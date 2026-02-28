В рамках турнира UFC Fight Night 268 1 марта в Мехико состоится поединок Айлин Перез и Мэйси Чиассон в женском легчайшем весе. Начало — 03:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Перез — Чиассон с коэффициентом для ставки за 2.14.

Айлин Перез

Турнирное положение: Айлин Перез седьмой номер рейтинга женского легчайшего дивизиона. Представительница Аргентины идет на внушительной победной серии. Она уже вплотную приблизилась к титульной гонке.

Последние бои: Айлин выиграла 4 последних боя. В январе 2025-го она одолела решением Кэрол Росу, задушила Дарью Железнякову в первом раунде и переиграла Джоселин Эдвардс по очкам. Чуть ранее Перез победила удушающим приемом Пэнни Кианзад. Единственное поражение в UFC было от Ирен Алданы в 2022-м.

Состояние бойца: Перез универсальный боец с вязкой борьбой и опасным партером. Она агрессивна, умело переводит и контролирует соперниц на земле. В последних боях заметно прибавила в ударке. Но ей не хватает опыта пятираундовых боев против элитных ударниц. Кардио, порой, подводит латиноамериканку.

Мэйси Чиассон

Турнирное положение: Мэйси Чиассон сейчас восьмой номер рейтинга и уже полноценный ветеран дивизиона с огромным опытом. В прошлом была победительницей The Ultimate Fighter.

Последние бои: Чиассон проиграла два из трех последних боев. В октябре 2025-го она уступила решением Яне Сантос, а до этого проиграла Кетлен Виейре. Победа на данном отрезке лишь одна, техническим нокаутом в противостоянии с Майрой Буэно Силвой в июне 2024-го. Всего в активе Мэйси 10 побед и 5 поражений.

Состояние бойца: Чиассон самый высокий представитель женского легчайшего дивизиона (рост 180 см). Она умело использует свои габариты, работает на дальней дистанции и неплохо защищается. Но приходится расплачиваться низкой скоростью.

В последних боях Чиассон стала больше пропускать и хуже восстанавливаться после пропущенных ударов.

Статистика для ставок

Перез выиграла 4 боя подряд

Чиассон проиграла 2 из трех последних боев, оба раза решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Айлин Перез. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.52, тогда как на успех Мэйси Чиассон предлагают сделать ставку за 2.60.

Прогноз: Перез моложе, быстрее и находится на подъеме. Представительница Аргентины будет давить в клинче и переводить соперницу. Ближе к концу встречи Чиассон начнет уставать и пропускать еще больше. До досрочного финиша вряд ли дойдет, но Перез уверенно выиграет по очкам.

Ставка: Победа Айлин Перез по очкам за 2.14.