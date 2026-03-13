В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Криса Кертиса и Мактыбека Оролбая в полусреднем весе. Начало — 02:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Кертис — Оролбай с коэффициентом для ставки за 2.15.
Крис Кертис
Турнирное положение: Крис Кертис не входит в рейтинг полусреднего веса, хотя еще недавно боролся за место топ-15 в категории до 84 кг. 38-летний американец провел 44 боя в карьере, но в последние годы чередует победы с поражениями.
Последние бои: Крис выиграл последний бой у Макса Гриффина в июле 2025-го решением судей. В январе того же года проиграл нокаутом Роману Копылову на последних секундах третьего раунда. Кертис вел по очкам, но пропустил под конец хай-кик. В 2024-м уступал Брендану Аллену решением и побеждал Марка-Андре Баррио.
Состояние бойца: Кертис всегда был крепким ударником, который хорошо сокращает дистанцию и неплохо контратакует. Он не проигрывает в одни ворота, но возраст сказывается: в последних боях Крис пропускал в концовках слишком много.
Мактыбек Оролбай
Турнирное положение: Мактыбек Оролбай пока вне рейтинга, но идет на серии из двух досрочных побед и приближается к топ-15. 28-летний боец из Кыргызстана постепенно набирает ход, показывая все более яркие выступления.
Последние бои: Оролбай выиграл два последних боя досрочно. В ноябре он нокаутировал Джека Херманссона в первом раунде. До этого в июне 2025-го задушил Тофика Мусаева. В 2024-м проигрывал раздельным решением Матеушу Ребецки и побеждал Элвеса Бреннера в легком весе. Чуть ранее задушил Уроша Медича.
Состояние бойца: Мактыбек чаще всего ищет борьбу, но в последних боях показал, что может драться и в стойке.
Главный минус — неумение распределять силы на весь бой. Оролбай ярко начинает, но уже к середине встречи сдает обороты.
Статистика для ставок
- Кертис проиграл 2 из трех последних боев
- Оролбай выиграл 4 раза в пяти последних встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Мактыбеку Оролбаю. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Криса Кертиса предлагают сделать ставку за 3.66.
Прогноз: Кертис постарается держать дистанцию и не давать визави проходить в ноги. Однако избегать борьбы все 15 минут не выйдет. Рано или поздно американец окажется на настиле, что позволит Оролбаю набрать нужное количество очков для победы за счет контроля.
Ставка: Победа Мактыбека Оролбая по очкам за 2.15.