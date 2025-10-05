В рамках турнира UFC 320 5 октября состоится бой Иржи Прохазки и Халила Раунтри в полутяжелом весе. Начало — 07:00 (мск).

Иржи Прохазка

Турнирное положение: Прохазка второй номер рейтинга полутяжелого веса и бывший чемпион UFC. Чешский боец известен своим уникальным стилем и впечатляющими досрочными победами.

Последние бои: В январе 2025 года Прохазка эффектно нокаутировал Джамала Хилла. До этого были два поражения от Алекса Перейры и победа над Александром Ракичем. Несмотря на неудачи против чемпиона, чех остается одним из самых опасных бойцов дивизиона.

Состояние бойца: Прохазка настоящий «самурай» октагона. Его хаотичный, но эффективный стиль ставит в тупик даже самых опытных соперников. Он готов рисковать, пропускать удары, но всегда ищет момент для нокаутирующего попадания. Его главная проблема — слишком открытая защита.

Халил Раунтри

Турнирное положение: Раунтри четвертый номер рейтинга полутяжелого веса. Американский боец долго шел к титульному шансу, но уступил Перейре и теперь пытается вернуться в число претендентов.

Последние бои: В июне 2025 года Раунтри одержал победу над Джамалом Хиллом единогласным решением. До этого было поражение от Алекса Перейры нокаутом и впечатляющая серия из пяти побед подряд, четыре из которых досрочно.

Состояние бойца: Раунтри превратился в одного из самых техничных ударников дивизиона. Улучшенная работа ногами и точные серии делают его опасным соперником.

Однако против бойцов с нестандартной манерой ведения боя у него возникают проблемы.

Статистика для ставок

Прохазка одержал 28 побед досрочно при 31-й в карьере

Раунтри выиграл 4 из последних пяти боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем бою букмекеры считают Прохазку фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.52. На победу Раунтри можно поставить за 2.56.

Прогноз: Прохазка будет использовать свое преимущество в росте и размахе рук, а также нестандартные углы атаки. Раунтри, в свою очередь, попытается работать более дисциплинированно и применять свои многоударные комбинации. Ожидаем, что Прохазка сможет найти момент для решающего попадания, но бой продлится больше полутора раундов.

