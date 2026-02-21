В рамках турнира по профессиональному боксу 22 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок Марио Барриоса и Райана Гарсии за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Барриос — Гарсия с коэффициентом для ставки за 1.85.

Марио Барриос

Турнирное положение: Марио Барриос действующий чемпион WBC в полусреднем весе, бывший обладатель пояса WBA. Американец завоевал титул в 2024-м и с тех пор провел две защиты.

Последние бои: Барриос последние два боя свел вничью. В июле 2025-го он разделил ринг с легендарным Мэнни Пакьяо. Сам бой получился тактическим, с большим количеством перемещений и минимумом агрессии. До этого была ничья с Абелем Рамосом. Всего в активе 29 побед, 2 поражения и 2 ничьи, 18 побед нокаутом.

Состояние бойца: Марио техничный боксер с акцентом на джеб, контроль дистанции и работу вторым номером. Барриос умеет держать соперника на расстоянии, хорошо двигается и не лезет в размены без необходимости. Главные плюсы — дисциплина, опыт и умение адаптироваться по ходу боя. Минусы — не самая выдающаяся ударная мощь и склонность к пассивности в равных боях.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Райан Гарсия

Турнирное положение: Райан Гарсия бывший временный чемпион WBC в легком весе и одна из самых медийных фигур бокса. После череды скандалов, проваленных допинг-тестов и невнятных выступлений пытается вернуться на победный путь.

Последние бои: Райан проиграл последний бой Роландо Ромеро в мае 2025-го, да еще и побывал в нокдауне. До этого был скандальный поединок с Девином Хейни, где он доминировал, трижды ронял соперника на настил, но победный результат отменили из-за проваленного допинга. В 2023-м Гарсия нокаутировал Оскара Дуарте и проиграл досрочно Джервонте Дэвису.

Состояние бойца: Гарсия быстрый, взрывной левша с хлестким левым боковым. Он умеет заканчивать бои одним ударом (20 нокаутов в 24 победах). Зато с дисциплиной большие проблемы.

После поражения от Дэвиса он будто сломался: провалы на взвешивании, допинг, нокдаун от Ромеро.

Статистика для ставок

Барриос последние 2 боя завершил вничью, оба решением

Гарсия лишь раз победил в четырех последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Райану Гарсии. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как на успех Марио Барриоса предлагают сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Букмекеры верят в Гарсию, но последние бои говорят об обратном. Райан уже не тот взрывной нокаутер, который сносил всех на своем пути. Провал с Ромеро, допинговый скандал и ментальные проблемы — плохой набор перед боем с чемпионом. Барриос скучный, но надежный. Он переживет стартовый натиск, будет работать джебом и держать дистанцию. Ближе к экватору Гарсия начнет уставать и ошибаться. Нокаута не будет, чемпион дожмет за счет тактики и опыта.

1.85 Полный бой Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на бой Барриос — Гарсия позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Полный бой за 1.85.