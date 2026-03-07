В рамках турнира UFC 326 8 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Роба Фонта и Рауля Росаса в легчайшем весе. Начало — 07:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Фонт — Росас с коэффициентом для ставки за 1.78.

Роб Фонт

Турнирное положение: Роб Фонт 13-й номер рейтинга легчайшего дивизиона, 38-летний ветеран, карьера которого неумолимо движется к закату.

Последние бои: Роб в сентябре 2025-го он уступил решением Давиду Мартинесу, до этого победил Джина Мацумото и Кайлера Филлипса. В 2023-м проигрывал Дейвисону Фигередо и Кори Сэндхагену. Последняя яркая победа Фонта была нокаутом над Эдрианом Янезом в апреле 2023-го.

Состояние бойца: Фонт крепкий ударник с хорошей боксерской школой и отличной стойкостью. Главные минусы — возраст в 38 лет, потеря скорости и посредственная защита от борьбы. В последних боях он выглядел так, будто выступает по инерции, без былой искры и агрессии.

Рауль Росас

Турнирное положение: Рауль Росас 21-летний мексиканский проспект. Ворвался в UFC через шоу Contender Series и сразу стал одним из самых обсуждаемых молодых бойцов.

Последние бои: Рауль идет на серии из четырех побед подряд. В марте 2025-го он одолел решением Винса Моралеса, до этого победил Аори Кюиленга и задушил Рики Турсиоса. В активе также быстрый нокаут против Терренса Митчелла. Единственное поражение в карьере у Росаса было от Кристиана Родригеса в 2023-м.

Состояние бойца: Рауль базовый грэпплер. Он молод, голоден и заряжен на победу. В стойке может конкурировать с опытными ударниками, а на земле доминирует за счет базы борьбы и БЖЖ.

Статистика для ставок

Фонт проиграл 3 из шести последних боев

Росас выиграл 4 боя подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Раулю Росасу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45, тогда как на успех Роба Фонта предлагают сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Классическое противостояние опыта и молодости. Фонт угасает, Росас горит и рвется в топ-15. Мексиканец будет давить, переводить бой в другую плоскость и контролировать ветерана в партере. Пассивной борьбы Раулю вполне хватит, чтобы забрать победу.

Ставка: Победа Рауля Росаса по очкам за 1.78.