В рамках боксерского вечера в Дубае 12 декабря пройдет титульный поединок Мурата Гассиева и Кубрата Пулева в тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск).
Мурат Гассиев
Турнирное положение: Гассиев ранее был чемпионом мира в 1-м тяжелом весе по двум версиям. С течением времени Мурат поднялся выше. Российский боксер сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге WBA.
Последние бои: Гассиев выиграл 4 из пяти предыдущих поединков. В последних боях он досрочно победил Джеремайю Милтона и Кема Юнгквиста. Единственное поражение на этом отрезке было раздельным решением от Отто Валлина в 2023 году.
Состояние бойца: Мурат ярко выраженный нокаутер с хорошими таймингами. Его коронные боковые удары представляют серьезную угрозу для любого тяжеловеса. В последнее время Гассиев стал более дисциплинированным в защите и лучше распределяет силы на всю дистанцию.
Кубрат Пулев
Турнирное положение: Пулев действующий обладатель регулярного пояса WBA в тяжелом весе. Болгарский ветеран завоевал титул в прошлом году и теперь проводит первую защиту.
Последние бои: Болгарин выиграл 4 из пяти предыдущих поединков. В последнем бою Пулев одолел по очкам Мануэля Чарра и завоевал титул WBA. До этого были победы над Игорем Шевадзуцким и Андреем Вавжиком и поражение от Дерека Чисоры.
Состояние бойца: Пулев опытный и техничный боксер. Грамотно работает джебом, меняет стойки, часто бьет короткие хуки по корпусу. Однако в возрасте 44 лет его скорость и выносливость заметно снизились.
Против молодых и мощных соперников ему становится все сложнее. А последние победы были добыты либо против таких же ветеранов, либо против малоизвестных бойцов уровнем ниже среднего.
Статистика для ставок
- Гассиев выиграл 3 последних боя
- Пулев выиграл 4 из пяти предыдущих поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом титульном поединке букмекеры видят явным фаворитом Мурата Гассиева. На его победу можно поставить за 1.20, тогда как на успех Кубрата Пулева предлагают сделать ставку за 4.80.
Прогноз: Гассиев начнет оказывать давление на Пулева с первых раундов. Чемпион постарается грамотно держать россиянина на дальней дистанции и работать джебом, но возраст в 44 года и снижение скорости сыграет против него. Гассиев будет постепенно наращивать преимущество, и его мощные боковые удары рано или поздно найдут цель.
Ставка: Тотал меньше 9.5 за 1.90.