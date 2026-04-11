В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Азамата Мурзаканова и Пауло Косты в полутяжелом весе. Начало — 07:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Мурзаканов — Коста с коэффициентом для ставки за 1.90.

Азамат Мурзаканов

Турнирное положение: Азамат Мурзаканов занимает шестую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона и по сей день остается единственным непобежденным бойцом в топ-10 данной категории.

Последние бои: За последние три поединка россиянин одержал две победы нокаутом и одну решением. В июне 2025-го финишировал Брендсона Рибейро, а в октябре того же года Мурзаканов в первом раунде нокаутировал Александра Ракича.

Состояние бойца: Мурзаканов выглядит сейчас очень убедительно. Россиянин обладает феноменальным чувством дистанции и взрывной скоростью, что позволяет ему накрывать соперников в момент их собственных атак. При этом стоит учитывать возраст в 36 лет и то, что его стиль очень энергозатратный. Если бой затянется, вопросы к выносливости Азамата неизбежно возникнут.

Пауло Коста

Турнирное положение: Пауло Коста занимает 14-ю строчку в рейтинге в среднем весе. Для бразильца этот поединок станет дебютным в категории до 93 кг.

Последние бои: За последние четыре поединка у Косты одна победа и три поражения. Уступал он Марвину Веттори, Роберту Уиттакеру и Шону Стрикленду решениями судей. В июле 2025-го взял верх по очкам над Романом Копыловым.

Состояние бойца: Пауло физически очень мощный боец с тяжелым ударом, однако проблемы с выносливостью никуда не делись. В поединке с Копыловым к третьему раунду бразилец заметно сбавил обороты. Тактика у Косты всегда одна и та же: агрессивный прессинг с первых секунд.

Но против такого контрпанчера, как Мурзаканов, подобный подход может обернуться неприятными последствиями.

Статистика для ставок

Мурзаканов нокаутировал соперников в пяти из шести поединков в UFC

Коста проиграл три из четырех последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Азамату Мурзаканову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, тогда как на успех Косты предлагают сделать ставку за 2.33.

Прогноз: Коста пойдет вперед с первой секунды, как он это всегда делает. Но именно это и нужно Мурзаканову. Россиянин великолепно читает атаки соперников. Азамат финишировал почти всех последних оппонентов, и нет оснований полагать, что с Костой история сложится иначе.

1.90 Победа Азамата Мурзаканова нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

