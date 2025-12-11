В рамках боксерского вечера в Дубае 12 декабря пройдет титульный поединок Мурата Гассиева и Кубрата Пулева в тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск).

Мурат Гассиев

Турнирное положение: Гассиев ранее был чемпионом мира в 1-м тяжелом весе по двум версиям.  С течением времени Мурат поднялся выше.  Российский боксер сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге WBA.

Последние бои: Гассиев выиграл 4 из пяти предыдущих поединков.  В последних боях он досрочно победил Джеремайю Милтона и Кема Юнгквиста.  Единственное поражение на этом отрезке было раздельным решением от Отто Валлина в 2023 году.

Состояние бойца: Мурат ярко выраженный нокаутер с хорошими таймингами.  Его коронные боковые удары представляют серьезную угрозу для любого тяжеловеса.  В последнее время Гассиев стал более дисциплинированным в защите и лучше распределяет силы на всю дистанцию.

Кубрат Пулев

Турнирное положение: Пулев действующий обладатель регулярного пояса WBA в тяжелом весе.  Болгарский ветеран завоевал титул в прошлом году и теперь проводит первую защиту.

Последние бои: Болгарин выиграл 4 из пяти предыдущих поединков.  В последнем бою Пулев одолел по очкам Мануэля Чарра и завоевал титул WBA.  До этого были победы над Игорем Шевадзуцким и Андреем Вавжиком и поражение от Дерека Чисоры.

Состояние бойца: Пулев опытный и техничный боксер.  Грамотно работает джебом, меняет стойки, часто бьет короткие хуки по корпусу.  Однако в возрасте 44 лет его скорость и выносливость заметно снизились.

Против молодых и мощных соперников ему становится все сложнее.  А последние победы были добыты либо против таких же ветеранов, либо против малоизвестных бойцов уровнем ниже среднего.

Статистика для ставок

  • Гассиев выиграл 3 последних боя
  • Пулев выиграл 4 из пяти предыдущих поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом титульном поединке букмекеры видят явным фаворитом Мурата Гассиева.  На его победу можно поставить за 1.20, тогда как на успех Кубрата Пулева предлагают сделать ставку за 4.80.

Прогноз: Гассиев начнет оказывать давление на Пулева с первых раундов.  Чемпион постарается грамотно держать россиянина на дальней дистанции и работать джебом, но возраст в 44 года и снижение скорости сыграет против него.  Гассиев будет постепенно наращивать преимущество, и его мощные боковые удары рано или поздно найдут цель.

Ставка: Тотал меньше 9.5 за 1.90.