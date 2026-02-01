В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 2 февраля пройдет поединок Александра Гвоздика и Радивое Калайджича в полутяжелом весе. Начало — 03:30 (мск).
Александр Гвоздик
Турнирное положение: Александр Гвоздик бывший чемпион мира по версии WBC. После возобновления карьеры украинец вновь претендует на место в элите и проводит очередной рейтинговый бой.
Последние бои: После возвращения в 2023 году Гвоздик одержал три победы подряд, две из них досрочно над Ричардом Болотником и Исааком Родригесом. Однако в июне 2024 года он уступил единогласным решением судей Дэвиду Бенавидесу в бою за временный титул WBC. В своем последнем поединке в апреле 2025 года уверенно нокаутировал Энтони Холлоуэя.
Состояние бойца: Гвоздик боксер с высочайшим интеллектом. С возрастом он стал более расчетливым и менее агрессивным, предпочитая выверенную тактику. Главный вопрос — физические кондиции и способность выдерживать высокий темп на протяжении всех раундов против прессинга.
Радивое Калайджич
Турнирное положение: Радивое Калайджич опытный ветеран и середняк полутяжелого дивизиона, а также бывший претендент на титул IBF.
Последние бои: Радивое подходит к бою после череды сложных поединков. В августе 2024 года он проиграл единогласным решением судей перспективному кубинцу Дэвиду Моррелю в бою за вакантный титул WBA. До этого Калайджич одержал две победы подряд досрочно, нокаутировав Салливана Барреру и Майкла Эллисона. Еще одно ключевое поражение в карьере потерпел нокаутом от Артура Бетербиева в 2019 году.
Состояние бойца: Калайджич типичный середняк с хорошим опытом, но без выдающихся навыков. Он обладает нокаутирующим ударом, что делает его опасным в любой момент боя, однако его технический арсенал ограничен.
Радивое часто проигрывал более быстрым и техничным боксерам, которые не позволяли ему навязать силовой бокс вблизи.
Статистика для ставок
- Гвоздик на отрезке в 5 боев одержал 4 победы
- Калайджич проиграл все 3 боя в карьере против оппонентов из топ-5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров видят фаворитом Александра Гвоздика. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, тогда как на успех Радивое Калайджича предлагают сделать ставку за 5.50.
Прогноз: У Калайджича есть шанс только в случае, если он сумеет загнать Гвоздика к канатам и навязать силовой размен, но глядя на дисциплину, класс и опыт Александра, это маловероятно. Гвоздик будет с течением времени методично набирать очки, избегая ненужного риска.
Ставка: Победа Александра Гвоздика по очкам за 1.75.