В рамках турнира UFC Vegas 112 14 декабря пройдет поединок Ярослава Амосова и Нила Мэгни в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск).

Ярослав Амосов

Турнирное положение: Амосов ранее был чемпионом Bellator в полусреднем весе, а теперь дебютирует в UFC. Украинский боец выиграл в карьере 28 раз при лишь одном поражении.

Последние бои: Ярослав выиграл 4 из пяти предыдущих поединков. В последнем бою он сабмишном одолел Кертиса Миллендера. До этого Амосов потерпел поражение нокаутом от Джейсона Джексона в титульном бою. До потери пояса побеждал Логана Сторли и Дугласа Лиму — элитных полусредневесов Bellator.

Состояние бойца: Амосов борец высочайшего класса с феноменальным контролем в партере и у сетки. Его стиль построен на изматывающем давлении в клинче и последующих переводах на настил. Однако ударная техника развита слабо, и он может испытывать проблемы в стойке. Дебют в UFC после долгого перерыва добавляет неопределенности.

Нил Мэгни

Турнирное положение: Мэгни опытнейший ветеран UFC, который провел в промоушене рекордные для дивизиона 34 боя. Несмотря на возраст в 38 лет, американец продолжает с переменным успехом драться с топовыми соперниками и проспектами, хотя и находится за пределами рейтинга.

Последние бои: За последние 5 поединков у Мэгни 2 победы и 3 поражения. В предыдущем бою он одолел сабмишном Джейка Мэттьюса, а также нокаутировал Элизеу Залески. Но до этого были досрочные поражения от Карлоса Пратеса и Майкла Моралеса уже в первом раунде.

Состояние бойца: Мэгни использует свое главное оружие — огромный для дивизиона рост и размах рук (191 и 203 см). С возрастом его скорость и защита от тейкдаунов снизились, что делает его уязвимым для борцов.

Однако его опыт нельзя недооценивать. Уже не раз Мэгни переворачивал самые безнадежные бои в свою пользу. Мэллот и Мэттьюз, уступившие на последних секундах, не дадут соврать.

Статистика для ставок

Амосов проиграл только один раз в 29-ти боях

Мэгни проиграл 3 из пяти последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят явным фаворитом Ярослава Амосова. На его победу можно поставить за 1.22, тогда как на успех Нила Мэгни предлагают сделать ставку за 4.50.

Прогноз: Амосов моложе, сильнее, быстрее, но это не гарантирует ему побед. Ключевым станет вопрос: сможет ли 38-летний ветеран противостоять тейкдаунам и давлению? Статистика наглядно говорит «да». У Мэгни есть опыт побед и над борцами (Мэттьюз и Мэллот), и над базовыми ударниками. Да и удивить его чем-то довольно сложно. Ярослав ментально сломался в бою с Джексоном, когда у него перестала работать борьба. В бою с Мэгни произойдет тоже самое.

4.50 Победа Нила Мэгни за 4.50 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.50 на бой Амосов — Мэгни принесёт чистый выигрыш 3500₽, общая выплата — 4500₽

Ставка: Победа Нила Мэгни за 4.50.