В рамках турнира UFC 320 5 октября состоится бой Иржи Прохазки и Халила Раунтри в полутяжелом весе. Начало — 07:00 (мск).

Иржи Прохазка

Турнирное положение: Прохазка второй номер рейтинга полутяжелого веса и бывший чемпион UFC.  Чешский боец известен своим уникальным стилем и впечатляющими досрочными победами.

Последние бои: В январе 2025 года Прохазка эффектно нокаутировал Джамала Хилла.  До этого были два поражения от Алекса Перейры и победа над Александром Ракичем.  Несмотря на неудачи против чемпиона, чех остается одним из самых опасных бойцов дивизиона.

Состояние бойца: Прохазка настоящий «самурай» октагона.  Его хаотичный, но эффективный стиль ставит в тупик даже самых опытных соперников.  Он готов рисковать, пропускать удары, но всегда ищет момент для нокаутирующего попадания.  Его главная проблема — слишком открытая защита.

Халил Раунтри

Турнирное положение: Раунтри четвертый номер рейтинга полутяжелого веса.  Американский боец долго шел к титульному шансу, но уступил Перейре и теперь пытается вернуться в число претендентов.

Последние бои: В июне 2025 года Раунтри одержал победу над Джамалом Хиллом единогласным решением.  До этого было поражение от Алекса Перейры нокаутом и впечатляющая серия из пяти побед подряд, четыре из которых досрочно.

Состояние бойца: Раунтри превратился в одного из самых техничных ударников дивизиона.  Улучшенная работа ногами и точные серии делают его опасным соперником.

Однако против бойцов с нестандартной манерой ведения боя у него возникают проблемы.

Статистика для ставок

  • Прохазка одержал 28 побед досрочно при 31-й в карьере
  • Раунтри выиграл 4 из последних пяти боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем бою букмекеры считают Прохазку фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.52.  На победу Раунтри можно поставить за 2.56.

Прогноз: Прохазка будет использовать свое преимущество в росте и размахе рук, а также нестандартные углы атаки.  Раунтри, в свою очередь, попытается работать более дисциплинированно и применять свои многоударные комбинации.  Ожидаем, что Прохазка сможет найти момент для решающего попадания, но бой продлится больше полутора раундов.

Ставка: Победа Иржи Прохазки и тотал больше 1.5 раунда за 2.13.