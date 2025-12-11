прогноз на боксерский бой в Дубае, ставка за 1.90

В рамках боксерского вечера в Дубае 12 декабря пройдет титульный поединок Мурата Гассиева и Кубрата Пулева в тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск).

Мурат Гассиев

Турнирное положение: Гассиев ранее был чемпионом мира в 1-м тяжелом весе по двум версиям. С течением времени Мурат поднялся выше. Российский боксер сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге WBA.

Последние бои: Гассиев выиграл 4 из пяти предыдущих поединков. В последних боях он досрочно победил Джеремайю Милтона и Кема Юнгквиста. Единственное поражение на этом отрезке было раздельным решением от Отто Валлина в 2023 году.

Состояние бойца: Мурат ярко выраженный нокаутер с хорошими таймингами. Его коронные боковые удары представляют серьезную угрозу для любого тяжеловеса. В последнее время Гассиев стал более дисциплинированным в защите и лучше распределяет силы на всю дистанцию.

Кубрат Пулев

Турнирное положение: Пулев действующий обладатель регулярного пояса WBA в тяжелом весе. Болгарский ветеран завоевал титул в прошлом году и теперь проводит первую защиту.

Последние бои: Болгарин выиграл 4 из пяти предыдущих поединков. В последнем бою Пулев одолел по очкам Мануэля Чарра и завоевал титул WBA. До этого были победы над Игорем Шевадзуцким и Андреем Вавжиком и поражение от Дерека Чисоры.

Состояние бойца: Пулев опытный и техничный боксер. Грамотно работает джебом, меняет стойки, часто бьет короткие хуки по корпусу. Однако в возрасте 44 лет его скорость и выносливость заметно снизились.

Против молодых и мощных соперников ему становится все сложнее. А последние победы были добыты либо против таких же ветеранов, либо против малоизвестных бойцов уровнем ниже среднего.

Статистика для ставок

Гассиев выиграл 3 последних боя

Пулев выиграл 4 из пяти предыдущих поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом титульном поединке букмекеры видят явным фаворитом Мурата Гассиева. На его победу можно поставить за 1.20, тогда как на успех Кубрата Пулева предлагают сделать ставку за 4.80.

Прогноз: Гассиев начнет оказывать давление на Пулева с первых раундов. Чемпион постарается грамотно держать россиянина на дальней дистанции и работать джебом, но возраст в 44 года и снижение скорости сыграет против него. Гассиев будет постепенно наращивать преимущество, и его мощные боковые удары рано или поздно найдут цель.

1.90 Тотал меньше 9.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на бой Гассиев — Пулев принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал меньше 9.5 за 1.90.