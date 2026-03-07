В рамках турнира UFC 326 8 марта в Лас-Вегасе состоится реванш Грегори Родригеса и Бруно Феррейры в среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Родригес — Феррейра с коэффициентом для ставки за 1.69.

Грегори Родригес

Турнирное положение: Грегори Родригес 13-й номер рейтинга среднего дивизиона. Бразилец находится на подъеме и пытается закрепиться в топ-15 после серии побед.

Последние бои: «Робокоп» в ноябре 2025-го перебил Романа Копылова, до этого нокаутировал Джека Херманссона в первом раунде. В 2024-м Родригес побеждал Кристиана Данкана и Брэда Тавареса. Также было поражение от Джареда Каннонира нокаутом.

Состояние бойца: Родригес обладает нокаутирующей мощью в обеих руках. В последних боях заметно прибавил физически и вырос в плане тактической зрелости. Но слабая защита и склонность пропускать в разменах делают Грегори уязвимым.

Бруно Феррейра

Турнирное положение: Бруно Феррейра занимает 15-ю строчку в рейтинге. Идет на серии из трех побед и рвется в элиту дивизиона.

Последние бои: Феррейра выиграл три последних боя подряд. В декабре 2025-го он одолел решением Марвина Веттори, до этого задушил Джексона МакВея и Армена Петросяна. В 2023-м у него было поражение от Абуса Магомедова.

Состояние бойца: Бруно универсальный боец, способный финишировать оппонента и в стойке, и в партере. Феррейра хорошо работает в клинче, умело бьет по корпусу.

Традиционно задает высокий темп, обескураживая оппонента в начале встречи.

Статистика для ставок

Родригес выиграл 4 из пяти последних боев

Феррейра 4 из шести предыдущих встреч досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом реванше букмекеры отдают предпочтение Грегори Родригесу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52, тогда как на успех Бруно Феррейры предлагают сделать ставку за 2.60.

Прогноз: Оба бойца обладают высоким нокаутирующим потенциалом и редко доводят поединки до решений. Феррейра попытается повторить успех, но и Родригес явно не станет отсиживаться в пассивной защите. Долго это противостояние не продлится.

Ставка: Тотал раундов меньше 2,5 за 1.69.