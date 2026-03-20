В рамках турнира UFC Fight Night 270 22 марта в Лондоне состоится поединок Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи в полулегком весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Евлоев — Мерфи с коэффициентом для ставки за 1.66.

Владислав Прусаков

Мовсар Евлоев

Турнирное положение: Мовсар Евлоев возглавляет рейтинг полулегкого дивизиона.  Россиянин идет без поражений в карьере (19-0), а все 9 побед в UFC он одержал решением, что не добавляет ему популярности.

Последние бои: Евлоев не дрался с декабря 2024 года, когда победил единогласным решением Алджамейна Стерлинга.  Тот бой начался для него тяжело.  В первом раунде Стерлинг контролировал его в партере, но во втором и третьем Евлоев перестроился и сам доминировал на земле.  До этого он перебил Арнольда Аллена, Диего Лопеса и Дэна Иге.

Состояние бойца: Евлоев элитный борец с фундаментальной школой греко-римской борьбы.  Он не ищет досрочных побед, но методично забирает раунды за счет контроля у сетки и в партере.  При этом россиянин умеет выживать в тяжелых ситуациях: бой со Стерлингом показал, что Евлоев может проигрывать отрезки, но адаптироваться и забирать концовку.

Лерон Мерфи

Турнирное положение: Лерон Мерфи занимает третью строчку рейтинга.  Британец тоже не знает поражений (17-0-1), но в его активе есть ничья с Зубайрой Тухуговым в дебютном бою в UFC.  Сейчас он идет на серии из девяти побед подряд.

Последние бои: В августе 2025-го Мерфи нокаутировал Аарона Пико локтем с разворота в первом раунде.  Ранее британец одолел решением Джоша Эммета, Дэна Иге и Эдсона Барбозу.  Всего в UFC у него три досрочные победы при девяти выигрышах.

Состояние бойца: Мерфи техничный ударник с кикбоксерской базой и впечатляющим размахом рук в 187 см, что дает ему преимущество на дальней дистанции.

Но проблемы в партере очевидны.  Бой с Пико показал, что его можно переводить, а средняя защита от тейкдаунов в 51% против элитного борца может стать решающим фактором.

Статистика для ставок

  • Все 9 побед Евлоева UFC добыты решением
  • 6 из девяти последних побед Мерфи также добыл по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Мовсару Евлоеву.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как на успех Лерона Мерфи предлагают сделать ставку за 3.20.

Прогноз: Мерфи будет пытаться держать среднюю и дальнюю дистанцию и работать на контратаках.  Евлоев же сделает ставку на переводы и контроль.  Британец умеет защищаться, но с таким объемом борьбы он еще не сталкивался.  Для Мерфи 25 минут работы в партере выглядят практически приговором.

Ставка: Победа Мовсара Евлоева единогласным решением за 1.66.