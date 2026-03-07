В рамках турнира UFC 326 8 марта в Лас-Вегасе состоится реванш Грегори Родригеса и Бруно Феррейры в среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Родригес — Феррейра с коэффициентом для ставки за 1.69.
Грегори Родригес
Турнирное положение: Грегори Родригес 13-й номер рейтинга среднего дивизиона. Бразилец находится на подъеме и пытается закрепиться в топ-15 после серии побед.
Последние бои: «Робокоп» в ноябре 2025-го перебил Романа Копылова, до этого нокаутировал Джека Херманссона в первом раунде. В 2024-м Родригес побеждал Кристиана Данкана и Брэда Тавареса. Также было поражение от Джареда Каннонира нокаутом.
Состояние бойца: Родригес обладает нокаутирующей мощью в обеих руках. В последних боях заметно прибавил физически и вырос в плане тактической зрелости. Но слабая защита и склонность пропускать в разменах делают Грегори уязвимым.
Бруно Феррейра
Турнирное положение: Бруно Феррейра занимает 15-ю строчку в рейтинге. Идет на серии из трех побед и рвется в элиту дивизиона.
Последние бои: Феррейра выиграл три последних боя подряд. В декабре 2025-го он одолел решением Марвина Веттори, до этого задушил Джексона МакВея и Армена Петросяна. В 2023-м у него было поражение от Абуса Магомедова.
Состояние бойца: Бруно универсальный боец, способный финишировать оппонента и в стойке, и в партере. Феррейра хорошо работает в клинче, умело бьет по корпусу.
Традиционно задает высокий темп, обескураживая оппонента в начале встречи.
Статистика для ставок
- Родригес выиграл 4 из пяти последних боев
- Феррейра 4 из шести предыдущих встреч досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом реванше букмекеры отдают предпочтение Грегори Родригесу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52, тогда как на успех Бруно Феррейры предлагают сделать ставку за 2.60.
Прогноз: Оба бойца обладают высоким нокаутирующим потенциалом и редко доводят поединки до решений. Феррейра попытается повторить успех, но и Родригес явно не станет отсиживаться в пассивной защите. Долго это противостояние не продлится.
Ставка: Тотал раундов меньше 2,5 за 1.69.