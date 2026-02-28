В рамках турнира UFC Fight Night 268 1 марта в Мехико состоится поединок Брэндона Морено и Лонэ Каваны в наилегчайшем весе. Начало — 06:40 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Морено — Кавана с коэффициентом для ставки за 2.30.

Брэндон Морено

Турнирное положение: Морено пятый номер рейтинга наилегчайшего дивизиона, бывший чемпион UFC и главная звезда мексиканского ММА. Для него этот бой — точка невозврата: после поражения в декабре каждое следующее может вычеркнуть Брэндона из числа претендентов на пояс.

Последние бои: Экс-чемпион проиграл два из трех последних боев. В декабре 2025-го Морено уступил техническим нокаутом Татсуро Таире, до этого победил решением Стива Эрцега и Амира Альбази. В 2024-м проиграл Брендону Ройвалу и Александре Пантоже. Всего в активе Морено 23 победы, 9 поражений и 2 ничьи.

Состояние бойца: Морено универсальный боец с отличной базой джиу-джитсу и техничным боксом. Он подвижен, обладает огромным опытом пятираундовых сражений и умеет затягивать соперников в глубокие воды. Однако защита от тейкдаунов дает сбои, а в последних боях мексиканец стал чаще пропускать и терять концентрацию.

Лонэ Кавана

Турнирное положение: Лонэ Кавана накануне ивента в Мехико — 15-й номер рейтинга наилегчайшего веса. Британец получил шанс в битве с топом, заменив травмированного Асу Алмабаева, и теперь попытается ворваться в элиту дивизиона.

Последние бои: Кавана проиграл последний бой Чарльзу Джонсону нокаутом в августе 2025-го. До этого победил решением Фелипе дос Сантоса и Хосе Очоа, а на Contender Series нокаутировал Ан Хо в первом раунде. Всего в активе 9 побед и одно поражение.

Состояние бойца: Лонэ яркий ударник с молниеносной реакцией и нокаутирующей мощью, редкой для наилегчайшего веса. Он умеет работать серийно и заканчивать бои одним ударом.

Впрочем, недавнее поражение нокаутом вызывает вопросы к способности держать удар под жестким прессингом. Опыта против топов у Каваны практически нет.

Статистика для ставок

4 из пяти последних боев Морено дошли до решения судей

Кавана проиграл лишь однажды за 10 боев в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом Брэндона Морено. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как на успех Лонэ Каваны предлагают сделать ставку за 2.97.

Прогноз: Кавана опасен в стартовых раундах, но хватит ли его надолго? Морено умеет затягивать, выматывать и наказывать в поздних отрезках. Для проспекта это гигантский скачок в уровне, и, скорее всего, преждевременный. Мексиканец переживет первый натиск, включит давление и поймает уставшего соперника на ошибке. В родных стенах Морено будет предельно мотивирован.

Ставка: Победа Брэндона Морено нокаутом за 2.30.