Ла Росой.
Состояние бойца: Суарес — одна из лучших борцов в женском ММА. Большинство своих побед она одержала именно в партере. Поражение от Чжан было первым в карьере и случилось оно в титульном поединке против доминирующего чемпиона. В сентябре 2025-го Татьяна вернулась и уверенно взяла верх над Амандой Лемос, что говорит о хорошей форме.
Лупита Годинес
Турнирное положение: Лупита Годинес занимает шестую строчку в рейтинге дивизиона и стабильно держится в его верхней части.
Последние бои: За последние четыре поединка у мексиканки две победы и два поражения. Уступала она Вирне Яндиробе и Маккензи Дерн решениями, однако затем Годинес вышла на серию из двух побед кряду, одолев по очкам Джулию Поластри и Джессику Андраде.
Состояние бойца: Годинес умеет навязывать высокий темп и набирать очки за счет большого объема атак. Однако защита от тейкдаунов вызывает серьезные вопросы.
Она регулярно оказывается на земле против борцов даже среднего уровня.
Статистика для ставок
- Суарес одержала 8 побед сабмишеном за карьеру
- Годинес проиграла все 5 поединков в карьере решением судей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Татьяне Суарес. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.58, тогда как на успех Годинес предлагают сделать ставку за 2.45.
Прогноз: Годинес не умеет защищаться от борьбы, а у Суарес это главное оружие. Американка переведет бой в партер и деклассирует соперницу на земле. Вопрос только в том, хватит ли ей времени на удушающий прием, потому как Лупита довольно крепкий и неуступчивый боец.
Ставка: Победа Татьяны Суарес за 1.58.