Гвоздик докажет, что возраст всего лишь цифра

В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 2 февраля пройдет поединок Александра Гвоздика и Радивое Калайджича в полутяжелом весе. Начало — 03:30 (мск).

Александр Гвоздик

Турнирное положение: Александр Гвоздик бывший чемпион мира по версии WBC. После возобновления карьеры украинец вновь претендует на место в элите и проводит очередной рейтинговый бой.

Последние бои: После возвращения в 2023 году Гвоздик одержал три победы подряд, две из них досрочно над Ричардом Болотником и Исааком Родригесом. Однако в июне 2024 года он уступил единогласным решением судей Дэвиду Бенавидесу в бою за временный титул WBC. В своем последнем поединке в апреле 2025 года уверенно нокаутировал Энтони Холлоуэя.

Состояние бойца: Гвоздик боксер с высочайшим интеллектом. С возрастом он стал более расчетливым и менее агрессивным, предпочитая выверенную тактику. Главный вопрос — физические кондиции и способность выдерживать высокий темп на протяжении всех раундов против прессинга.

Радивое Калайджич

Турнирное положение: Радивое Калайджич опытный ветеран и середняк полутяжелого дивизиона, а также бывший претендент на титул IBF.

Последние бои: Радивое подходит к бою после череды сложных поединков. В августе 2024 года он проиграл единогласным решением судей перспективному кубинцу Дэвиду Моррелю в бою за вакантный титул WBA. До этого Калайджич одержал две победы подряд досрочно, нокаутировав Салливана Барреру и Майкла Эллисона. Еще одно ключевое поражение в карьере потерпел нокаутом от Артура Бетербиева в 2019 году.

Состояние бойца: Калайджич типичный середняк с хорошим опытом, но без выдающихся навыков. Он обладает нокаутирующим ударом, что делает его опасным в любой момент боя, однако его технический арсенал ограничен.

Радивое часто проигрывал более быстрым и техничным боксерам, которые не позволяли ему навязать силовой бокс вблизи.

Статистика для ставок

Гвоздик на отрезке в 5 боев одержал 4 победы

Калайджич проиграл все 3 боя в карьере против оппонентов из топ-5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров видят фаворитом Александра Гвоздика. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, тогда как на успех Радивое Калайджича предлагают сделать ставку за 5.50.

Прогноз: У Калайджича есть шанс только в случае, если он сумеет загнать Гвоздика к канатам и навязать силовой размен, но глядя на дисциплину, класс и опыт Александра, это маловероятно. Гвоздик будет с течением времени методично набирать очки, избегая ненужного риска.

Ставка: Победа Александра Гвоздика по очкам за 1.75.