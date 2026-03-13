В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Криса Кертиса и Мактыбека Оролбая в полусреднем весе. Начало — 02:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Кертис — Оролбай с коэффициентом для ставки за 2.15.

Крис Кертис

Турнирное положение: Крис Кертис не входит в рейтинг полусреднего веса, хотя еще недавно боролся за место топ-15 в категории до 84 кг. 38-летний американец провел 44 боя в карьере, но в последние годы чередует победы с поражениями.

Последние бои: Крис выиграл последний бой у Макса Гриффина в июле 2025-го решением судей. В январе того же года проиграл нокаутом Роману Копылову на последних секундах третьего раунда. Кертис вел по очкам, но пропустил под конец хай-кик. В 2024-м уступал Брендану Аллену решением и побеждал Марка-Андре Баррио.

Состояние бойца: Кертис всегда был крепким ударником, который хорошо сокращает дистанцию и неплохо контратакует. Он не проигрывает в одни ворота, но возраст сказывается: в последних боях Крис пропускал в концовках слишком много.

Мактыбек Оролбай

Турнирное положение: Мактыбек Оролбай пока вне рейтинга, но идет на серии из двух досрочных побед и приближается к топ-15. 28-летний боец из Кыргызстана постепенно набирает ход, показывая все более яркие выступления.

Последние бои: Оролбай выиграл два последних боя досрочно. В ноябре он нокаутировал Джека Херманссона в первом раунде. До этого в июне 2025-го задушил Тофика Мусаева. В 2024-м проигрывал раздельным решением Матеушу Ребецки и побеждал Элвеса Бреннера в легком весе. Чуть ранее задушил Уроша Медича.

Состояние бойца: Мактыбек чаще всего ищет борьбу, но в последних боях показал, что может драться и в стойке.

Главный минус — неумение распределять силы на весь бой. Оролбай ярко начинает, но уже к середине встречи сдает обороты.

Статистика для ставок

Кертис проиграл 2 из трех последних боев

Оролбай выиграл 4 раза в пяти последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Мактыбеку Оролбаю. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Криса Кертиса предлагают сделать ставку за 3.66.

Прогноз: Кертис постарается держать дистанцию и не давать визави проходить в ноги. Однако избегать борьбы все 15 минут не выйдет. Рано или поздно американец окажется на настиле, что позволит Оролбаю набрать нужное количество очков для победы за счет контроля.

2.15 Победа Мактыбека Оролбая по очкам

Ставка: Победа Мактыбека Оролбая по очкам за 2.15.