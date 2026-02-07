В рамках турнира UFC Vegas 113 8 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок Жаилтона Алмейды и Ризвана Куниева в тяжелом весе. Начало — 06:30 (мск).

Жаилтон Алмейда

Турнирное положение: Жаилтон Алмейда шестой номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC.  Бразилец оказался в сложной ситуации после двух поражений в трех последних боях и теперь вынужден реабилитироваться.

Последние бои: Жаилтон подходит к этому бою после поражения раздельным решением от Александра Волкова в октябре 2025 года.  До этого он одержал эффектную победу нокаутом в первом раунде над Сергеем Спиваком, но ранее Алмейда был нокаутирован Кертисом Блэйдсом.  За последние 5 боев у него 3 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: «Маладиньо» один из самых опасных грэпплеров во всем UFC.  Он умеет быстро сбивать соперников и заканчивать бои на земле.  Однако его ударная техника и выносливость вызывают вопросы, особенно в поздних раундах.  После критики за пассивный контроль в бою с Волковым ему нужно показать более агрессивную игру.

Ризван Куниев

Турнирное положение: Ризван Куниев вчерашний дебютант UFC, заслуживший контракт через Contender Series.  Ранее россиянин успешно дрался в PFL.

Последние бои: Куниев подходит к бою после поражения раздельным решением судей от Кертиса Блэйдса в июне 2025 года в своем дебюте в UFC.  До этого он впечатляюще нокаутировал в первом раунде Уго Кунью на Contender Series, что и принесло ему контракт.  В активе россиянина 13 побед при трех поражениях и одной ничьей.

Состояние бойца: Ризван мощный и агрессивный боец с хорошими антропометрическими данными и поставленным нокаутирующим ударом. Куниев предпочитает вести бой в стойке, используя свою физическую силу.

Однако борьба и защита от тейкдаунов пока не дотягивают до элитного уровня, что и показал бой с Блэйдсом.

Статистика для ставок

  • 21 из 22 побед Алмейды были досрочными, 13 из них сабмишном
  • Куниев проиграл только один из последних четырех боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеров видят фаворитом Жаилтона Алмейду.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, тогда как на успех Ризвана Куниева предлагают сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Алмейда, проигравший два из трех последних боев, будет предельно мотивирован и опасен.  Он не станет обмениваться с россиянином в стойке, где тот имеет шансы на нокаут, а сразу попытается перевести бой в партер.  Оглядываясь на бой Куниева с Блэйдсом, эта тактика явно сработает.  На земле разница в классе слишком велика.

Ставка: Победа Жаилтона Алмейды за 1.65.