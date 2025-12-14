В рамках турнира UFC Vegas 112 14 декабря пройдет поединок Ярослава Амосова и Нила Мэгни в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск).

Ярослав Амосов

Турнирное положение: Амосов ранее был чемпионом Bellator в полусреднем весе, а теперь дебютирует в UFC.  Украинский боец выиграл в карьере 28 раз при лишь одном поражении.

Последние бои: Ярослав выиграл 4 из пяти предыдущих поединков.  В последнем бою он сабмишном одолел Кертиса Миллендера.  До этого Амосов потерпел поражение нокаутом от Джейсона Джексона в титульном бою.  До потери пояса побеждал Логана Сторли и Дугласа Лиму — элитных полусредневесов Bellator.

Состояние бойца: Амосов борец высочайшего класса с феноменальным контролем в партере и у сетки.  Его стиль построен на изматывающем давлении в клинче и последующих переводах на настил.  Однако ударная техника развита слабо, и он может испытывать проблемы в стойке.  Дебют в UFC после долгого перерыва добавляет неопределенности.

Нил Мэгни

Турнирное положение: Мэгни опытнейший ветеран UFC, который провел в промоушене рекордные для дивизиона 34 боя.  Несмотря на возраст в 38 лет, американец продолжает с переменным успехом драться с топовыми соперниками и проспектами, хотя и находится за пределами рейтинга.

Последние бои: За последние 5 поединков у Мэгни 2 победы и 3 поражения.  В предыдущем бою он одолел сабмишном Джейка Мэттьюса, а также нокаутировал Элизеу Залески.  Но до этого были досрочные поражения от Карлоса Пратеса и Майкла Моралеса уже в первом раунде.

Состояние бойца: Мэгни использует свое главное оружие — огромный для дивизиона рост и размах рук (191 и 203 см).  С возрастом его скорость и защита от тейкдаунов снизились, что делает его уязвимым для борцов.

Однако его опыт нельзя недооценивать.  Уже не раз Мэгни переворачивал самые безнадежные бои в свою пользу.  Мэллот и Мэттьюз, уступившие на последних секундах, не дадут соврать.

Статистика для ставок

  • Амосов проиграл только один раз в 29-ти боях
  • Мэгни проиграл 3 из пяти последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят явным фаворитом Ярослава Амосова.  На его победу можно поставить за 1.22, тогда как на успех Нила Мэгни предлагают сделать ставку за 4.50.

Прогноз: Амосов моложе, сильнее, быстрее, но это не гарантирует ему побед.  Ключевым станет вопрос: сможет ли 38-летний ветеран противостоять тейкдаунам и давлению?  Статистика наглядно говорит «да».  У Мэгни есть опыт побед и над борцами (Мэттьюз и Мэллот), и над базовыми ударниками.  Да и удивить его чем-то довольно сложно.  Ярослав ментально сломался в бою с Джексоном, когда у него перестала работать борьба.  В бою с Мэгни произойдет тоже самое.

Ставка: Победа Нила Мэгни за 4.50.