В рамках турнира UFC Fight Night 267 22 февраля в Хьюстоне состоится поединок Шона Стрикленда и Энтони Эрнандеса в среднем весе. Начало — 08:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Стрикленд — Эрнандес с коэффициентом для ставки за 3.20.
Шон Стрикленд
Турнирное положение: Шон Стрикленд третий номер рейтинга среднего дивизиона, бывший чемпион UFC. Американец потерял пояс в позапрошлом году и теперь пытается вернуться в титульную гонку.
Последние бои: Стрикленд подходит к бою после поражения единогласным решением от Дю Плесси в феврале 2025 года. До этого он победил Пауло Косту решением и уступил тому же Дю Плесси в первом бою. В 2023-м он сенсационно переиграл Исраэля Адесанью и завоевал пояс.
Состояние бойца: Шон уникальный ударник с максимально неудобной стойкой, постоянным прессингом и точными короткими комбинациями. Его стиль построен на давлении и большом объеме выбрасываемых ударов. Главная проблема Стрикленда его статичность и предсказуемость. Свежие и взрывные соперники успешно пользуются шаблонностью стиля «Тарзана».
Энтони Эрнандес
Турнирное положение: Энтони Эрнандес четвертый номер рейтинга, главное открытие дивизиона за последние два года.
Последние бои: Эрнандес выиграл 8 боев подряд. В августе 2025-го он задушил Романа Долидзе, до этого переиграл Брендана Аллена, финишировал Мишеля Перейру и Романа Копылова. Энтони, штампуя победы над крепкими середняками и представителями топ-10, уже и сам дорос до элиты.
Состояние бойца: Энтони универсальный боец с чемпионским характером. Он опасен в стойке, но главное оружие — борьба и джиу-джитсу. Эрнандес может за секунду переключиться с рубки на вязкий партер.
Выносливости хватает на все пять раундов.
Статистика для ставок
- Последние 4 боя Стрикленда дошли до решения
- Эрнандес выиграл 8 боев подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Энтони Эрнандесу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Шона Стрикленда предлагают сделать ставку за 3.20.
Прогноз: Эрнандес явно потратит много сил на попытки перевести Стрикленда. Но Шона повалить вниз и удержать в партере непросто — тот же Дю Плесси не смог. В защите в стойке у Энтони колоссальные дыры, и, если Стрикленд попадет, это может стать решающим фактором. Экс-чемпион способен серьезно пошатнуть оппонента и напомнить о себе.
Ставка: Победа Шона Стрикленда за 3.20.