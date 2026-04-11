В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Азамата Мурзаканова и Пауло Косты в полутяжелом весе. Начало — 07:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Мурзаканов — Коста с коэффициентом для ставки за 1.90.

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Азамат Мурзаканов

Турнирное положение: Азамат Мурзаканов занимает шестую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона и по сей день остается единственным непобежденным бойцом в топ-10 данной категории.

Последние бои: За последние три поединка россиянин одержал две победы нокаутом и одну решением.  В июне 2025-го финишировал Брендсона Рибейро, а в октябре того же года Мурзаканов в первом раунде нокаутировал Александра Ракича.

Состояние бойца: Мурзаканов выглядит сейчас очень убедительно.  Россиянин обладает феноменальным чувством дистанции и взрывной скоростью, что позволяет ему накрывать соперников в момент их собственных атак.  При этом стоит учитывать возраст в 36 лет и то, что его стиль очень энергозатратный.  Если бой затянется, вопросы к выносливости Азамата неизбежно возникнут.

Пауло Коста

Турнирное положение: Пауло Коста занимает 14-ю строчку в рейтинге в среднем весе.  Для бразильца этот поединок станет дебютным в категории до 93 кг.

Последние бои: За последние четыре поединка у Косты одна победа и три поражения.  Уступал он Марвину Веттори, Роберту Уиттакеру и Шону Стрикленду решениями судей.  В июле 2025-го взял верх по очкам над Романом Копыловым.

Состояние бойца: Пауло физически очень мощный боец с тяжелым ударом, однако проблемы с выносливостью никуда не делись.  В поединке с Копыловым к третьему раунду бразилец заметно сбавил обороты.  Тактика у Косты всегда одна и та же: агрессивный прессинг с первых секунд.

Но против такого контрпанчера, как Мурзаканов, подобный подход может обернуться неприятными последствиями.

Статистика для ставок

  • Мурзаканов нокаутировал соперников в пяти из шести поединков в UFC
  • Коста проиграл три из четырех последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Азамату Мурзаканову.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, тогда как на успех Косты предлагают сделать ставку за 2.33.

Прогноз: Коста пойдет вперед с первой секунды, как он это всегда делает.  Но именно это и нужно Мурзаканову.  Россиянин великолепно читает атаки соперников.  Азамат финишировал почти всех последних оппонентов, и нет оснований полагать, что с Костой история сложится иначе.

1.90Победа Азамата Мурзаканова нокаутомСтавка на бой #1Поставить
Ставка в размере 1000 с коэффициентом 1.90 на бой Мурзаканов — Коста принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

