В рамках турнира UFC Fight Night 270 21 марта в Лондоне состоится поединок Романа Долидзе и Кристиана Данкана в среднем весе. Начало — 23:20 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Долидзе — Данкан с коэффициентом для ставки за 3.60.

Роман Долидзе

Турнирное положение: Роман Долидзе занимает 11-ю строчку в рейтинге среднего веса. Грузин закрепился в топ-15 после побед над Веттори и Холлэндом, но последний бой отбросил его назад, и теперь ему нужно возвращаться в строй.

Последние бои: Долидзе проиграл два из трех последних боев. В августе 2025-го уступил сабмишеном Энтони Эрнандесу в четвертом раунде. В марте победил решением Марвина Веттори — тот бой он провел в непривычной манере, работая первым номером и выбрасывая много ударов. До этого в октябре 2024-го Роман финишировал Кевина Холлэнда.

Состояние бойца: Долидзе всегда был борцом, но последние бои заставили грузина перестраиваться. С Веттори он удивил объемом работы в стойке, а вот в битве с Эрнандесом, напротив, провалился в защите от борьбы. Проблема в том, что в 37 лет Долидзе тяжело держать высокий темп все три раунда.

Кристиан Данкан

Турнирное положение: Кристиан Данкан не входит в топ-15, но идет на серии из трех побед и приближается к рейтингу. 30-летний британец проводит третий год в UFC и уже успел порадовать фанатов несколькими яркими нокаутами.

Последние бои: Кристиан выиграл три последних боя подряд. В ноябре 2025-го нокаутировал Марко Тулио во втором раунде, до этого в августе снес ветерана Эрика Андерса за 3 минуты. В марте Данкан одолел решением Андрея Пуляева. Последнее поражение в UFC было от Грегори Родригеса в июле 2024-го, где он проиграл решением.

Состояние бойца: Данкан разносторонний ударник с внушительным размахом рук в 201 см, что дает ему преимущество на дальней дистанции. Он хорошо работает сериями, умеет переключать этажи и не боится прессинговать.

Но с борьбой он сталкивался редко, и бой с Долидзе станет для него проверкой. Единственное, что Кристиан может предложить грузину — это вязкий клинч у сетки. В этом Данкан хорош.

Долидзе проиграл 2 из трех последних боев

Данкан выиграл 3 боя подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Кристиану Данкану. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, тогда как на успех Романа Долидзе предлагают сделать ставку за 3.60.

Прогноз: Данкан будет работать на контратаках, отбивать ноги и финтить. Британец моложе, быстрее и бьет с неудобных углов. Но в целом, как боец ММА, Роман выглядит лучше. В борьбе он точно сильнее, а в стойке за последнее время неплохо набрал.

Ставка: Победа Романа Долидзе за 3.60.