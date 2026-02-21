В рамках турнира по профессиональному боксу 22 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок Гэри Антуана Расселла и Энди Хираоки за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Расселл — Хираока с коэффициентом для ставки за 1.70.

Гэри Антуан Расселл

Турнирное положение: Гэри Антуан Расселл действующий чемпион WBA в первом полусреднем весе, представитель знаменитой боксерской династии. Младший брат экс-чемпиона Гэри Расселла-младшего проводит первую защиту своего титула.

Последние бои: Расселл завоевал пояс в марте 2025-го, победив единогласным решением Хосе Валенсуэлу. До этого у него было единственное поражение в карьере раздельным вердиктом от Альберто Пуэльо в бою за временный титул WBC. Всего в активе Рассела 18 побед, 17 из них нокаутом.

Состояние бойца: Гэри Антуан мощный панчер с ударной мощью в обеих руках. 17 нокаутов при 18-ти победах говорят сами за себя. При этом технический арсенал не ограничивается одним ударом: Рассел хорошо двигается, работает сериями и умело использует джеб. Правда, поражение от Пуэльо показало уязвимость к техничным и подвижным соперникам.

Энди Хираока

Турнирное положение: Энди Хираока непобежденный японский проспект, бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе. Уже несколько лет он тренируется в США и считается одним из самых перспективных боксеров Азии.

Последние бои: Хираока идет на серии из 24 побед подряд, 19 из них нокаутом. В сентябре 2024-го он эффектно забил Исмаэля Барросо, отправив того в нокдаун трижды и выиграв техническим нокаутом в девятом раунде. До этого Энди Хираока набил серию побед над крепкими середняками в Японии и США. В активе также победы над Мин Хо Чжуном, Элвином Лагумбеем и Криштиану Аоки.

Состояние бойца: Энди разносторонний боксер с не менее внушительной ударной мощью, чем у соперника. Хираока одинаково опасен на ближней и средней дистанции, умеет работать по корпусу и взрываться многоударными сериями.

Однако ему явно не хватает опыта боев с элитными соперниками, хотя победа над Барросо частично закрыла этот вопрос.

Статистика для ставок

Расселл 17 из 18 побед одержал нокаутом

Хираока выиграл 24 боя подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом чемпионском поединке букмекеры отдают предпочтение Гэри Антуану Расселлу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.43, тогда как на успех Энди Хираоки предлагают сделать ставку за 3.05.

Прогноз: Расселл попытается взять свое за счет мощи и агрессии с первых секунд. Хираока техничнее, терпеливее и не ломается под давлением. Японец выдержит стартовый натиск, начнет перерабатывать чемпиона на средней дистанции и забирать раунды за счет активности. Расселл будет искать один удар, но против такого подвижного соперника это вряд ли сработает. Бой растянется на всю дистанцию, и судьям придется считать очки.

Ставка: Полный бой за 1.70.